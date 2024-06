@luqass AOSU Video Doorbell Ultra — Nowoczesny domofon wideo z WIFI za 700 zł AOSU Video Doorbell Ultra — Nowoczesny domofon wideo z WIFI za 700 zł

AOSU Video Doorbell Ultra to bezprzewodowy domofon wideo składający się z dwóch jednostek. Pierwszą jest wyposażony w kamerę domofon, a drugą przekaźnik WI‑FI. Dzięki temu sam domofon nie musi znajdować się w zasięgu sieci WI‑FI, wystarczy że przekaźnik będzie w jej zasięgu a domofon będzie w zasięgu przekaźnika. Natomiast do pełnego działania domofonu niezbędne jest połączenie z siecią, inaczej bez niego nie mamy podglądu. Sam domofon np. w czasie awarii internetu nie jest całkowicie bezużyteczny bo może przechowywać nagrania lokalnie, no i pełni również funkcję dzwonka, ale jednak jego funkcjonalność mocno zależy od łączności z siecią.

Sam przekaźnik nie jest skomplikowany, ma dwie anteny i adapter zasilający. Na jego froncie znajduje się dioda informująca o stanie urządzenia ciągłe niebieskie światło oznacza że wszystko jest w porządku, zielone mrugające jest widoczne w czasie konfiguracji urządzenia a czerwone w przypadku jakiejś awarii. Z tyłu przekaźnika mamy przycisk do synchronizacji, a na spodzie głośnik z którego wydobywa się dźwięk dzwonka. Przekaźnik obsługuje dwuzakresowe WI‑FI 2,4 i 5GHz.

Domofon ma wymiary 135 x 50 x 30mm i waży około 220 gramów. Ponieważ jest to jednostka zewnętrzna posiada ona stopień ochrony IP65 co oznacza że jest nie tylko pyłoszczelna ale i odporny na strumień wody z lecący z dowolnego kierunku z intensywnością 12,5l na minutę. Także powinien wytrzymać dowolną ulewę.

Domofon ma czarny front i srebrną oblamówkę, a wykonany został z tworzywa sztucznego. Ma nowoczesny design i charakterystyczną konstrukcję dzięki czemu ktoś kto go zobaczy od razu będzie wiedział z czym ma do czynienia.

Z przodu domofonu na dole mamy przycisk dzwonka otoczony pierścieniem LED. Kiedy domofon wykryje ruch dioda zacznie świecić, więc nawet jeśli ktoś zbliży się do niego w nocy to od razu zobaczy gdzie jest domofon i gdzie trzeba nacisnąć. Jest to bardzo przydatna funkcja ale jeśli chcemy to w ustawieniach możemy ją wyłączyć. Jak domofon wykrywa ruch? Na samej górze mamy czujnik PIR, czyli sensor służący do wykrywania ruchu. Opiera się on na bardzo precyzyjnym pomiarze temperatury, każda zmiana temperatury na wyższą lub niższą jest interpretowana jest jako ruch.

Poza czujnikiem PIR domofon wykorzystuje jeszcze dwie inne technologie aby możliwie jak najbardziej zminimalizować występowanie fałszywych alarmów. Pierwszym jest algorytm przy pomocy którego domofon może wykryć kształt człowieka, dzięki niemu domofon nie uruchomi się np. wtedy kiedy podjedzie samochód czy przebiegnie jakieś zwierzę. Drugą technologią jest radar który skanuje odległość i kierunek ruchu obiektu znajdującego się w jego zasięgu. System wykrywanie ruchu działa bardzo sprawnie a w aplikacji mamy zarówno możliwość ustawienia jego ogólnej czułości jak i tej podzielonej na strefy, np. aby domofon był bardziej wyczulony na ruch z prawej strony, a mniej na ten z lewej.

Niżej mamy obiektyw 5 MP Ultra HD który zapewnia niezwykle ostry i szczegółowy obraz właściwie bez względu na warunki oświetleniowe dzięki znajdującym się poniżej obiektywu diodom na podczerwień kamera może rejestrować czarno-biały obraz nawet w całkowitej ciemności. Obraz w nocy również jest bardzo wyraźny. Obiektyw ma szerokie 166° pole widzenia w poziome. W pionie nie jest już tak dobrze, wprawdzie po zamontowaniu widać obszar tuż przed domofonem ale nie bezpośrednio pod nim, więc może być ciężko zobaczyć czy np. kurier zostawił nam na wycieraczce jakąś paczkę.

Domofon ma oczywiście możliwość komunikacji dwukierunkowej więc przy pomocy aplikacji możemy rozdziawiać z osobą przy domofonie. Jakość dźwięku oraz głośność jest dobra. Dźwięk dzwonka możemy zmienić w aplikacji AOSU.

W aplikacji AOSU mamy podgląd z kamery na żywo, możemy przełączyć się między jakością UHD i SD co pozwoli nam kosztem jakości nagrań zaoszczędzić trochę pamięci. Możemy też dzięki aplikacji zapisywać filmy w pamięci telefonu.

Mamy tu automatyczny tryb nocny dzięki któremu domofon sam przełączy się w tryb noktowizji w nocy. Możemy wybrać dźwięk i głośność dzwonka. Możemy też domofon zintegrować z asystentem Google i Alexą.

Domofon posiada wbudowaną pamięć która pozwala na przechowywanie filmów lokalnie. Dzięki temu zawsze mamy kopię zapasową swoich nagrań, nawet wtedy kiedy akurat połączenie internetowe nie jest chwilowo możliwe. Nagrywanie filmów jest zapętlone więc nie trzeba nic ręcznie kasować, po prostu z czasem najstarsze filmy będą zastępowane nowszymi.

Filmy możemy przechowywać również w chmurze na serwerach AOSU. Do wyboru mamy kilka planów, ale plan podstawowy który umożliwia podpięcie jednego urządzenia jest za darmo. Dzięki przechowywaniu nagrań w chmurze zawsze możemy uzyskać do nich dostęp zdalnie. Przydaje się również w przypadku kradzieży domofonu.

Domofon jest w swoich założeniach bezprzewodowy, jego ładowanie odbywa się za pomocą portu USB‑C znajdującego się na dole urządzenia, tuż obok głośnika. Jednak z tyłu mamy także możliwość podpięcia zasilania kablem. Jest to przydatne gdy mamy wyprowadzone na domofon zasilanie, eliminuje nam to również konieczność ładowania co jakiś czas domofonu.

Aosu Video Doorbell Ultra posiada wbudowaną baterię która może zapewnić nawet 180 dni pracy przy dziesięciu 20 sekundowych interakcjach dziennie. Wiadomo że domofon przez większość czasu działa w trybie czuwania co znaczącą wydłuża żywotność baterii, dopiero wybudzony czujnikiem ruchu lub przez aplikację uruchamia podgląd.

Proces instalacji i konfigurowania kamery jest nieskomplikowany a wraz z domofonem dostajemy wszystkie potrzebne do montażu akcesoria, nawet śrubokręt i wkręty. Sam montaż fizyczny jest bardzo prosty. W zestawie z kamerą dostajemy ramkę którą przykręcamy lub jeśli wolimy przyklejamy na taśmę w miejscu gdzie mamy zamiar powiesić domofon. Potem po prostu wsadzamy w niego jednostkę zewnętrzną no i właściwie to tyle. Ramka na otwór na dole przy pomocy którego możemy wypiąć domofon do ładowania.

Jednak zanim powiesimy domofon na swoim miejscu musimy go sparować i skonfigurować. Jak to zrobić? Po pierwsze ściągamy aplikację AOSU, uruchamiamy przekaźnik i domofon. W aplikacji dodajemy urządzenie, skanujemy kod QR znajdujący się na przekaźniku. Dalej postępujemy zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie aplikacji. No i w sumie to tyle. Potem możemy dowolnie konfigurować urządzenie, korzystać z podglądu na żywo czy przeglądać materiały zapisane w chmurze.

Podsumowanie

Bezprzewodowy domofon AOSU VIDEO DOORBELL ULTRA do kupienia jest w oficjalnym sklepie producenta za około 700 zł, jest to więc z jednej strony stosunkowo drogi sprzęt, ale z drugiej bogato wyposażony. Dzięki wysokiej jakości szerokokątnemu obiektywowi Ultra HD domofon zapewnia ostry i szczegółowy obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. Domofon wykorzystuje potrójną technologię detekcji ruchu, łączącą czujnik PIR z radarowym i inteligentną detekcją sylwetki człowieka, dzięki temu domofon może wykryć ruch pod różnymi kątami i z różnych odległości, co przy odpowiednim ustawieniu czułości znacznie redukuje ilość fałszywych alarmów. Kolejnym plusem jest możliwość komunikacji dwukierunkowej, żywotność baterii wynoszącą nawet 180 dni, dzięki której nie musimy go często ładować. Domofon jest bezprzewodowy możemy go umieścić nawet w miejscy gdzie nie mamy wyprowadzonych żadnych kabli, ale jeśli mamy i chcemy to również możemy je podpiąć. Wyróżniającą się cechą tej kamery jest możliwość nie tylko przechowywania filmów lokalnie, ale i chmurze. Plan podstawowy jest za darmo więc możemy z niego korzystać, bez konieczności uiszczania miesięcznej opłaty. Ogólnie uważam AOSU Video Doorbell Ultra za wysokiej klasy urządzenie, które za około 700 prezentuje bardzo dobry stosunek jakości i możliwości do ceny. Domofon łączy w sobie to co najważniejsze czyli zaawansowaną technologię detekcji ruchu, doskonałą jakość obrazu i długą żywotność baterii.