Kompaktowy Soundbar 2.0.2 z 3D Dolby Atmos. Sharp HT-SB700 [Recenzja]

11.05.2024 23:25, aktualizacja: 13.05.2024 08:19

Prawie 2 lata temu zdecydowałem się przebudować domowe stanowisko komputerowe. Jako wielbiciel minimalizmu na biurku i dość znudzony użytkownik klasycznych głośników 2.0, postanowiłem wymienić je na coś innego. Dzięki testom recenzenckim udało mi się znaleźć dobry balans między jakością dźwięku a funkcjonalnościami, zaopatrując się w soundbar Sharp HT-SB100. Urządzenie to świetnie sprawdziło się do odtwarzania treści audio z komputera, zarządzaniu multimediami oraz umożliwiało bardzo dobry odsłuch dźwięków podczas montażu filmów i graniu w gry komputerowe.

W dzisiejszej recenzji chciałbym wam zaprezentować najnowszy głośnik producenta, jakim jest kompaktowy soundbar Sharp HT-SB700. Jak można wywnioskować z numeracji nazewniczej, jest to wyższy jakościowo sprzęt oferujący nowoczesne rozwiązania i funkcjonalności. Poprzedni model mógł pochwalić się bardzo dobrej jakości brzmieniem i szeroką gamą gniazd podłączeniowych, a HT-SB700 podnosi poprzeczkę w kwestii miniaturyzacji oraz jakości audio. Zapraszam więc do recenzji, by nieco bliżej zapoznać się z tytułowym urządzeniem.

Zestaw startowy

Urządzenie zostało zapakowane w podłużny karton, opisany specyfikacją oraz najważniejszymi funkcjonalnościami. Producent zadbał, by sprzęt nie został uszkodzony w transporcie, stosując kartonowe wypełnienie. Wewnątrz opakowania znajdziemy również pilot sterujący IR, dwie baterie AA, kabel HDMI-HDMI, zasilacz sieciowy z dwoma końcówkami (typu C - EU 2 pin i typu G - UK 3 pin), a także dokumentację i kartę gwarancyjną.

Minimalistyczny i nierzucający się w oczy głośnik

Konstrukcja urządzenia prezentuje się niezwykle okazale i nowocześnie. Producent zastosował wysokiej jakości tworzywo sztuczne, które nie tylko ładnie się prezentuje, ale i nie zbiera tak szybko odcisków palców i tłustych plam. Na froncie znajduje się metalowy grill z czarnym, matowym wykończeniem, pod którym znajduje się system głośników w dość oryginalnym standardzie - 2.0.2. Oznacza to, że poza dwoma głośnikami Stereo, znajdziemy tutaj dodatkowe, ale skierowane ku górze. W ten sposób producent poza zwykłym Stereo 2.0, pozwala uzyskać dźwięk przestrzenny 3D Dolby Atmos.

Pod metalowymi maskownicami na froncie jak i górnej krawędzi głośnika znajdują się dwa pełnozakresowe przetworniki głośnikowe stereo oraz dwa pełnozakresowe przetworniki głośnikowe skierowane do góry. Moc szczytowa HT‑SB700 to 140 W. Pomiędzy górnymi przetwornikami znajduje się panel sterująco-nawigacyjny z pięcioma przyciskami, pokrytymi przyjemną dla palców gumą. Przyciski są bardzo responsywne i nie brudzą się. Poza przyciskiem inicjującym zasilanie znajdziemy tutaj również sterowanie głośnością, tryb parowania bezprzewodowego Bluetooth oraz system zmiany źródła dźwięku.

Na tylnej krawędzi głośnika znajduje się wnęka na gniazda podłączeniowe. Względem HT-SB100 producent zdecydowanie zmniejszył ilość portów, decydując się jedynie na HDMI (eARC), USB, wejście audio 3,5 mm oraz cyfrowe optyczne. Również i tutaj znajdziemy miejsce na zasilacz sieciowy. Dołączony do zestawu zasilacz może pochwalić się mocą 36W.

Spód urządzenia zdobią dwie gumowe nóżki, uniemożliwiające ślizganie się urządzenia na płaskich powierzchniach, a między nimi znajduje się wywietrznik do uzyskania optymalnych warunków temperatury podczas pracy głośnika.

Producent doposażył zestaw o pilota sterującego, zasilanym dwoma bateriami AA, które znajdziemy w zestawie.

Specyfikacja techniczna

Głośniki 2 x pełnozakresowe przetworniki głośnikowe stereo + 2 x pełnozakresowe przetworniki głośnikowe skierowane do góry Moc głośnika 140 (peak) W Dekoder audio Dolby Digital,

Dolby Digital Plus,

Dolby TrueHD,

Dolby Atmos Przetwarzanie dźwięku 3D Dolby Surround Virtualizer Gniazda HDMI-ARC

USB

jack 3,5 mm

cyfrowe optyczne wejście audio

Zapotrzebowanie energetyczne AC 100-240V ~ 50/60Hz Zużycie energii 15W Zużycie energii w trybie czuwania <0.5W Wtyczka zasilacza Zasilacz sieciowy z wtyczkami typu C (EU 2 pin) i G (UK 3 pin) Equalizer Film

Muzyka

Głos

Nocny tryb

Equalizer wyłączony Wymiary 520 x 72 x 110 mm Waga 1.9 kg

Soundbar do domu

Jak już wcześniej wspominałem, głośnik tego typu wykorzystałem głównie do celów domowych. Specyfika urządzenia służyła mi nie tylko do szeroko rozumianej rozrywki, ale i pomagała mi podczas montażu materiałów audio-wizualnych. Co prawda do nieco dokładniejszego montażu wykorzystuję słuchawki wokółuszne, ale do podstawowego odsłuchu, Sharp HT‑SB700 nadaje się wręcz idealnie. Tak naprawdę wyjmując urządzenie z pudełka i po podłączeniu podstawowego okablowania, możemy przystąpić do użytkowania.

Sporawa różnica w budowie

Różnicę w budowie widać gołym okiem. Soundbar Sharp HT-SB700 jest nie tylko krótszy, ale i jego obudowa zdecydowanie mniej rzuca się w oczy, a to akurat dobrze. Dzięki dość kompaktowej budowie głośnika, udało mi się jeszcze bardziej wygospodarować dodatkowe miejsce na biurku. Sterowanie za pomocą głośnika może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z zamontowanych na górnej krawędzi głośnika, przycisków. Z ich pomocą przeskakiwać będziemy między źródłem dźwięku, ustawimy dogodną dla nas głośność, a także - w razie potrzeby - sparujemy głośnik z odbiornikiem Bluetooth w telefonie.

Druga metoda wymaga użycia dedykowanego pilota sterującego. Dzięki niemu nie wykonamy wygodniej wyżej wymienione kroki, ale i skorzystamy z zaawansowanego dostępu do wbudowanych profili equalizera. Za pomocą pilota przeskakiwać możemy między profilami dźwiękowymi, przypisanymi pod odtwarzanie muzyki, dialog czy film. Tryb nocny pozwala obciąć hałas o połowę, nie przeszkadzając innym domownikom, a funkcja wyłączenia equalizera odcina się od profili dźwiękowych, inicjując tryb standardowy.

Soundbar ten umożliwia również skorzystanie z funkcji 3D Dolby Surround Virtualizer, która dzieląc dźwięk między głośnikami skierowanymi do góry, tworzy immersyjny dźwięk przestrzenny 3D. W grach komputerowych i multimediach odtwarzanych za pomocą przeglądarki Internetowej nie mamy jak uzyskać takiego efektu, ale wykorzystując złącze HDMI i odtwarzając materiał audio wspierający Dolby Atmos, efekt ten jest zauważalny i miły dla ucha.

Jakość, a wysoka cena

Jak przystało jak wysoki numer w nazewnictwie, wysoką jakość dźwięku, funkcjonalność oraz kompaktowe rozmiary, soundbar Sharp HT‑SB700 został wyceniony bardzo wysoko. Nawet przyjmując, że urządzenie jest skierowane dla minimalistów i odnaleźć się ma w domowym zaciszu, to i tak cena za urządzenie, klarująca się na poziomie ~ 1200 zł, może być dla wielu użytkowników za wysoka.

Słuchanie muzyki na dobrych głośnikach daje masę frajdy!

Niemniej jednak różnica w dźwięku między modelem podstawowym a zaawansowanym jest na tyle spora, że warto dopłacić i móc cieszyć się z bardzo wysokiej półki jakościowej, cały czas mając w głowie, że jest to urządzenie półprofesjonalne do zastosowań stricte domowych.