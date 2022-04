Internet na kartę, za 5 zł miesięcznie – przygoda z T-Mobile Strona główna › @januszek › Internet na kartę, za 5 zł miesięcznie – przygoda z T-Mobile 02.04.2022 11:13

Potrzeba marką wynalazku, jak mówi przysłowie. Stanąłem przed rozwiązaniem problemu monitoringu pustego mieszkania. Mam obrotową kamerkę od Reolinka (model E1 PRO, całkiem fajna, może kiedyś ją tutaj szerzej opiszę). Mam też router LTE (Huawei B529 obrandowany przez T-Mobile), więc aż się prosi, aby włożyć do niego jakąś kartę z tanim Internetem i używać razem z kamerką. Taki monitoring prawie nie zużywa pakietu danych, dlatego kluczem jest cena a nie wielkość pakietu.

Moja pierwsza myśl była taka, że idealny do tego zadania będzie najtańszy pakiet Aero2 (5zł mc za 3GB):

Karty Aero2 używam w laptopie i nie chciałbym jej z niego wyjmować. Kilka minut z wyszukiwarką i znalazłem taką ofertę mobilnego Internetu na kartę:

Oficjalna nazwa tej oferty to: „Internet na kartę BlueConnect”. Przejrzałem sześciostronicowy cennik:

Sprawdziłem darmowe GB po doładowaniu. 2GB, ważne przez 30 dni, po doładowaniu za 5 zł. Idealnie. Super. Właśnie tego szukałem:

Następnie padłem ofiarą własnego entuzjazmu. Ubrałem się, założyłem maseczkę (bo wtedy jeszcze trzeba było) i poszedłem do najbliższej „Żabki”. „Żabki” to takie miejsca, w których można i kupić starter, i od razu go zarejestrować. Wystarczy mieć przy sobie dokument tożsamości. Do najbliższej „Żabki” mam mniej niż minutę drogi. Wchodzę do środka, ze środowiska zimnego do środowiska ogrzewanego a wtedy zadziałała fizyka, maseczka + okulary = zaparowane szkła. Widzę jak przez mgłę, ale mówię do osoby za ladą, że chcę kupić starter T-Mobile, Internet na kartę. Pani podaje mi czerwony kartonik, płacę, proszę o rejestrację, podaję dowód, dziękuję i biegnę do domu. Otwieram pudełko i zaliczam opad szczęki. To nie jest starter „Internet na kartę BlueConnect” tylko nowa taryfa z taryfą „GO!”. Myślę sobie - trudno - zobaczę na stronach operatora, może jest tam kod do zmiany taryfy. Jak się okazało, znalezienie czegokolwiek na strona T-Mobile proste nie jest. Klikam więc w „Pomoc” i „Czat z konsultantem”. Nasza rozmowa wyglądała tak (zanonimizowałem i poprawiłem błędy):

16:09:10 Konsultant z T-Mobile: Dzień dobry, Konsultant z tej strony, w czym mogę pomóc?

16:09:17 januszek: Dzień dobry

16:09:39 januszek: Chciałem kupić starter Internet na kartę

16:10:09 januszek: Jak się okazało sprzedano mi taki z taryfa zwykłą

16:10:21 januszek: Chodzi o ten numer który wpisałem wcześniej

16:10:31 januszek: Czy mogę go jakoś zmienić na Internet na kartę?

16:10:49 Konsultant z T-Mobile: Rozumiem, proszę o podanie informacji na kogo jest on zarejestrowany oraz o podanie numeru PUK karty sim lub numeru pesel.

16:11:06 januszek: januszek

16:11:24 januszek: PUK: 1234567890

16:13:55 Konsultant z T-Mobile: Uprzejmie dziękuję za weryfikację, taryfa w której jest numer jest taryfą GO! i jest to najlepsza taryfa jaką posiadamy w naszej sieci pod względem korzystania jako karta telefoniczna ale również jako internetowa ponieważ klient za każde doładowanie swojego konta dostaje darmowe GB jak i również za kwotę minimum 30 zł miesięcznie otrzymuje łącznie 130 GB Internetu, 15 GB za doładowanie konta w kwocie 30 zł, 15 GB za aktywację pakietu Bez limitu L oraz przez rok 100 GB miesięcznie dzięki promocji Rok Internetu za darmo.

16:15:08 Konsultant z T-Mobile: Przykładowo, doładowanie które Pan wykonał za pomocą naszej strony www dało darmowe 10 GB.

16:15:22 januszek: Ale mnie interesuje taryfa internetowa w której jest 2GB za 5zł na 30 dni

16:15:27 Konsultant z T-Mobile: Tutaj też jest.

16:15:34 Konsultant z T-Mobile: To o czym Pan pisze to pakiet.

16:15:47 Konsultant z T-Mobile: A ten pakiet jest dostępny w taryfie GO!.

16:16:24 Konsultant z T-Mobile: Przeprasza, w tej taryfie tego konkretnego pakietu nie ma.

16:17:30 Konsultant z T-Mobile: Ale za to gdy tylko dokona Pan doładowania w kwocie 5 zł to dostaje Pan za darmo 2 GB na 7 dni.

16:17:53 Konsultant z T-Mobile: A za zgromadzone tak środki będzie Pan mógł kupić pakiety Internetu.

16:17:55 januszek: 7 dni to nie jest 30 dni

16:18:11 Konsultant z T-Mobile: Ale za darmo dostaje Pan te 2 GB a 5 zł dalej jest na koncie.

16:18:35 Konsultant z T-Mobile: A za kwotę 15 zł może Pan kupić 15 GB na 30 dni.

16:18:48 Konsultant z T-Mobile: Niemniej, innej taryfy na kartę nie posiadamy.

16:18:50 januszek: 15 zł to jest trzy razy więcej niz 5 zł

16:19:05 januszek: ja chce taką: https://www.t-mobile.pl/c/internet-na-karte/

16:19:08 Konsultant z T-Mobile: Ale za to 7,5 razy więcej Internetu

16:20:01 Konsultant z T-Mobile: Taryfa która jest na podanej stronie jest niedostępna do kupna, obecnie mogą z niej korzystać klienci którzy wcześniej zakupili i zostali w takiej taryfie.

16:21:24 januszek: Czy macie cokolwiek co może konkurować z pakietem Aero2 za 5 zł na 30 dni?

16:22:24 Konsultant z T-Mobile: Tak, darmowe przekazanie pakietu 2 GB za doładowanie w kwocie 5 zł na 7 dni, a za zgromadzone środku kupić pakiet np. 15 GB za 15 zł na 30 dni.

16:22:42 januszek: 5 zł mc - nie więcej

16:23:58 Konsultant z T-Mobile: W takim razie nie, nie posiadamy takiego pakietu który zaspokoił by Pańskie oczekiwania.

16:24:18 januszek: W jaki sposób mogę zrezygnować z tego numeru i go wyrejestrować?

16:24:35 Konsultant z T-Mobile: Nie wyrejestrowuje się numerów na kartę.

16:25:21 januszek: Czyli po prostu straci ważność i tyle?

16:25:33 Konsultant z T-Mobile: Zgadza się.

16:25:57 januszek: Dlaczego macie na stronie ofertę z której nie można skorzystać?

16:26:17 Konsultant z T-Mobile: Ponieważ część stałych klientów dalej korzysta z takiej oferty.

16:26:47 Konsultant z T-Mobile: Nie jest ona dostępna dla nowych ale starzy klienci jeszcze mają do niej dostęp.

16:27:48 januszek: Na allegro są dostępne takie startery w sprzedaży

16:29:05 Konsultant z T-Mobile: Przed chwilą pisałem że osoby które kupiły starter z tą taryfą, mogą z niej dalej korzystać.

16:29:14 Konsultant z T-Mobile: Dlatego informacja dalej jest dostępna na naszej stornie.

16:29:29 Konsultant z T-Mobile: Taryfa jest dostępna ale nie dla nowych klientów.

16:29:52 januszek: Jeżeli kupie taki starter to będę nowym klientem

16:30:44 Konsultant z T-Mobile: Tak, pod warunkiem że Pan go zarejestruje co może być niemożliwe jeśli będzie już zarejestrowany na kogoś innego lub jeśli starterowi wygasła ważność.

16:32:03 Konsultant z T-Mobile: Czy ma Pan jeszcze jakieś pytania?

16:33:34 januszek: Nie. Dziękuję.

Jestem uparty. Ma być 5 zł co miesiąc a nie 15 zł za 7,5 razy więcej Internetu. Poszedłem jeszcze raz do „Żabki” i tam okazało się, że faktycznie tego startera, który chciałem kupić, tam w sprzedaży nie ma. Wróciłem do domu i zamówiłem sobie taki z aukcji Allegro, za 7 zł + koszty dostawy, nomen-omen z odbiorem w tej właśnie pobliskiej „Żabce” (sic!):

Starter, który kupiłem miał na opakowaniu datę ważności do listopada 2023

Następnego dnia, odebrałem w „Żabce” przesyłkę, i od razu zarejestrowałem starter. Włożyłem do routera i wszystko działa tak, jak to sobie wymyśliłem. Jedyne co mi pozostało do załatwienia to zlecenie w używanej przeze mnie bankowości elektronicznej automatycznego, cyklicznego, doładowania oferty na kartę. Mocno rozczarował mnie ING Bank Śląski bo okazało się, że w tym banku cyklicznego doładowania oferty na kartę ustawić nie można. Na stronach społeczności, użytkownicy proszą o to od dawna (vide). Może szanowny bank przychyliłby się do tych próśb? Na szczęście w drugim banku, z którego także korzystam, taka usługa jest możliwa.

Zacząłem zastanawiać się, co zrobić z tym pierwszym starterem. Może wykorzystam go, jako tymczasowy numer służący np. do podawania go w ogłoszeniach o sprzedaży używanych rzeczy na OLX? Skoro w tej taryfie, za 20 zł można aktywować rok ważności konto, to spróbuję. Może T-Mobile pozwala korzystać w ofertach na kartę z e-sima, wtedy mógłbym tego numeru używać w moim ajfonie. Jeśli nie będzie e-sima to może zadziała przekierowanie połączenia? Na stronach operatora jednak nie udało mi się znaleźć żadnej informacji o e-sim, a kody do przekierowania połączeń nie zadziałały. Znalazłem informacje prasowe na innych stronach, że T-Mobile od grudnia 2020 udostępnił e-sim klientom indywidualnym. Czyli ponownie odpalam czata z konsultantem (zanonimizowałem i poprawiłem błędy):

22:14:17 Konsultant z T-Mobile: Witam, z tej strony J. W czym mogę pomóc?

22:14:43 januszek: Dobry wieczór. Używam oferty na kartę i taryfy GO. Mam dwa pytania. Czy mogę zmienić w tej ofercie kartę na esim? Jeśli nie to czy mogę używać przekierowania polaczeń na inny numer?

22:15:15 Konsultant z T-Mobile: Esim niestety nie posiadamy w ofercie na kartę

22:15:27 Konsultant z T-Mobile: Tak można używać przekierowań

22:15:49 januszek: Jaki jest kod do ustawienia przekierowania i ile to kosztuje?

22:18:03 Konsultant z T-Mobile: Ja to mogę ustawić

22:18:08 Konsultant z T-Mobile: Już sprawdzam

22:20:32 Konsultant z T-Mobile: darmowe to jest

22:22:05 Konsultant z T-Mobile: przekierowanie numeru

22:22:09 januszek: Darmowe jest co? Ustawienie przekierowania? A co ze skorzystaniem z przekierowania? Jeśli ktoś do mnie dzwoni i to połączenie zostanie przekierowane to nadal jest darmowe?

22:22:33 januszek: I proszę mi podać kod do ustawienia przekierowania oraz kod do wyłączenia przekierowania.

22:24:00 januszek: Czy sms i mms także są przekierowywane?

22:27:30 Konsultant z T-Mobile: Sms i mms nie

22:27:43 Konsultant z T-Mobile: wszystkie połączenia bezwarunkowo są przekierowywane ustawienie: *21TELEFON*11#

22:30:28 januszek: Ostatnie pytanie. Czy udostępnicie esim w ofercie na kartę w przyszłości?

22:32:09 Konsultant z T-Mobile: Nie mamy takich informacji

22:32:52 januszek: Czy przekierowanie może być realizowane na numer z innej sieci niz T-Mobile?

22:33:25 januszek: Bo wpisuje podany kod i dostaje informacje o błędzie "Problem z polaczeniem lub błędny kod MMI"

22:34:18 Konsultant z T-Mobile: Tak, w takim razie ja to zrobię. Zrobić to na numerze 123456789?

22:36:27 januszek: Z numeru: 123456789 na numer: +48987654321

22:37:23 Konsultant z T-Mobile: ok, poproszę tylko o identyfikacje

22:37:42 Konsultant z T-Mobile: Na kogo numer 123456789 jest zarejestrowany?

22:37:49 januszek: januszek

22:38:02 Konsultant z T-Mobile: Dziękuje za poprawną identyfikacje

22:38:41 Konsultant z T-Mobile: W każdym wypadku?

22:39:01 Konsultant z T-Mobile: Gdy numer jest zajęty, gdy numer nie odpowiada, gdy numer jest niedostępny?

22:39:24 januszek: Gdy numer jest poza zasięgiem lub wyłączony

22:41:16 Konsultant z T-Mobile: ok, już czy mogłabym w czymś jeszcze pomóc?

22:41:37 januszek: Chwile, tylko sprawdzę czy to działa

22:42:35 januszek: ok, działa, dziękuję za pomoc, dobranoc

22:42:45 Konsultant z T-Mobile: w takim razie również dziękuję za rozmowę, życzę miłego wieczoru. Jeżeli okazałam się pomocna będzie mi bardzo miło jeśli wystawicie Państwo ocenę 5.w ankiecie po naszej rozmowie Pozdrawiam

Podsumujmy:

1) T-Mobile ma ofertę Internetu na kartę za 5 zł/mc ale jest w trakcie procesu wycofywania tej oferty. Można jeszcze kupić starter ale trzeba sprawdzić datę ważności.

2) T-Mobile ma stronę internetową, na której nie można znaleźć najważniejszych informacji.

3) Kontaktując się z czatem T-Mobile należy być cierpliwym, moja pierwsza konwersacja trwała 24 min a druga 28 min.

4) T-Mobile nie udostępnia e-sim w ofertach na kartę.

5) Przekierowanie numeru w ofercie na kartę T-Mobile działa ale musi je ustawić konsultant bo podany kod w telefonie działać nie chce.

I tyle mam wrażeń z mojego pierwszego kontaktu z T-Mobile. Nigdy wcześniej nie miałem z tym operatorem do czynienia. To był mój pierwszy raz. Aby nie było, że tylko marudzę, to zakończę tym, że apkę do zarządzania numerami mają całkiem fajną.