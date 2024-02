@CarlitoNeo Krótki test: ZTE MU5120. Szybki router i powerbank w jednym! Krótki test: ZTE MU5120. Szybki router i powerbank w jednym!

16.02.2024 13:11, aktualizacja: 17.02.2024 22:29

Co jest niezbędne w podróży biznesowej (tudzież delegacji)? Dla mnie zapas energii i dostęp do sieci tam gdzie się da. Co prawda większość smartfonów świetnie sobie z tym radzi, ale cały dzień bez dostępu do źródła prądu to dość wymagająca sytuacja. Ostatnio w moje ręce wpadło ciekawe urządzenie tj. zaawansowany router 5G z pojemnym powerbankiem. Jak spisał się ZTE MU5120 w podróży?

W wielkim skrócie, router bezprzewodowy ZTE MU5120 to urządzenie, które pozwala na korzystanie z internetu w standardzie 5G, 4G lub 3G w (niemal) dowolnym miejscu i czasie. Jest to mobilny router, który można łatwo zabrać ze sobą w podróż, do biura lub na zwykły spacer po parku. ZTE MU5120 oferuje wysoką prędkość i stabilność połączenia, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i wygodne zarządzanie za pomocą ekranu dotykowego. Podczas kilku podróży (zarówno pociągiem po Polsce, jak i zagranicznych samolotem) sprawdziłem, jak urządzenie radzi sobie z zasięgiem w porównaniu do smartfona. Wyniki były zaskakujące.

Wygląd i budowa

ZTE MU5120 ma kształt prostokąta o wymiarach 159 x 73 x 18 mm i wadze 240 g. Jest to niewielki i zasadniczo lekki sprzęt, który można łatwo zmieścić w kieszeni lub torbie. Jeśli ktoś zabiera ze sobą powerbank o pojemności 10 000‑15 000 mAh, ten router nie zrobi żadnej różnicy. Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego dobrej jakości w kolorze grafitowym z gumowanymi pleckami o strukturze skóry. Na przedniej stronie znajduje się 3,5‑calowy ekran dotykowy TFT, który służy do wyświetlania informacji o stanie połączenia, ustawieniach i statystykach. Jakość wykonania jest bardzo dobrej jakości, choć obawiam się, że upadek na twardą powierzchnię dość ciężkiej konstrukcji mógłby się dla całości źle skończyć. Po kilku podróżach MU5120 było w idealnym stanie, ale zalecam trzymanie go w jakimś pokrowcu.

Ekran jest jasny i czytelny, a obsługa intuicyjna i responsywna, choć nie liczmy na atrakcyjne grafiki czy idealną reakcję na dotyk. Ekran jest ciekawym dodatkiem, ale z menu będziemy korzystać dość rzadko. Cieszę się, że do sprawnego korzystania nie jest wymagana żadna aplikacja. Po prostu konfigurujemy połączenie i łączymy się z WiFi w tradycyjny sposób. Na brzegu ramki, w prawym górnym rogu znajduje się przycisk zasilania, po lewej stronie port USB‑C do ładowania routera, nieco niżej klapka kryjąca przycisk resetowania z gniazdem na kartę nano SIM, a na dole port USB do ładowania urządzeń zewnętrznych. Trochę szkoda, że producent nie umieścił portów USB w dolnej części, aby pomóc opanować kable podczas ładowania. Router nie ma żadnych anten zewnętrznych, co wpływa na jego estetykę i wygodę użytkowania. W pudełku znajdziemy kabel do ładowania oraz ładowarkę.

Parametry techniczne i funkcje

Router ZTE MU5120 jest wyposażony w nowoczesny układ Qualcomm Snapdragon X62, który zapewnia obsługę sieci 5G, 4G i 3G. Router wspiera pasma 5G: 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz, a także pasma 4G: 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2000 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz i pasma 3G: 900 MHz, 2100 MHz. MU5120 jest zgodny ze standardem 3GPP Release 16, który oferuje lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Urządzenie jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość pobierania danych do 3,6 Gbps i wysyłania do 1,6 Gbps w sieci 5G, oraz do 1,2 Gbps i 150 Mbps w sieci 4G. Router automatycznie wybiera najlepszą dostępną sieć i zapewnia płynne przełączanie między nimi. To oczywiście wartości specyfikacyjne, które są trudne do osiągnięcia, a wszystko zależy od mnóstwa czynników od zasięgu, przez lokalizację i topografię terenu.

ZTE MU5120 obsługuje również technologię Wi‑Fi 6, która jest najnowszym standardem sieci bezprzewodowej. Wi‑Fi 6 oferuje większą prędkość, stabilność i zasięg połączenia, a także lepsze zarządzanie ruchem i mniejsze zużycie energii. Router pracuje w dwóch pasmach częstotliwości: 2,4 GHz i 5 GHz, które można wybrać ręcznie lub automatycznie. Ponadto sprzęt jest w stanie obsłużyć do 64 urządzeń podłączonych jednocześnie, co sprawia, że jest idealny do współdzielenia internetu z rodziną, znajomymi lub współpracownikami. Poza tym w ofertach coraz większej ilości operatorów pojawia się interneto mobilny bez limitów, więc taki router może być rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają dostępu do sieci przewodowej.

Router ZTE MU5120 ma wbudowany akumulator o pojemności 10 000 mAh, który zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu. Według producenta, router może działać do 20 godzin w trybie 5G, do 30 godzin w trybie 4G i do 40 godzin w trybie 3G. Akumulator można naładować za pomocą dołączonego kabla USB typu C, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 27 W. Akumulator może również pełnić funkcję powerbanka, którym można naładować inne urządzenia za pomocą wyjścia USB typu A o mocy 18 W.

Jak ZTE MU5120 działa w praktyce?

Podczas kilku podróży starałem się porównywać działanie routera, głównie jego zasięg oraz utrzymanie sieci, ze smartfonem (Galaxy S24 Ultra). Jak to wyglądało? Różnie, ale z wyraźną przewagą dla ZTE MU5120. Podczas podróży pociągiem na trasie Radom - Warszawa zasięg sieci w smartfonie zazwyczaj dość szybko malał lub całkowicie zanikał w obszarach dalekich od zabudowań i miast, podczas gdy ZTE MU5120 dość długo utrzymywał niewielki zasięg. Podobnie było podczas podróży samolotem – gdy smartfon podczas wnoszenia dość szybko gubił zasięg i odzyskiwał go dopiero podczas podchodzenia do lądowania – tak MU5120 utrzymywał zasięg nieco dłużej. Jedynie „łapanie” sieci w roamingu wychodziło mu nieco gorzej i musiałem czekać dłużej, podczas gdy smartfon od razu łączył się z siecią partnerską i zapewniał odpowiedni zasięg.

Zalety i wady

Router bezprzewodowy ZTE MU5120 ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to atrakcyjny i funkcjonalny sprzęt. Do największych zalet należą:

Obsługa sieci 5G, 4G i 3G, która zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu w różnych warunkach

Technologia Wi-Fi 6, która oferuje lepszą wydajność i zasięg sieci bezprzewodowej



Duży i wygodny ekran dotykowy, który ułatwia zarządzanie i kontrolę ustawień



Potężny akumulator o pojemności 10 000 mAh, który zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu i może służyć jako powerbank



Router bezprzewodowy ZTE MU5120 ma również kilka wad, które mogą być dla niektórych użytkowników istotne. Do największych wad należą:

Brak możliwości montażu anten zewnętrznych, co może wpływać na jakość i zasięg sygnału w niektórych miejscach

Brak portu LAN, co uniemożliwia podłączenie urządzeń przewodowych



Mimo wszystko – spora waga i wymiary



Wysoka cena, która może być dla niektórych pewną blokadą



Podsumowanie

Router bezprzewodowy ZTE MU5120 to nowoczesne i zaawansowane urządzenie, które pozwala na korzystanie z internetu w standardzie 5G, 4G lub 3G w dowolnym miejscu i czasie. Router oferuje wysoką prędkość i stabilność połączenia, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i wygodne zarządzanie za pomocą ekranu dotykowego. Jest również funkcja powerbanku, która przydaje się podczas dłuższych podróży. Nie można podłączyć zewnętrznych anten, co mogłoby znacząco zwiększyć zasięg i funkcjonalność „stacjonarną”, ale nie można mieć wszystkiego. Cena? Dosyć wysoka – około 1300-1400 złotych w dniu publikacji – ale jeśli ktoś szuka urządzenia naprawdę wysokiej jakości, jest to jedna z najciekawszych propozycji.