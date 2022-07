Genesis Astat 200: nareszcie fotel ergonomiczny dla graczy [Recenzja] › @lordjahu › Genesis Astat 200: nareszcie fotel ergonomiczny dla graczy [Recenzja] 11.07.2022 20:03

Polska marka akcesoriów dla graczy Genesis, znana jest z dystrybucji i sprzedaży wszelakiej maści myszek komputerowych, klawiatur, słuchawek oraz pozostałych akcesoriów. Wśród nich znajdują się także masywne fotele, również określane jako "dla graczy", posiadające wyścigowe konstrukcje, ale straszliwie powtarzalne schematy budowy. Większość z nich robiona jest na to samo kopyto, różniąc się tylko jakością wykonania, kolorem komponentów, ewentualnie ilością dodatkowych akcesoriów. Najbardziej miałem żal do producenta, że wśród tak dużej bazy dostępnych modeli, nie przewidziano foteli o charakterze ergonomicznym, wyposażonych w możliwości szerszej personalizacji kątów nachylenia siedziska, oparcia, a także odpowiedniej regulacji podłokietników. Na szczęście producent chyba wsłuchał się w prośby społeczności, gdyż w dniu dzisiejszym na rynku urządzeń producenta debiutuje nowa linia - Genesis Astat, rozpoczynająca przygodę z fotelami ergonomicznymi.

Na start producent zaprezentował dwa modele - Astat 200 i Astat 700. Różnią się one między sobą ilością możliwości regulacji komponentów, a także, jak można było przewidzieć, ceną. Tak się złożyło, że otrzymałem przedpremierowo fotel ergonomiczny Genesis Astat 200 i zamierzam się z wami podzielić wrażeniami z użytkowania. Od kilkunastu miesięcy jestem zresztą domowym użytkownikiem fotela ergonomicznego innej marki gamingowej, więc fajnie będzie porównać pod względem budowy i wykonania oba modele, tym bardziej że ten polskiego producenta, jest dwa razy tańszy.

Duży karton a w nim ...

... jak można było się spodziewać, zapakowane części montażowe. Fotel ergonomiczny Genesis Astat 200 otrzymujemy zapakowany jak pozostałe fotele producenta, w dużym kartonie. Wewnątrz opakowania znajdują się świetnie zabezpieczone komponenty, owinięte w folie zwykłe i bąbelkowe, odgrodzone od siebie dużymi fragmentami kartonu i tektury. Oczywiście można by było iść z duchem czasu i zastosować inne wypełnienie pokroju ekologicznych pianek lub styropianu, ale warto zaznaczyć, iż elementy fotela zostały bardzo spójnie zapakowane, uniemożliwiając im przesuwanie się podczas transportu a na pewno obicia czy zarysowania.

Zajmijmy się więc wypakowaniem wszystkich tych akcesoriów z pudełka. Mam na myśli zagłówek, oparcie, siedzisko, podłokietnik prawy i lewy, podnośnik gazowy, nóżka i zaczep Buttefly oraz dołączone akcesoria, skrzętnie ukryte w kolejnym kartoniku. Wewnątrz znajdziemy 5 kółeczek nylonowych z powłoką CareGlide, instrukcję obsługi, śrubki montażowe wraz z ulubionym śrubokrętem marki - łamliwym, aluminiowym. Nowością są naklejki z logo producenta oraz mr. Genesis :) Sam proces składania fotela niewiele różni się od tego, co widzieliśmy w przypadku foteli gamingowych. W kwestii montażu wykonujemy te same czynności, które postanowiłem przedstawić w krótkim filmiku poniżej:

Jak zresztą zauważyliście, montaż nie należy do najtrudniejszych. Należy mieć tylko na uwadze, z jakich śrubek korzystamy i w które miejsca je dokręcamy. Wykorzystałem też w pełni dołączony śrubokręt, by pokazać, że można nim w zupełności przykręcić wszystkie śrubki, ale jestem absolutnie pewien, że z wygodniejszą i lepszej jakości głowicą, poszłoby mi o niebo szybciej ... no cóż, jakiej jakości akcesoria, taki montaż. Samodzielne złożenie fotela zajęło mi około 25 minut.

Produkt ten został wykonany z nylonu, metalu oraz tworzyw sztucznych dobrej jakości. Fotele prezentuje się bardzo ładnie, choć po szybkim oglądzie nie do końca jesteśmy pewni jego wytrzymałości. Z urządzeniem trzeba spędzić nieco czasu, by wyrobić sobie o nim stosowną opinię a przede wszystkim odpowiednio wyregulować wszystkie elementy. Jeśli już jesteśmy przy regulacjach, to Astat 200 według opisów producenta jest skierowany dla osób o wadze do 120 kg i rekomendowanym wzroście 160-195 cm. Niestety, ale według przeprowadzonych przeze mnie testów wynika, że wartości te są nieco zawyżone. W kwestii udźwigu jest dobrze, ale mając 185 cm wzrostu, śmiem szczerze wątpić w wygodę użytkowania.

Dla mnie największym problemem fotela jest dość niski wychył podłokietników. Ich wysokość szczytowa względem siedziska wynosi 34,5 cm, a więc o 2 cm niżej niż wymagam do wygodnej pracy. Z tego miejsca urządzenie to musiałem skreślić jako idealne pod moją osobę. Zresztą użytkownicy mojego pokroju zawsze mają pod górkę ... ale zostawmy ten temat. Producent bardzo fajnie rozwiązał problem podłokietników, nareszcie uzupełniając ich podnoszenie i opuszczanie o regulację wychyłu do przodu i do tyłu, oraz ustawiania ich kąta. Użytkownik zyskuje więc nieco szersze spektrum personalizacji pod swoje potrzeby.

Naprawdę duży plus należy się za zastosowanie siateczkowego oparcia z przewiewnego materiału PureFlow oraz miękkiego siedziska, dzięki zastosowaniu pianki zapamiętującej kształt. Siedzisko jak i oparcie są prostymi konstrukcjami, nieposiadającymi wyścigowych kształtów foteli dla graczy, przez co są bardziej przystępne dla szerszego grona odbiorców. Siedzisko w podstawowej wersji nie jest niestety regulowane, ale z tego co wyczytałem na stronie producenta, model Astat 700 już tak. Jedyne regulacje, jakie możemy wykonać, tyczą się siatkowanego oparcia.

Posiada ono specjalnie wyprofilowany kształt świetnie wpasowujący się w odpowiednią regulację poprawnej postawy a autorska, 8-żebrowa konstrukcja ExoBase wspomaga regulację kręgosłupa w części lędźwiowej w trzech pozycjach. Możemy za pomocą ulokowanej przy spodzie konstrukcji dźwigni regulować stopień krzywizny konstrukcji, względem preferencji użytkownika. Nieco wyżej, znajduje się odpinany zagłówek możliwy do regulacji pionie jak i w poziomie. Może także całkowicie z niego zrezygnować i odpiąć.

Cały ciężar fotela spoczywa na pięcioramiennej, nylonowej podstawie i podnośniku gazowym 4 klasy. Dzięki 60-milimetrowym kółkom CareGlide możemy przesuwać fotel nawet po panelach, gdyż kółeczka są pokryte warstwą zapobiegającą rysowaniu podłoża i zapewniającą płynny ruch na każdej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Materiał obicia siatka PureFlow Materiał podstawy nylon Materiał kółek nylon z powłoką CareGlide Rozmiar kółek 60 mm Konstrukcja ExoBase Mechanizm fotela Buttefly Podnośnik gazowy Klasa 4 Głębokość siedziska 49 cm Szerokość siedziska 48 cm Szerokość oparcia 47.5 cm Wysokość oparcia 58 cm Wysokość fotela 116 - 130 cm Regulacja wysokości podłokietników 27.5 - 34.5 cm Regulacja wysokości siedziska 44 - 51 cm Maksymalny kąt odchylenia siedziska 135 ° Funkcja bujania tak Rekomendowany wzrost 160 - 195 cm Rekomendowana waga do 120 kg Waga fotela 15 kg

Ergonomia dla wytrwałych

Dobrej klasy fotel ergonomiczny to przede wszystkim wysoka jakość wykonania, pełna regulacja podłokietników, siedziska oraz oparcia. Istotną rolę pełni także tutaj rodzaj zastosowanych podczas produkcji materiałów, które mają znaczący wpływ na dłuższe użytkowanie produktu. Fotel waży 15 kg, co jest wagą dopuszczalną w tego typu akcesoriach, choć nie obraziłbym się gdyby urządzenie zyskało elementy metalowe lub aluminiowe, znacznie polepszające jakość wykonania a przede wszystkim trwałość w czasie. Zastosowane w Genesis Astat 200 elementy są dobrej jakości, choć nie ukrywam, że dopiero dłuższe testy określą, jak materiały te przetrwają próbę czasu.

Podczas okresu przedpremierowego mogłem dogłębnie sprawdzić, jak z takiego fotela się korzysta podczas długich sesji przed komputerem. Tu muszę przyznać, iż z racji zdecydowanie odmiennej niż dotychczas konstrukcji, nareszcie natrafiłem na produkty w portfolio producenta, będącymi najlepiej stonowanymi fotelami dla graczy ... i nie tylko. Nowa linia produktowa wyróżnia się nad pozostałymi prostą konstrukcją a przede wszystkim wyższej jakości materiałami. Oczywiście, że modele te nie są w stanie choćby dorównać jakością oraz możliwościami, fotelom ergonomicznym z wyższych półek jakościowych, ale mogą zaskarbić sobie oczekiwania młodszych jak i nieco starszych graczy, w miarę dobrą ceną rynkową.

Ta oscyluje w granicach ~720 zł*, która na tę chwilę wiąże się ze sprzedażą przedpremierową. Cena ta obowiązuje do 15 lipca br. Po tym czasie - patrząc na oficjalną stronę producenta, fotel może podrożeć do kwoty 799 zł. W przypadku modelu Astat 700 kwota przedpremierowa wynosi ~900 zł, a po czasie promocji może wynieść nawet tysiączek bez grosza. W moim osobistym przekonaniu cena za taki fotel wcale nie jest trudna do zaakceptowania, chociaż patrząc na rynek foteli ergonomicznych bez akcentów gamingowych, możemy w tej cenie znaleźć całkiem ciekawe alternatywy.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz przedpremierowy do recenzji otrzymałem od producenta :)