W tym poradniku zajmiemy się optymalizacją telefonu Samsung Galaxy J5. Urządzenie jest wyposażone tylko w 8 GB pamięci wewnętrznej, z czego 2 GB zajmuje system, zaś na dane użytkownika i aplikacje dostępne są tylko 4,7 GB. Aparat obsługuje karty pamięci microSD, lecz bez zrootowania smartfona nie możemy w pełni przenosić na nie aplikacji.

Dlaczego tak szybko kończy się wolne miejsce?

Po przywróceniu urządzenia do stanu fabrycznego mamy ok. 1 GB wolnego miejsca na inne aplikacje. Jednak z czasem liczba ta spada, nawet jeśli nie instalujemy żadnych dodatkowych programów. Dzieje się tak dlatego, że kiedy telefon aktualizuje aplikacje systemowe, to stare wersje pozostają na partycji systemowej, a nowe wersje są instalowane na partycji na dane.

Na przykład kiedy telefon aktualizuje Usługi Google Play, to oryginalna wersja pozostaje w /system/priv-app/GmsCore/GmsCore.apk natomiast nowa wersja jest instalowana do folderu /data/app który znajduje się na partycji na dane i aplikacje użytkownika.

Czy można instalować aplikacje na karcie pamięci?

Opcja instalowania aplikacji na karcie pamięci została zablokowana. Możemy przenieść już zainstalowaną aplikację na kartę pamięci, jednak po zaktualizowaniu wróci z powrotem do pamięci wewnętrznej telefonu i operację trzeba powtórzyć. Istnieją alternatywne sposoby, aby wykorzystać kartę pamięci na aplikacje. Zajmiemy się tym tematem w kolejnej części.

Zablokowano również mechanizm adoptable storage, pozwalający na rozszerzenie pamięci wewnętrznej o kartę pamięci. Podobno ze względów bezpieczeństwa. Społeczność z forum XDA stworzyła łatkę, która przywraca taką możliwość. Zanim ją wgramy, musimy zrootować telefon. Wadą tej funkcji jest znaczny spadek szybkości telefonu.

Czego potrzebuję do zrootowania telefonu?

1. Karta pamięci

Na kartę pamięci wrzucimy MagiskSU oraz opcjonalnie łatkę do adoptable storage.

2. adb

Pobierz narzędzia deweloperskie ze strony:

https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools

Rozpakuj archiwum na dysk twardy komputera. Następnie otwórz wiersz poleceń i przejdź do rozpakowanego folderu, np. cd C:\platform-tools .

Wpisz adb help , aby sprawdzić, czy program działa prawidłowo. Powinna wyświetlić się lista poleceń z instrukcją ich użycia.

3. ODIN

ODIN to program, który pozwala na wgrywanie oprogramowania do telefonów Samsung. Pobierz go ze strony:

https://www.dobreprogramy.pl/odin,program,windows,6628537975347329

Jeśli używasz Linuksa, możesz użyć programu Heimdall lub JOdin:

https://forum.xda-developers.com/t/utility-odin-for-linux-jodin3-casual.3777030/

4. TWRP

Program TWRP zastępuje oryginalne narzędzie odzyskiwania, ale posiada więcej możliwości. Użyjesz go do wgrania MagiskSU z karty pamięci i opcjonalnie łatki adoptable storage.

https://twrp.me

Dla modelu SM-J500FN (j5nlte) pobierz plik z rozszerzeniem .img.tar stąd:

https://eu.dl.twrp.me/j5nlte/

5. Magisk

Pobierz plik Magisk-v23.0.apk (lub nowszą wersję) ze strony:

https://github.com/topjohnwu/Magisk/releases

Od wersji 22 nie ma już podziału na Magisk i na MagiskManager.

6. SmartSwitch

Za pomocą programu SmartSwitch wykonamy kopię danych telefonu przed przystąpieniem do rootowania. Jeśli używasz Linuksa, to w dalszej części zostanie opisany inny sposób na wykonanie kopii zapasowej. Program SmartSwitch pobierz ze strony:

https://www.dobreprogramy.pl/samsung-smart-switch,program,windows,6628594042329217

7. adoptable storage patch (opcjonalnie)

Jeśli chcesz korzystać z funkcji adoptable storage, czyli móc rozszerzyć pamięć wewnętrzną o kartę pamięci, to pobierz łatkę z forum XDA:

https://forum.xda-developers.com/t/patch-adoptable-storage-enabler-marshmallow.3489326/

Procedura rootowania telefonu

Kiedy mamy już wszystkie narzędzia, przystępujemy do rootowania telefonu.

UWAGA!

Wszystkie działania opisane w poradniku wykonujesz na własną odpowiedzialność. Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie systemu lub urządzenia.



Jakakolwiek modyfikacja systemu spowoduje nabicie flagi KNOX 0x1.



Konsekwencje:

- utrata gwarancji

- możesz zamienić telefon w cegłę

- kontenery Samsung KNOX wylecą w kosmos

- przestaną działać aplikacje finansowe (trzeba oszukać komponent SafetyNet)



UWAGA!

Musisz użyć kabla multimedialnego. Jeśli po podłączeniu telefonu do komputera nie możesz przeglądać plików, a urządzenia nie ma na liście po wejściu w Mój Komputer, to albo nie masz sterowników, albo używasz zwykłego kabla USB.

1. Wykonaj kopię zapasową

Na Windowsie:

1. Odłącz telefon od komputera.

2. Zainstaluj i włącz SmartSwitch.

3. Podłącz telefon, kiedy program o to zapyta.

4. Wykonaj kopię (potrzebujesz 8 GB wolnego miejsca na dysku).

Na Linuksie:

1. Otwórz terminal i wpisz adb pull /dev/block/mmcblk0 mmcblok0.img

2. Włącz debugowanie USB i odblokuj OEM

UWAGA!

Jeśli o tym zapomnisz, telefon więcej się nie uruchomi i będziesz musiał od nowa wgrać oryginalny system za pomocą programu ODIN.

Na telefonie:

1. Ustawienia ➜ Informacje o urządzeniu ➜ Inf. o oprogramowaniu

2. Naciśnij szybko 7 razy „Numer wersji”

3. Ustawienia ➜ Opcje programisty

4. Włącz „Odblokowanie OEM”

5. Włącz „Debugowanie USB”

3. Zainstaluj aplikację Magisk z karty pamięci

Wrzuć pobraną wcześniej aplikację Magisk na kartę pamięci. Na telefonie otwórz menedżer plików, zlokalizuj plik .apk i go zainstaluj. Telefon wyświetli ostrzeżenie, że instalujemy apkę z nieznanego źródła. Wyrażamy zgodę.

UWAGA!

Poniżej opisano stary sposób rootowania urządzenia. Został on jednak przetestowany przez autora i działa w Galaxy J5. Nowy sposób (bez TWRP) przeczytasz tutaj: https://topjohnwu.github.io/Magisk/install.html



Następnie na karcie pamięci stwórz kopię pliku .apk i zmień rozszerzenie na .zip.

4. Przełącz telefon do trybu pobierania

UWAGA!

Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że telefon jest w pełni naładowany.

Przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz zasilania (ten na prawej krawędzi) i wybierz na ekranie „Wyłącz telefon”. Następnie naciskaj w podanej niżej kolejności i trzymaj wciśnięte razem:

klawisz home (ten pod ekranem) głośność w dół (na lewej krawędzi) klawisz zasilania (na prawej krawędzi)

Inny sposób to wpisanie polecenia adb reboot download .

Powinno wyświetlić się ostrzeżenie na zielonym tle. Zignoruj je, naciskając głośność w górę.

5. Uruchom ODIN i wgraj TWRP

Teraz podłącz telefon do komputera i uruchom program ODIN. Jeśli w zakładce Log pojawi się napis Added!!! to możesz kontynuować. Jeśli nie, to podłącz telefon jeszcze raz.

W zakładce Options odznacz opcję Auto Reboot. Kliknij przycisk AP i wybierz pobrany wcześniej TWRP. Kliknij Start. Poczekaj, aż pojawi się Passed na zielono. Odłącz telefon i wyjmij baterię. Naciśnij i trzymaj: Home + Głośność w górę + Zasilanie Powinieneś ujrzeć TWRP. Zezwól na modyfikację partycji systemowej, przesuwając suwak w prawo. Jeśli telefon uruchomił się normalnie, wróć do punktu, w którym przełączasz telefon do trybu pobierania - całą procedurę trzeba powtórzyć. Naciśnij na ekranie Install i znajdź na karcie pamięci Magisk-v23.0.zip. Przesuń pasek w prawo, aby potwierdzić instalację. Jeśli chcesz korzystać z adoptable storage, to wgraj też pobraną wcześniej łatkę. Jeśli wszystko się powiedzie, uruchom telefon normalnie.

6. Oszukanie SafetyNet

Aby móc dalej korzystać z aplikacji finansowych takich jak Revolut, to:

Uruchom aplikację Magisk. Przejdź do ustawień (zębate koło w prawym górnym rogu). Zainstaluj moduł Magisk Hide. Przepakuj program Magisk pod inną nazwą.

Jeśli to nie pomoże, bo producenci cały czas znajdują nowe sposoby na wykrycie roota, przeczytaj temat na forum XDA:

https://forum.xda-developers.com/t/magisk-module-universal-safetynet-fix-1-1-0.4217823/

Dalsze kroki

W kolejnych częściach poradnika dowiesz się, jak oczyścić system ze zbędnych aplikacji i jak przenosić aplikacje na kartę pamięci. Poznasz sztuczki, które ułatwią utrzymanie porządku.