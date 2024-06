@lordjahu Dynamiczny mikrofon z technologią LIGHTSYNC. Logitech Yeti GX [Recenzja] Dynamiczny mikrofon z technologią LIGHTSYNC. Logitech Yeti GX [Recenzja]

06.06.2024 23:11, aktual.: 08.06.2024 09:39 UDOSTĘPNIJ

Niedawno portfolio mikrofonów dla graczy Logitech G wzbogaciło się o dwa nowe modele; Yeti ORB oraz Yeti GX. Pierwszy z nich znalazł już swoje miejsce na blogu, drugiego testy zakończyłem niedawno i jestem gotów podzielić się z wami moimi wrażeniami. Urządzenia te nie mogą co prawda stawać w szranki z wysokopółkowymi mikrofonami XLR pokroju Blue Sona czy Yeti Studio, ale oferują bardzo dobry stosunek ceny do jakości oraz potęgują możliwości rozbudowanym oprogramowaniem.

Względem testowanego jakiś czas temu modelu Yeti ORB, Logitech Yeti GX reprezentuje mikrofon superkardioidalny, z opcjonalnym podświetleniem. Producent wyposażył ten model również w technologię Blue Voice, nie zapominając o fanach marki, którymi w większości są gracze komputerowi. Stawiając na nowatorskie rozwiązania i przyzwyczajenia swoich odbiorców, producent wprowadził także technologię LIGHTSYNC RGB umożliwiając nie tylko sterowanie podświetleniem urządzenia, ale spajając go z ustawieniami gry lub systemu operacyjnego.

Bogaty zestaw startowy

Mikrofon otrzymujemy w gustownym, utwardzonym kartoniku, wewnątrz którego w specjalnym kartonowym wyżłobieniu ułożono wszystkie akcesoria zestawu. Na wewnętrznej ściance kartonu, znajduje się obrazkowa instrukcja obsługi dotycząca możliwości podłączenia mikrofonu, również w kwestii doboru urządzeń firm trzecich. W skład zestawu wchodzi tytułowy bohater, Logitech Yeti GX wraz z zamontowaną nóżką statywową, okrągłą podkładkę uniemożliwiającą przesuwanie się mikrofonu oraz kabel zasilająco-przesyłowy USB‑C na USB‑A. Nowością jest aluminiowa przejściówka umożliwiająca podpięcie mikrofonu do śrub ramion statywowych. Z racji, że posiadają one odmienną głowicę, producent dodał do zestawu adapter do wysięgników ⅝” i ⅜. Oczywiście nie zabrakło karty gwarancyjnej.

Urządzenie to składa się z trzech części - mikrofonu dynamicznego, ramienia mocującego oraz płaskiej podkładki. Wszystkie elementy zestawu zostały wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, w którym zawarto minimum 68% certyfikowanego plastiku pokonsumenckiego. Tworzywo sztuczne w tym modelu odznacza się nie tylko sporą wytrzymałością, ale i przyjemną, chropowatą fakturą. Producent sprzedaje mikrofon w dwóch wersjach kolorystycznych; białej i czarnej, ale właśnie biały wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej się wyróżnia.

Mikrofon dynamiczny został wyposażony w metalową głowicę i gąbczastą otulinę, minimalizującą szumy i zniekształcenia głosu, ale i zabezpieczającą mikrofon przed czynnikami zewnętrznymi. Na przedniej krawędzi jak i spodzie urządzenia, znajduje się przeźroczysta przestrzeń, w której producent zaimplementował układ podświetlenia RGB. Umożliwia on automatyzację podświetlenia poprzez wyświetlanie kolorów w schematach nakreślonych przez producenta, bądź skorzystanie z opcji samodzielnej personalizacji kolorów w dedykowanej aplikacji.

Trochę inaczej działa podświetlenie na tylnej krawędzi mikrofonu, na której zainstalowano pokrętło sterowania głośnością mikrofonu oraz przycisk jego wyciszenia. Pokrętło posiada specjalny pasek pośrodku, również możliwy do personalizacji kolorem światła. Domyślnie kolory oznaczają, że mikrofon jest włączony, przesyła dźwięk lub informuje nas, gdy przesyłany dźwięk jest zbyt głośny i powoduje przestery. W dolnej części urządzenia znajdziemy port USB‑C, służący do podłączenia z komputerem / laptopem.

Ramię montażowe wyposażono w pokrętło do regulacji zacisku. Zwalniając je, możemy ustawić mikrofon względem rozmówcy. Przy podstawie ramienia znajduje się wkrętka statywowa domyślnie służąca do podłączenia podstawki z zestawu. Co ciekawe, właśnie w taki sposób producent poleca montaż z ramieniem statywowym, a rozwiązanie można uzyskać w nieco inny sposób. Wystarczy właśnie całkowicie zdemontować domyślne mocowanie mikrofonu i w miejscu śruby regulacyjnej, wkręcić aluminiowy adapter. Dzięki temu o wiele prościej poprowadzimy okablowanie i zmniejszymy wagę zestawu.

Specyfikacja techniczna

Typ dynamiczny Biegunowość Superkardioidalny Próbkowanie 24bit / 96KHz Pasmo przenoszenia 60Hz - 18.5kHz Maks. SPL 135 dB (THD 1% kHz) Stosunek sygnału do szumu 78 dB Podświetlenie dwustrefowe RGB z LIGHTSYNC Kompatybilność Windows

Mac

port USB min. 1.1+ Oprogramowanie Logitech G HUB Wymiary 170 x 100 x 100 mm Waga 616 g

Oprogramowanie

Mikrofon superkardioidalny Logitech Yeti GX posiada wbudowane sterowniki plug&play, umożliwiające natychmiastową pracę po podłączeniu do komputera. Mikrofon działa jednak w trybie podstawowym / uproszczonym bez możliwości uruchomienia m.in funkcji Blue Voice czy jakiejkolwiek możliwości sterowania podświetleniem urządzenia. By tego dokonać, należy pobrać i zainstalować dedykowane oprogramowanie producenta Logitech G HUB.

Aplikacja ta świetnie współpracuje z podłączonymi urządzeniami z linii produktowej Logitech G, umożliwiając zapisywanie profili w chmurze, na koncie użytkownika, lub przypisywaniu ustawień w pamięci wewnętrznej urządzeń. W tym przypadku warto je zainstalować, gdyż po pierwszym podłączeniu ukaże się możliwość zaktualizowania sterownika układowego, aktualizacji naprawiającej kilka pomniejszych, premierowych błędów. Po szybkiej instalacji możemy przystąpić do konfiguracji. Na wstępie aplikacja przywita nas krótkim poradnikiem działania.

Program został podzielony na trzy zakładki. Pierwsza z nich odpowiada za sterowanie mikrofonem. Możemy tutaj jedynie określić głośność mikrofonu, nagrać próbkę dźwiękową i sprawdzić jak będzie ona brzmiała. Na nasze potrzeby oddano funkcję Blokada Smart Audio, dzięki której automatyka tak dobierze parametry nagrań, by nasz głos nie był przesterowany. Uruchamiając za to funkcję Blue Voice, otrzymujemy dostęp do wielu opcji i ustawień. Z poziomu aplikacji możemy więc sterować wzmocnieniem, poziomem wyjściowym, korzystać z equalizera lub włączyć korektor i czyszczenie sygnału. Dzięki odsłuchowi próbek dźwięku możemy w wygodny sposób ustawić mikrofon pod nasze preferencje. Nie stoi również nic na przeszkodzie, by skorzystać z niestandardowych presetów producenta.

W drugiej zakładce producent dodał tzw. "sampler" czyli bazę dźwięków, z których możemy korzystać podczas streamingu lub rozmowy przez mikrofon. Z racji nierozumienia ich zastosowania przejdźmy dalej ... Ostatnia zakładka odpowiada funkcji podświetlenia LIGHTSYNC RGB. Możemy tutaj wybrać spośród ustawień animacji producenta lub nadać własne presety. Sterujemy w tym miejscu jasnością podświetlenia, kolorem, animacją i ewentualnym dobraniem parametrów podświetlenia w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadał naszym preferencjom.

Jakość dźwięku

Jak na urządzenie działające po zwykłym kablu USB, muszę przyznać, że świetnie sprawdza się do domowego streamingu, wideo-konferencji, ale i do tworzenia materiałów lektorskich. Dzięki bogatemu oprogramowaniu możemy fajnie zmodyfikować głos rozmówcy, bez zbędnego grzebania w ustawieniach post produkcji. Mikrofon sprawnie eliminuje szumy i kliknięcia w klawisze podczas grania, zapewniając jednocześnie spójny dźwięk wysokiej jakości podczas przesyłania strumieniowego. Zresztą posłuchajcie sami.

Podsumowanie

Mikrofon superkardioidalny Logitech Yeti GX wyróżnia się na tle pozostałych mikrofonów producenta po USB, świetną jakością dźwięku oraz dużą ilością opcji w dedykowanej aplikacji producenta. Urządzenie otrzymujemy w pełnym akcesoriów opakowaniu, a dzięki małemu adapterowi, jesteśmy w stanie przymocować go do akcesoriów firm trzecich, zwiększając jego kompatybilność. Model ten może się również pochwalić opcjonalnym podświetleniem LIGHTSYNC RGB, umożliwiając spersonalizowaną kolorystykę pod ustawienia systemu operacyjnego, rozgrywanej gry komputerowej lub stałe podświetlenie, wybrane przez samego użytkownika.

Producent wycenił mikrofon na ~699 zł w wersji kolorystycznej białej oraz czarnej. W niektórych oficjalnych sklepach można znaleźć drobne przeceny lub zniżki na ten model. Osobiście zabrakło mi w tym modelu gniazda odsłuchowego i nieco łatwiejszego systemu montażowego, ale i do tego przyzwyczaiłem się podczas trwania testów.