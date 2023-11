@lordjahu Ulepszona myszka wertykalna do biura za grosze. Natec Crake 2 [Recenzja] Ulepszona myszka wertykalna do biura za grosze. Natec Crake 2 [Recenzja]

24.11.2023 13:21, aktualizacja: 24.11.2023 20:34

Ponad 5 lat temu testowałem na łamach bloga pierwszą generację myszki wertykalnej marki Natec. Budżetowa wersja myszki ergonomicznej Natec Crake cieszyła się niezłą popularnością wśród użytkowników biurowych dzięki zastosowaniu łączności bezprzewodowej, wygodnej konstrukcji oraz niskiej cenie. Dzisiejsze standardy wymagają od myszek nieco szerszego podejścia technologicznego do oferowanych możliwości, ale Crake 2 postanawia wykorzystać nowe technologie wraz z rozwiązaniami, które często docenia społeczność.

Tym samym nowa myszka producenta wyposażona została w wymienny akumulator, jednocześnie zachowując, a nawet unowocześniając ergonomiczny kształt, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości. W dzisiejszym wpisie chciałbym wam przedstawić tanie rozwiązanie, jakim niewątpliwie jest ergonomiczna myszka komputerowa Natec Crake 2.

Ergonomia w dobrej cenie

Względem poprzednika, Crake 2 zyskał odświeżony wygląd. Głównym materiałem użytym w produkcji urządzenia jest tworzywo sztuczne o matowym wykończeniu. Wszystkie elementy zostały ze sobą bardzo dobrze spasowane, przez co nic nie trzeszczy nawet przy dynamicznych ruchach czy szybkich przeciążeniach na płaskich powierzchniach. Producent minimalnie przebudował urządzenie, by użytkownik uzyskał jeszcze lepszy chwyt. W tym celu zastosowano pochylenie całej konstrukcji o 57 stopni, przez co myszka zachowuje niestandardowy, pionowy kształt.

Minimalistyczny zestaw powitalny

Do dyspozycji użytkownika ponownie oddano dobrze znany układ przycisków, choć minimalnie je zmodyfikowano. W górnej części myszki, pomiędzy przyciskami LPM i PPM, producent zastosował gumowe kółko przewijania o skokowym działaniu, pełniące również funkcję dodatkowego przycisku. Poniżej, znajduje się przycisk do zmiany wartości czułości myszki (DPI).

Wklęsły obszar, w którym spoczywać będzie kciuk prawej ręki, został wykorzystany do zastosowania dwóch przycisków funkcyjnych, domyślnie służących do nawigowania w przeglądarkach Internetowych lub oknach systemowych. Producent umiejscowił je bliżej górnej części myszki, by ich przez przypadek nie nacisnąć. W poprzednim modelu były na dole.

Wsłuchując się w prośby społeczności, producent zrezygnował ze wbudowanego akumulatora, na rzecz wymiennych baterii. Tak więc na froncie urządzenia nie uświadczymy już portu do ładowania. Na spodzie myszki, tuż pod plastikową zaślepką znajdziemy miejsce na baterię AA (jedna w zestawie). Tuż obok niej znalazło się miejsce na odbiornik radiowy USB-A. Na szczęście producent pomyślał także o innych rozwiązaniach bezprzewodowych, inicjując jednocześnie w urządzeniu możliwość skorzystania z łączności Bluetooth.

Na spodzie urządzenia znajdziemy suwak zasilania, sensor optyczny oraz przycisk, umożliwiający przełączanie się między trzema sparowanymi z myszką urządzeniami. Tę oazę technologii, zabezpieczają teflonowe ślizgacze, ulokowane wokół dolnej krawędzi myszki.

Specyfikacja techniczna

Komunikacja bezprzewodowa Interfejs odbiornik USB-A 2,4 GHz

Bluetooth 5.2

Bluetooth 3.0 Zasięg działania do 10 m Rozdzielczość DPI 800 / 1200 / 1600 / 2400

Zasilanie bateria AA / 1 szt. w zestawie Oprogramowanie - Kompatybilność Windows 7+

Linux

Android

Mac Wymiary 112 x 84 x 69 mm

Parowanie i użytkowanie

Myszka Natec Crake 2 korzysta z łączności radiowej za pomocą odbiornika na USB-A. Takowy wystarczy podłączyć do komputera wyposażonego w stosowne złącze. Jeśli urządzenie odbierające sygnał nie posiada takowego złącza, można skorzystać z łączności bezprzewodowej Bluetooth. Dzięki możliwości sparowania myszki z trzema urządzeniami otrzymujemy możliwość przełączania się między nimi w locie. Technologia ta działa podobnie jak w produktach biurowych marki Logitech, ale nie umożliwia przesyłanie przez nią plików. Tyle w kwestii łączności.

W przypadku myszek wertykalnych, ułożenie dłoni na urządzeniu odbywa się w sposób naturalny, eliminując skręt przedramienia oraz powodując przyjemniejszą pracę przy mniej napiętych mięśniach. Do tego dochodzi mniejsze niż w przypadku poziomego ułożenia dłoni ryzyko, wystąpienia takich urazów jak zespół cieśni nadgarstka. Główną zaletą takich urządzeń prócz zalet zdrowotnych jest przyjemniejsza praca w pracy biurowej. Oczywiście nijak się to ma do prac graficznych opartych na specjalnych czułościach oraz celności w dowolny piksel na ekranie, ale do pracy urzędniczej oraz podczas korzystania z edytorów tekstowych i programów urzędniczych jest w sam raz.

Podsumowanie

Myszka ergonomiczna Natec Crake 2 to dumny przedstawiciel niskiej półki cenowej myszek biurowych. Została ona wyceniona w podobnej półce co jej poprzednia generacja, klarując się na poziomie ~59 zł. W tej cenie otrzymujemy wygodną myszkę ergonomiczną o specyficznym kącie, z funkcją przełączania się między trzema urządzeniami, z możliwością łatwej wymiany baterii. Urządzenie wymaga od użytkownika poświęcenie chwili na przyzwyczajenie się do innej pozycji myszki względem klasycznych modeli, ale odwdzięczy się na pewno lepszą koordynacją mysz-dłoń oraz zmniejszy ryzyko nadwyrężenia nadgarstka. Warto wspomnieć, że do wyboru mamy wersję dla prawo, jak i dla leworęcznych!