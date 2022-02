Pod koniec zeszłego roku marka Genesis wypuściła z okazji 10 rocznicy istnienia, limitowaną wersję myszki bezprzewodowej Zircon X w ilości 1000 sztuk. Urządzenie to posiada bardzo dobrą specyfikację, przełączniki Kailh GM 8.0 oraz sensor optyczny PixArt PMW3370. Myszka jest bardzo wygodna w obsłudze, dzięki świetnie skrojonej obudowie oraz niskiej wadze, nieprzekraczającej 72 g. Bardzo duże zainteresowanie urządzeniem w okresie premierowym, jak i popremierowym, spowodowało, że chciałbym się z wami podzielić własnymi spostrzeżeniami.

Bardzo dobra myszka w bardzo dobrej cenie!

Swój model zakupiłem na początku grudnia 2021 i po dziś dzień korzystam z myszki. Doszedłem do wniosku, że dwa miesiące to wystarczający okres, by móc napisać recenzję i podzielić się z wami moimi przemyśleniami. To dobrej klasy myszka dla graczy, jak i zgrabne narzędzie do pracy w domu, z opcjonalnym podświetleniem i zdejmowaną obudową względem preferencji użytkownika. Zajrzyjmy jednak nieco głębiej.

Zacny zestaw startowy

Myszkę otrzymujemy w utwardzonym kartoniku o gąbczastym wykończeniu. W środku oprócz urządzenia wskazującego producent dorzucił do zestawu instrukcję obsługi w wielu językach, także po polsku oraz kilka drobnych, ale przydatnych akcesoriów. Należy do nich 180-centymetrowy kabel zasilająco-przesyłowy USB na USB-C koloru białego w materiałowym oplocie, a także metalowa przejściówka USB na USB-C z grawerowanym logo marki.

Zestaw skromny ale konkretny

W skład zestawu wchodzą także dodatkowe ślizgacze wykonane z teflonu na spód myszki, w przypadku, gdyby domyślnie założone się wytarły/odkleiły, a także specjalne naklejki umożliwiające lepszą przyczepność palców do myszki, domyślnie śliskiej powierzchni PPM i LPM. Posiadają one bardzo ciekawą, trójwymiarową grafikę i znacząco wpływają na komfort użytkowania, w szczególności przy wieloosobowych grach akcji. Myszkę Genesis Zircon X wyposażono w dwa wymienne panele - perforowany oraz pełny. Możemy je z łatwością wymieniać, gdy zajdzie taka potrzeba. Producent dał w ten sposób pewien wybór użytkownikom, by samodzielnie zdecydowali, w jaki rodzaj obudowy celują.

Po wyjęciu myszki z pudełka możemy wstępnie przyjąć, że mamy do czynienia z dobrze wykonaną zabawką. Dawno nie korzystałem z białej wersji kolorystycznej urządzenia wskazującego, więc miałem niemałe obawy względem jakości wykonania a co najważniejsze - wygody użytkowania. Niemniej moje obawy były bezpodstawne, gdyż jak na moje oko i preferencje użytkowe - myszka ta jest bardzo wygodna i świetnie wyprofilowana pod dłoń osoby dorosłej, praworęcznej. Przyciski PPM i LPM posiadają specjalne wyżłobienie, by użytkowało się je wygodniej.

Zestaw wymiennych paneli

Pomiędzy nimi znajduje się rolka przewijania w trybie skokowym, a także przycisk do zmiany DPI w locie. Na lewej krawędzi producent umiejscowił dwa boczne przyciski funkcyjne, pod którymi znajduje się srebrny nadruk z nazwą modelu. Przyciski te mają bardzo dobry skok, ale według mnie są za płytko obsadzone. Nieco niżej znajduje się zamienny panel, który możemy z łatwością zdemontować, by wymienić go na pełny z czerwonym logiem marki Genesis. Tutaj wybór odpowiedniego panelu zostawiam użytkownikom, gdyż wiele jest legend dotyczących brudzenia się obudowy "plastra miodu" i tyle samo w tym prawdy co w zwykłym przecieraniu śliskiej obudowy raz na jakiś czas mokrą ściereczką. Tu decyduje użytkownik. U mnie dominowała krateczka, a po dwóch miesiącach użytkowania nie doczekałem się złogów tłuszczu i brudu ... po prostu myję ręce przed użytkowaniem.

Na spodzie mamy do czynienia z klasycznym umiejscowieniem teflonowych ślizgaczy - wokół sensora, na przodzie oraz przy tylnej krawędzi. Producent zastosował tu także przełącznik dający uruchomić myszkę w dwóch wariantach - z podświetleniem oraz bez podświetlenia. Wybierając pierwszy tryb, musimy się spodziewać tęczowego działania, dopóki nie określimy swoich preferencji w dedykowanej aplikacji od producenta.

Jest suwak, jest zabawa!

Specyfikacja techniczna

Sensor optyczny PixArt PMW3370 Przełączniki Kailh GM 8.0 Próbkowanie do 1000 Hz Rozdzielczość do 19000 DPI Szybkość śledzenia do 400 cali/s Akceleracja 50 G Podświetlenie RGB

6 trybów Wbudowana pamięć tak Komunikacja przewodowa (USB-C)

bezprzewodowa (2.4 GHz) Akumulator 580 mAh 3.7V Zgodność Windows XP,

Windows Vista,

Windows 7,

Windows 8,

Windows 10,

Windows 11,

Linux,

Wymiary 39 x 61 x 118 mm Waga 72 g

Sparowanie a oprogramowanie

Z urządzenia możemy korzystać na dwa sposoby - poprzez łączność po kablu lub bezprzewodowo. Wybierając drugi wariant, wystarczy wyjąc spod panelu odbiornik USB i podpiąć go do wolnego portu w komputerze / laptopie. By umożliwić parowanie urządzeń, należy uruchomić myszkę w trybie z podświetleniem lub bez podświetlenia. System operacyjny powinien natychmiast nawiązać połączenie i umożliwić myszce bezproblemową pracę.

Akumulator na długie godziny grania!

Osoby, które wymagają od myszki nieco więcej niż okrojone, domyślne funkcje, powinny pobrać ze strony producenta dedykowane oprogramowanie Genesis Zircon X v1.0. Jak można było się spodziewać, nie jest to aplikacja zarządzająca wieloma urządzeniami marki, jak ma to w zwyczaju Razer czy Logitech, ale konkretnie tylko do tego produktu. Program zajmuje lekko ponad 2 MB ale oferuje całkiem sporo możliwości.

Aplikacja została podzielona na cztery zakładki. Każda z nich odpowiada innej funkcji urządzenia. W pierwszej otrzymujemy możliwość zarządzania przyciskami i nadania im dodatkowych funkcji, jeśli zajdzie taka potrzeba, w drugiej natomiast skupimy się na szybkości raportowania, ustawimy czułości pod swoje preferencje oraz - co ciekawe - wyregulujemy odległości LOD (Lift-Off Distance) w przedziale od 1 do 2 mm.

Przyciski boczne na szczęście bez podświetlenia

Pozostałe dwie zakładki odpowiadają za makra oraz rodzaj podświetlenia. Cieszy fakt, iż myszka posiada własną pamięć, umożliwiającą zapamiętanie profili i ustawień użytkownika, dając szersze możliwości przy częstej zmianie sprzętu pracy.

Użytkowanie w praktyce

Z myszki Genesis Zircon X korzystałem przede wszystkim do pracy. Przydała mi się podczas pracy w terenie oraz przy niedzielnym giercowaniu. Byłem ciekaw, na ile sprawdzą się przybliżone wyniki pracy baterii urządzenia, gdyż w biuletynie producenta wbudowany akumulator 580 mAh ma wystarczyć do 80 godzin pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście przybliżony wynik jest możliwy do osiągnięcia, ale pozbawiając myszkę podświetlenia. W przypadku zwykłej pracy i grania na komputerze udało mi się uzyskać do 76 godzin pracy. Za drugim razem korzystałem z włączonym podświetleniem typu "tęcza" i wykręciłem tym samym 71 godzin. Testy powtórzyłem ze 2-3 razy i wyniki nie odbiegały zanadto w porównaniu do pierwszych testów.

Logitech G Pro X Superlight to godny, ale droższy rywal

W kwestii wygody użytkowania i podobieństw specyfikacji pozwoliłem sobie przyrównać ją do mojego towarzysza domowej rozrywki i pracy - Logitech G Pro X Superlight. Osobiście uważam, iż obie myszki mają ze sobą wiele wspólnego nie tylko w kwestii specyfikacji co jakości wykonania i co najważniejsze - przyjemności użytkowania, wygody, mimo iż różnica ceny między nimi to poważna przepaść. W moim odczuciu Genesis zrobił wielkie podstępy, wypuszczając bardzo dopracowany produkt o dużych możliwościach i topowych parametrach. To bardzo wygodna myszka do zabawy, jak i poważnej pracy. Korzystało mi się z niej bardzo wygodnie, choć na dłuższą metę, preferuję kolory ciemniejsze, gdyż o wiele trudniej jest je ubrudzić ... w szczególności, gdy po domu wala się sierść czworonoga.

Głównym założeniem producenta było wydać tylko 1000 sztuk tego produktu. Jest to ukłon w stronę najwierniejszych fanów marki, ale jak można było się spodziewać, popyt poszedł w górę a na rynku pozostało jeszcze kilka dostępnych modeli, choć ich ilość drastycznie spada. Ja załapałem się na #0097 numerek "zamkniętej" kolekcji :)

Ekskluzywność ... tja

Podsumowanie

Nie ma co przedłużać - Genesis na swoją 10 rocznicę stworzył najlepszą myszkę, jaką mógł wzbogacić swoje portfolio. Genesis Zircon X to bardzo dobrze wykonana i świetnie spasowana myszka z opcjonalnym podświetleniem oraz długim czasem działania, jak na sprzęt dla graczy przystało. Wysokiej jakości sensor i przełączniki znajdą zastosowanie z wymagających grach komputerowych, a także przy dynamicznej pracy w programach graficznych oraz podczas przeglądania Internetu.

Cena za myszkę nie zmieniła się od premiery, ale i tak osobiście uważam ją za dobrze wyważoną. Klaruje się ona na poziomie ~269 zł* i być może w niedalekiej przyszłości nieco stanieje. Ja za to mam nadzieję, że producent pójdzie za ciosem i zacznie produkować więcej bezprzewodowych urządzeń, jednocześnie ujednolicając dedykowane oprogramowanie pod wszystkie urządzenia.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.