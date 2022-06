Acer Swift 3 (Intel Core i5): ulepszona generacja wybitnego laptopa [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Acer Swift 3 (Intel Core i5): ulepszona generacja wybitnego laptopa [Recenzja] 26.06.2022 20:34

Pod koniec 2020 roku, jeszcze przed światową gorączką wykupywania elektroniki ze sklepów, stałem się zadowolonym posiadaczem laptopa Acer Swift 3. Jest to mój pierwszy prywatny laptop na procesorze i grafice AMD, mimo iż jestem wiernym kibicem "niebieskich i zielonych" (Intel - NVIDIA). Wybór padł na ten model, gdyż poszukiwałem najlepszego stosunku ceny do jakości oraz specyfikacji mogącej uciągnąć wydajność podstawowych gier komputerowych, aplikacji i programów graficznych, gdy jechałem w delegacje lub na wypoczynek.

Po półtora roku użytkowania, sprzęt ani razu mnie nie zawiódł. Laptop jest bardzo szybki, długo trzyma na jednym ładowaniu a jego smukłość oraz niska waga, idealnie wpisują się w mobilny model tego produktu. Niedawno udało mi się otrzymać na testy nową generację laptopa Acer Swift 3 (SF314-511-57GL) z bardzo podobną specyfikacją. Producent nieco unowocześnił obudowę zewnętrzną, zwiększył przestrzeń chłodzącą, a także dopracował system głośników, wprowadzając technologię DTS.

Futurystyczna konstrukcja

Przyzwyczaiłem się już do skromnej, minimalistycznej obudowy laptopów serii Swift. Tym razem producent postanowił nieco odświeżyć stonowaną konstrukcję, przebudowując przestrzeń przy wentylatorach oraz zastosował nowoczesne zawiasy, dzięki którym otwierając klapę obudowy, lekko podnosimy kąt nachylenia części z klawiaturą i gładzikiem.

Na pierwszy rzut oka, otrzymujemy taką samą konstrukcję, co we wspomnianym na początku, nieco starszym modelu. Oczywiście w tym przypadku różnice są minimalistyczne, ale godne uwagi. Laptop został świetnie wykonany. Głównym materiałem użytym podczas produkcji obudowy jest aluminium o szczotkowanym wykończeniu. Jedynie ramka okalająca ekran została wykonana z tworzywa sztucznego. Na zewnętrznej części frontu laptopa, znajduje się wytłoczone logo producenta a na spodzie obudowy, producent zastosował kratki wentylacyjne oraz cztery nóżki antypoślizgowe. Dodatkowy wentylator został zainstalowany na tylnej krawędzi laptopa, tuż przy samym ekranie. Zajmuje on 1/3 części tylnego panelu i został umiejscowiony bliżej prawego zawiasu.

Urządzenie posiada taką samą ilość portów co u poprzednika, ale zwiększyła się ich jakość. Możemy skorzystać dzięki temu z szybszych transferów a dzięki większemu nachyłowi obudowy po otwarciu, otrzymujemy znacznie wygodniejszy dostęp do nich. Wśród portów znalazły się 2x USB 3.1, HDMI, USB-C wspierające także szybkie ładowanie, Kensington Lock oraz hybrydowe gniazdo słuchawkowe. Nie zapominajmy także o gnieździe ładowarki 65W dołączonej do zestawu.

I tym razem producent zastosował aluminiowy zawias, który z łatwością podważymy jednym palcem, ale jedną ręką już nie otworzymy bez konieczności podnoszenia spodu obudowy. Największą różnicą między starszym a nowym modelem jest ograniczenie otwarcia. W poprzednim modelu ekran można było rozsunąć o 180 stopni. W tym przypadku ekran możemy odgiąć do ok. 130 stopni, gdyż nóżki oparte o ekran, blokują dalsze rozsuwanie. Producent zastosował tu 14-calową matrycę IPS LCD LED o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) i odświeżaniu na poziomie 60 Hz. Na górnej krawędzi ekranu znajduje się mikrofon i kamera do wideorozmów. Oferuje ona zadowalającą jakość. Tuż pod ekranem znajduje się wtłoczone logo producenta.

Z powyższej grafiki można zauważyć, jak producent rozwiązał system wentylacji (prawy górny róg pod ekranem) oraz w jakim miejscu zastosował zawiasy. W kwestii klawiatury ponownie otrzymujemy to samo - 83 podświetlane klawisze o płaskim profilu, wyśmienite do pracy pisanej i ewentualnego grania w mniej wymagające tytuły. Tuż pod klawiaturą znajdziemy jednolity gładzik, którym możemy sterować gestami, a po prawej stronie producent zainstalował czujnik biometryczny. Ten działa bardzo szybko i sprawnie, zwiększając prywatność komputera przed nieproszonym gościem. Według testów, jakie przeprowadziłem, działa on z bardzo podobną skutecznością co w moim domowym sprzęcie.

Specyfikacja techniczna

Procesor Intel Core i5-1135G7 2.40 GHz Płyta główna TGL Sake_TL RAM 8 GB DDR4 Dysk 512 GB Micron_2210_MTFD Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics Ekran 14 cali IPS LED LCD Rozdzielczość FullHD (1920 x 1080) Odświeżanie 60 Hz Kamerka 2,1 Mpix System operacyjny Windows 11 Home (21H2 / 22000.778) Podświetlenie klawiszy tak / biały kolor Złącza zasilanie

2x USB 3.1

1x HDMI

1x USB-C

Kensington Lock

hybrydowy jack 3,5 mm Łączność Bluetooth 5.0

WiFi IEEE 802.11 a/g/n/ac/ax

Dźwięk 2 głośniki DTS

mikrofon Akumulator 51,2 Wh Wymiary 15,9 x 322,8 x 212,2 mm Waga 1,20 kg

Mobilna wydajność

Acer Swift 3 działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home w kompilacji 21H2 / 22000.778 w dniu pisania tej recenzji (26 czerwca 2022). Wraz z systemem zostały zainstalowane dodatkowe programy firm trzecich takie jak Booking, Disney+, Evernote, przeglądarka Firefox, Messanger, PhotoDirector czy program antywirusowy Norton Security Ultra. Po wywaleniu zbędnych aplikacji do kosza, zaktualiwowaniu systemu operacyjnego oraz jego programów w Microsoft Store, ilość danych dla użytkownika zamyka się w ~428 GB wolnej przestrzeni.

System operacyjny laptopa całkiem sprawnie zarządza wydajną specyfikacją w postaci procesora Intel Core i5-1135G7 rozpędzającego się od 2.40 GHz do 4.20 GHz w trybie boost. Wydajny procesor wspierany przez układ graficzny Intel Iris Xe Graphics oraz 8 GB pamięci RAM DDR4, jest w stanie wykrzesać z laptopa bardzo dobre wyniki, nie tylko w programach typu benchmark, ale i w realnej pracy. W moim przypadku laptop ten posłużył jako mobilne centrum rozrywki, ale także, przydał mi się bardzo w pracy terenowej, gdy na szybko potrzebowałem zmontować film z drona.

Oczywiście, najlepsze wyniki wydajnościowe uzyskamy podczas stałego zasilania energią z sieci, ale korzystając ze wbudowanego źródła zasilania, komputer też potrafi pokazać pazur, choć kosztem szybko wytracającego się akumulatora. Mnie osobiście taka wydajność wystarcza w pracy, gdzie po zrzuceniu i optymalizacji materiału, starczy czasu na szybki montaż, render i wrzucenie filmu na serwer klienta. Raptem to 1 godzina działania w trybie oszczędnym, ale mowa o montażu filmu w jakości 4K. Jest więc nieźle.

Testy wydajnościowe

Dla wielbicieli cyferek i porównań między komponentami jak zwykle przygotowałem krótką rozpiskę wyników z programów wydajnościowych. Podarowałem sobie wyniki graficzne 3D z programu 3D Mark, gdyż nie jest to sprzęt skierowany do zaawansowanej zabawy w grafice czy w granie w gry AAA. Zresztą spójrzcie sami:

Powyższe wyniki wskazują na dobrą prognozę w kwestii jakość-wydajność. Urządzenie wyśmienicie sprawdzi się podczas pracy biurowej, przeglądania Internetu oraz w podstawowej rozrywce. Wydajny procesor oraz zastosowany w laptopie układ graficzny, udźwignie na swych barkach nieco starsze tytuły dla graczy, ale i w nowych pokaże co nieco. Udało mi się na nim uruchomić Forze Horizon 5 oraz Cyberpunk 2077 na niskich ustawieniach graficznych, zyskując klatki na sekundę w rozstrzale ~22 - ~27 fps. To naprawdę dobry wynik jak na sprzęt tej klasy. Później skorzystałem z laptopa jako odbiornika usługi Micro$oft Game Pass, gdzie ogrywałem tytuły wprost z serwera. Polecam takie rozwiązanie, szczególnie użytkownikom starszych sprzętów :)

Rozrywka dla każdego

To dość minimalistyczne urządzenie nie zadowoli każdego użytkownika. W poprzedniej recenzji kilka osób zarzucało zastosowanie dość małej matrycy i klawiatury pozbawionej części numerycznej. Oczywiście dałoby się to w jakiś sposób zastąpić, ale obawiam się, że w takim wypadku ucierpiałoby ogniwo, jego pojemność. W takim wypadku 14-calowa matryca w zupełności wystarcza w zastosowaniach mobilnych, w szczególności wtedy gdy zależy nam na wygodzie przenoszenia z długim czasem działania.

Już w przypadku poprzednika bardzo polubiłem możliwość, a raczej wymuszone podświetlenie klawiszy. Bardzo żałuję, że do tej pory producent nie zaimplementował choćby w dedykowanej aplikacji zarządzającej Acer Care Center możliwości zmiany podświetlenia w momencie uruchomienia komputera. Raz za razem, podczas uruchamiania, podświetlenie uruchamia się z automatu i można je wyłączyć, tylko fizycznie wciskając dedykowany klawisz, dopiero gdy system uruchomi się w pełni lub zatrzyma na panelu logowania. Trochę słabo.

Duży plus należy się jednak za zaimplementowanie technologii DTS znacząco usprawniającej wrażenia audio podczas odtwarzania treści. Dźwięk wydobywający się z głośników jest bardzo dobrej jakości, znacząco ulepszony względem mojej domowej wersji. Także minimalistycznie lepiej wypada także frontowa kamerka 2.1 Mpix wykorzystująca autorską technologię niwelowania szumów podczas wideo-konferencji (Acer TNR). Bardzo szybko łapie ona automatyczny fokus na twarzy użytkownika, nawet przy mocno niekomfortowych warunkach. Mikrofony zbierają całkiem dobrze dźwięk, choć nie jest to poziom wysokiej półki jakościowej, można by rzec, że wystarczający.

Akumulator a temperatury pracy

Urządzenie zostało wyposażone w ogniwo o pojemności 51,2 Wh, które jest w stanie zapewnić nam do 12 godzin pracy na baterii. Taki wynik jest możliwy do osiągnięcia, ale tylko za sprawą znaczących ograniczeń, takich jak średnia jasność ekranu, brak łączności bezprzewodowej oraz włączony tryb zrównoważonego poboru energii. Takie ustawienia przybliżą nas do chwalonego przez producenta czasu pracy, choć wątpię, by ktoś z niego uparcie korzystał. W trakcie normalnej pracy czas działania akumulatora zamyka się od 6 do 9 godzin, zależnie od wybranej specyfiki pracy. Im więcej oszczędzamy, tym więcej czasu uzyskamy. W trybie mieszanym to dobre 7, 8 godzin działania. Wynik wystarczający przy 14-calowej konstrukcji.

Podczas najwyższego stresu, uruchomionego "boosta" przy podłączonej ładowarce i pnięciu się wydajności procesora do taktowania do 4.20 GHz, urządzenie staje się może nie gorące, ale odczuwalnie ciepłe. Miejsce, które znacząco się nagrzewa to środek obudowy, tuż pod ekranem. To właśnie w tym miejscu znajduje się układ graficzny. Producent umiejscowił co prawda wydajny system chłodzący, który zbija czynnie temperaturę w stresie, ale i tak trzeba być przygotowanym na "gotowanie" wewnątrz obudowy. Najwyższa temperatura, jaką udało mi się uzyskać w laptopie przy aplikacji Furmark lub renderując godzinny film w 5K to ~63 stopnie. Temperatura obudowy w tym miejscu i czasie wynosiła około 42 stopnie. To całkiem sporo, ale i tak wątpię, że będziemy do takiego stanu doprowadzać często sprzęt, szczególnie podczas fali takich upałów.

Podsumowanie

Nie do końca spodziewałem się tak małej różnicy między nowym a dawnym sprzętem. Największą zmianą jest na pewno przebudowany system wentylacji, ekran służący jako podpórka klawiatury oraz nieco pełniejszy ekran. Na duży plus zasługuje tu także w pełni aluminiowa obudowa i unowocześniony system audio DTS. Osobom posiadającym już taki sprzęt odradzałbym przesiadkę, gdyż różnica między SF314-42 a SF314-511 jest na tyle mała, że nie warta unowocześnienia. Z drugiej strony, gdy użytkownik poszukuje małej, zgrabnej i mobilnej konstrukcji na wakacje, z przeznaczeniem podróżniczym bądź czysto rozrywkowym, to jak najbardziej polecę ten model.

Laptop Acer Swift 3 (SF314-511-57GL) został wyceniony na około ~ 3700 zł*, czyli niewiele więcej niż poprzednik, niedługo po swojej rynkowej premierze. Zainteresowanym proponuję poszukiwania starszej generacji w podobnej konfiguracji lub oczekiwanie na zniżki, które dość często pojawiają się na głównej stronie sklepu Acer'a.

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)