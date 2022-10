Acer Aspire 5 (A515-57): uniwersalny laptop biurowy [Recenzja] @lordjahu Acer Aspire 5 (A515-57): uniwersalny laptop biurowy [Recenzja] 05.10.2022 12:07

W dzisiejszym wpisie chciałbym wam przedstawić laptop biurowy, który mam przyjemność testować od jakiegoś czasu. Względem poprzednich wersji, Acer Aspire 5 (A515-57) może pochwalić się energooszczędnym procesorem Intel Core 12-tej generacji oraz zintegrowaną kartą Intel Iris Xe. Jego głównym zadaniem jest wydajna praca biurowa oraz obsługa podstawowych programów graficznych. Sprzęt umożliwi nam również wygodną pracę na multimediach, choćby za pomocą bardzo dobrze grających głośników stereo oraz dobrej klasy ekranowi FullHD.

Laptop biurowy to mój codzienny towarzysz

Urządzenie otrzymujemy w wytrzymałym kartonie, w którego wnętrzu znajdziemy jedynie ładowarkę sieciową z odpinanym kablem zasilającym oraz bogatą dokumentację. Laptop został zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi materiałowym etui oraz piankowymi uchwytami transportowymi. Wewnątrz laptopa znajduje się materiałowa ściereczka zabezpieczająca przed zarysowaniem, oddzielająca ekran od klawiatury.

Budowa a wykonanie

Urządzenie prezentuje się bardzo okazale, co niewątpliwie jest zasługą zastosowania aluminiowej pokrywy matrycy o szczotkowanym wykończeniu. Pozostała część obudowy została wykonana z plastiku wysokiej jakości. Dopiero bezpośrednia interakcja z laptopem pozwala nam ocenić stan faktyczny zastosowanych materiałów w procesie składania obudowy urządzenia. Na pewno nie można odmówić mu wysokiej jakości wykonania oraz spasowania elementów. To bardzo wysoka półka, jeśli chodzi o jakość wykonania.

Do pracy w terenie też się nada!

Na aluminiowej pokrywie znajdziemy wytłoczone na srebrny kolor logo marki Acer oraz bliżej zawiasów, na bocznej krawędzi napis ASPIRE. Producent zastosował tutaj również dwie lekko wystające, gumowe nóżki, pełniące funkcje zabezpieczające przed przesuwaniem się laptopa na płaskich powierzchniach. Po otwarciu pokrywy matrycy, jej dolna część utrzymuje urządzenie pod kątem. Zastosowane w modelu tym zawiasy są dość oporne, przez co trzeba włożyć trochę siły w proces otwierania obudowy. Otwarcie laptopa jedną ręką uniemożliwia brak dedykowanego wgłębienia w pokrywie. Jest to jednak detal, który dla niektórych osób może nie być aż tak uciążliwy.

Na spodzie plastikowej obudowy znajdziemy ulokowane w górnej części wywietrzniki wentylatorów dolnych, a pod zamontowanymi po bokach kratkami znajdują się głośniki w systemie stereo. Również tutaj producent zainstalował cztery gumowe nóżki antypoślizgowe, trzymające laptopa w miejscu na płaskiej powierzchni.

Duża ilość portów

Laptop Acer Aspire 5 został wyposażony w najpotrzebniejsze porty i złącza. Na prawej krawędzi urządzenia znajdziemy port USB 3.2, wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe, port Kensington Lock oraz dwie diody LED, sygnalizujące stan akumulatora oraz pracę dysku. Na lewej krawędzi natomiast producent wyposażył urządzenie w dwa dodatkowe porty USB 3.2 oraz USB Typu-C (z Thunderbolt 4) umożliwiające podłączenie dwóch wyświetlaczy 4K. Do przesyłu obrazu zastosowano złącze HDMI w technologii 2.1.

Dodatkowo w laptopie znajduje się port RJ-45 (LAN) do wygodnego podłączenia Internetu kablowego. Najdalej umiejscowionym złączem na lewej krawędzi jest wejście zasilania.

Szkoda, że nie na całej powierzchni

Na tylnej krawędzi obudowy, tuż pod napisem ASPIRE znajduje się główny wywietrznik wentylatora.

Jasny, czytelny ekran

Przechodząc do wewnętrznych elementów obudowy, nie możemy zapomnieć o zastosowanej matrycy. Producent zainstalował tutaj matowy ekran LED IPS o przekątnej 15,6-cala, natywnej rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) i odświeżaniu 60Hz. Wyświetlacz zajmuje około 81% powierzchni obudowy i został wyposażony w autorską technologię obrazu Acer, która zapewnia dynamiczną optymalizację barw i poprawia wygodę oglądania. Dookoła ekranu znajdują się smukłe ramki, poza tą dolną, na której na samym środku znajduje się napis Acer.

Dobrej jakości ekran z odpowiednią kolorystyką

Na górnej ramce producent zainstalował kamerkę do wideorozmów o rozdzielczości 1.0 Mpix a tuż obok czujnik TNR ograniczający szumy na wyświetlanym obrazie w trudnych warunkach oświetleniowych. Po lewej, jak i prawej stronie znajdują się dwa mikrofony kierunkowe.

Cichy, dobry skok

Producent zastosował tutaj pełnowymiarową klawiaturę z częścią numeryczną. Dla zdecydowanej większości użytkowników będzie ona pomocna przy pracy biurowej oraz w przypadku grania, do wygodnego sterowania - szczególnie tutaj, gdyż strzałki góra-dół zostały względem pozostałych klawiszy wyraźnie zmniejszone. Wśród 99 klawiszy, 12 odpowiada za działania funkcyjne, wywoływane za pomocą klawisza pomocniczego Fn.

Akurat mały ENTER mi pasuje

Klawisze mają tutaj cichy skok i są bardzo wygodne w użytkowaniu. Ich wielkość świetnie wpasowuje się w opuszki palców osoby dorosłej, przez co nie powinno dochodzić do sytuacji, gdzie przez przypadek wciśniemy nie ten, co trzeba klawisz. Mnie osobiście przestawienie się z klawiatury TKL (Swift 3) na pełnowymiarową w laptopie zajęło mniej niż 10 minut :) Na duży plus jest możliwość włączenia białego podświetlenia klawiszy. Bez uruchomionej funkcji, białe nadruki na klawiszach nie są sprane, więc bardzo dobrze widoczne.

Gładzik zajmuje dużą powierzchnię pod klawiaturą i umożliwia wygodne sterowanie gestami (np. przełączanie się między pulpitami). Zastosowano tu również tworzywo sztuczne, ale o gładkiej powierzchni. Działa on bardzo sprawnie i jest wystarczająco czuły.

Specyfikacja techniczna

Procesor Intel Core i5-1235U Płyta główna ADL Ganymede RAM 16 GB DDR4-3200 (1600 MHz) Dysk SSD 500 GB (NVMe HFM512GD3JX016N) Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics Ekran 15,6-cali IPS LED Rozdzielczość FullHD (1920 x 1080) Odświeżanie 60 Hz Kamerka 1 Mpix System operacyjny Windows 11 Home (21H2 / 22000.978) Podświetlenie klawiszy tak / jednokolorowe (biały) Złącza USB 3.2 x1

USB-C (z Thunderbolt) x1

HDMI 2.1 x1

RJ-45 (LAN) x1

wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe x1

DC-in x1 Łączność LAN 1 Gb/s

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Dźwięk 2 głośniki (stereo)

2 mikrofony Akumulator 3500 mAh Wymiary 19,7 x 363 x 243 mm Waga 1,79 kg

System operacyjny a wydajność

Wewnątrz urządzenia znajdują się energooszczędne komponenty, wpływające w dużym stopniu na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, szczególnie przy pracy na baterii. Producent zastosował tutaj procesor dwunastej generacji Intel Core i5-1235U wspomagany 16 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 1600 MHz. Układem graficznym jest integra Intel Iris Xe Graphics, pozwalająca na szybką i wydajną pracę na programach biurowych, a także na tych mniej wymagających, graficznych. Wewnątrz znajduje się także dysk SSD o pojemności 500 GB.

Zastosowane komponenty umożliwiają przyzwoitą wydajność w programach biurowych, ale także graficznych ... przynajmniej tych bardziej podstawowych pokroju GIMP'a czy Photoshopa. Próbowałem także sprawdzić - w ramach ciekawostki - jak laptop poradzi sobie z optymalizacją, montażem i renderem filmów w 4K 60 klatek o bitrate na poziomie 100 000 kb/s. Wedle moich oczekiwań, wąskie gardło procesora próbowało sobie z tym problemem poradzić, ale wyniki nie były satysfakcjonujące. Okazało się jednak, że w przypadku plików filmowych 1080p takiego problemu już nie uświadczyłem. Montaż był wykonywany w trybie najwyższej wydajności, na zasilaniu sieciowym. Śmiało można więc stwierdzić, że laptop spokojnie poradzi sobie z podstawowym montażem filmów i obróbką zdjęć. W przypadku tworzenia bardziej profesjonalnych projektów, rozważałbym przesiadkę na nieco mocniejszy sprzęt.

Wewnątrz laptopa został zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Home w wersji 21H2 (kompilacja 22000.978). Laptop wyśmienicie radzi sobie w kooperacji z zainstalowanym systemem operacyjnym, szczególnie na szczeblu wydajności, płynności działania oraz wielozadaniowości. Mimo iż nie jest to sprzęt skierowany dla graczy, zastosowane komponenty umożliwiają zagranie w nieco mniej wymagające gry komputerowe, a przede wszystkim na skorzystanie z usługi Xbox Game Pass w chmurze. Przy zakupie laptopa otrzymujemy bowiem pierwszy miesiąc usługi za darmo.

Stanowisko montażysty

Podczas najwyższego stresu, szczególnie przy renderze grafik lub filmów w wysokich rozdzielczościach, laptop zauważalnie się przegrzewa nad klawiaturą, bliżej ujścia powietrza z kratki na tylnej krawędzi obudowy. Tam znajduje się m.in procesor graficzny. Nie jest to jednak na tyle wysoka temperatura (do 65-stopni), by znacząco uniemożliwić wydajną pracę urządzenia. Jest to również na tyle wysoko od klawisza "delete" czy F1-F12, by nie umniejszać komfortu podczas pracy. Chłodzenie zastosowane na spodzie obudowy nieco lepiej radzi sobie z oddawaniem ciepła z urządzenia, co jest zasługą m.in dwóch wentylatorów w obudowie oraz miedzianych ciepłowodów, a także podwyższonej stopki ekranowej konstrukcji.

Cyferki dla entuzjastów wydajności

Nie mogło w recenzji zabraknąć testów syntetycznych w programach wydajnościowych urządzenia. Z racji tego, iż nie jest to urządzenie skierowane dla graczy, pominąłem oprogramowanie związane z wydajnością kart graficznych pokroju 3D Mark i benchmarki gier komputerowych. Wyniki zebrane podczas testów prezentuję poniżej:

HD Tune

AS SSD Benchmark

CrystalDiskMark

Cinebench R23

HWinFO

FurMark w najwyższym stresie

Powyższe testy pokazały, że zastosowana specyfikacja w zupełności określa Acer Aspire 5 jako laptop idealnie skrojony do pracy w domu jak i w biurze. Wydajny procesor 12-gen oraz karta graficzna Intel Iris Xe pozwalają osiągnąć wysokie wyniki podczas pracy biurowej i w podstawowej rozrywce.

Multimedia na wysokim poziomie

Zastosowanie dobrej jakości komponentów ma również pozytywne przełożenie na odbiór multimediów w urządzeniu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 15.6-calowy ekran LED IPS, który jest jasny i czytelny z dobrymi kątami widzenia. Natywna rozdzielczość FullHD jest w zupełności wystarczająca do programów biurowych i przeglądania stron internetowych.

Acer Aspire 5 to świetny towarzysz pisarza

W kwestii audio jest lepiej, niż się spodziewałem, gdyż zastosowane w modelu dwa oddzielne głośniki, grają naprawdę bardzo dobrze. Odtwarzając dźwięki systemowe lub muzykę, nie zapominając o filmach z platform streamingowych, Acer Aspire 5 może pochwalić się bardzo dobrej jakości dźwiękiem. Mimo iż producent nie zastosował w nim technologii Dolby Atmos, wbudowane głośniki powinny zadowolić każdego użytkownika.

Głośniki stereo robią robotę :D

Również zainstalowane dwa mikrofony radzą sobie bardzo dobrze. Zostały one wyposażone w technologię Acer PurifiedVoice aktywnie tłumiąc dźwięki otoczenia u rozmówcy, będąc jednocześnie zgodną z zewnętrznymi słuchawkami i podłączonymi mikrofonami. W praktyce jest jednak tak, że tłumione są hałasy poza miejscem rozmowy, szczególnie te na dalszych planach. Jeśli w bardzo bliskim otoczeniu sprząta robot podłogowy lub sąsiad wierci w ścianie, to niestety i tak nasz rozmówca je usłyszy.

Zainstalowana kamerka o rozdzielczości 1 Mpix w zupełności wystarcza na podstawową wideokonferencję, oferując akceptowalną jakość obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Do dyspozycji użytkownika jest sprawny i celny autofocus, rozpoznający ludzką twarz i na niej skupiający ostrość kamerki.

Przednia kamerka zgrabnie niweluje szumy

Dobry czas pracy

W laptopie znajduje się cztero-komorowy akumulator o pojemności łącznej 3500 mAh. Pozwala on w trybie zrównoważonym do 7 godzin pracy na jednym ładowaniu. W przypadku łączności z siecią bezprzewodową WiFi czas ten może się skrócić do 6 godzin, a przy uruchomienia trybu najwyższej wydajności w zasilaniu bateryjnym i obciążeniu procesora w programie graficznym maksymalny czas, jaki udało mi się osiągnąć to niecałe 2 godziny pracy. Moim zdaniem wyniki te są dobre, niewiele odbiegające od pozostałych modeli producenta. Brakuje mi tutaj systemowego trybu Eko, znanego choćby z linii Aspire Vero.

65W to pozornie szybkie ładowanie

Wraz z laptopem otrzymujemy zasilacz sieciowy o mocy 65W, umożliwiając tym samym naładowanie ogniwa w ciągu 2 godzin. Model ten nie obsługuje ładowania poprzez port USB-C.

Podsumowanie

Testowany laptop Acer Aspire 5 w tej konfiguracji uważam za sprzęt bardzo dobrej jakości. Pomimo kilku drobnostek, w tym wyraźnego wycięcia przy otwieraniu obudowy czy braku zabezpieczenia w postaci aktywnego czytnika linii papilarnych na obudowie, sprzęt poradził sobie z większością postawionych przeze mnie zadań. Nie liczę tych związanych z grami komputerowymi, gdyż wyniki w tytułach AAA przy niskich detalach i jeszcze niższych klatkach, nie zasługiwały na publikację. W końcu nie jest to laptop dla wymagających graczy.

Pograć też się da, ale polecam chmurę :D

Model ten warto wziąć pod uwagę, szczególnie gdy poszukujemy urządzenia z najlepszym stosunkiem ceny do jakości i wydajności na szczeblu biurowym. Zastosowano tu dobrej jakości ekran, pełnowymiarową klawiaturę o dobrym skoku klawiszy oraz dopracowany system audio, który zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Największym jednak atutem będzie cena urządzenia, która plasuje się na dobrym poziomie - wynosi ~3199 zł.

W mojej ocenie ten laptop spokojnie zgarnia u mnie ocenę 8 na 10 ;)

* - Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)