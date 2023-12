@lordjahu Kolorowe podświetlenie to nie wszystko. Razer Basilisk V3 Pro [Recenzja] Kolorowe podświetlenie to nie wszystko. Razer Basilisk V3 Pro [Recenzja]

28.11.2023 21:22, aktualizacja: 29.11.2023 09:16

Tym razem zdecydowałem podzielić się z wami swoimi wrażeniami dotyczącymi myszki dla graczy, którą testuję od jakiegoś czasu. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej recenzji biurowej myszki ergonomicznej, tak i w tym przypadku omawiać będziemy podobną konstrukcję. Producent przygotował dla nas bowiem bardzo wygodną myszkę gamingową z ergonomicznymi rozwiązaniami, wyposażoną w nowe technologie i funkcjonalności. Przed państwem Razer Basilisk V3 Pro.

Mała, zgrabna i z podświetleniem (opcjonalnym)

Sprzęt dla wymagających

Mimo iż urządzenie zagrzewa już miejsce na biurkach od końcówki 2022 roku, wciąż cieszy się niegasnącym zainteresowaniem. Z jednej strony to zwykły czynnik marketingowy, związany z marką dla graczy, podświetleniem krawędziowym oraz bardzo dobrą specyfikacją. Z drugiej strony to ergonomiczny aspekt konstrukcyjny pozwalający uzyskać wygodne rozłożenie dłoni na urządzeniu, co w praktyce przełoży się na dogodniejszą pracę i rozrywkę.

Skromny zestaw startowy

Razer Basilisk V3 Pro to bliźniacza konstrukcyjnie do Logitech G502 X Plus myszka dla graczy, dla entuzjastów dobrego stosunku ceny do jakości. Producent wyposażył zestaw powitalny w kabel zasilająco-ładujący USB-A na USB-C, odbiornik USB oraz stosowną przejściówkę umożliwiającą podpięcie odbiornika pod nowoczesny port, jednocześnie zmniejszającą dystans od myszki. Użytkownicy mogą również liczyć na pakiet dokumentacji, dedykowaną naklejkę oraz wytrzymałe, kartonowe pudełko zabezpieczające.

Myszka została bardzo porządnie wykonana. Dominują w niej elementy wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Większość elementów posiada matowe wykończenie, znacząco poprawiające chwyt, poza przyciskami funkcyjnymi oraz śliskiego rantu, okalającego ten model. Urządzenie zostało wyposażone w 10 przycisków funkcyjnych: LPM i PPM, trzy przyciski na kółku przewijania, dwa dolne i dwa boczne przyciski funkcyjne oraz przycisk wielostrzału, zlokalizowany na wysokości kciuka.

Producent zastosował w swojej myszce rolkę typu HyperScroll, która inicjując tryb Free-spin pozwala na zmianę pracy skokowej (Tactile cycling) na gładką, umożliwiając obrót aż do momentu zatrzymania. Wewnątrz konstrukcji znajdziemy optyczne przełączniki Razer Gen3, zapewniającą szybkość aktywacji na poziomie 0,2 ms, przy żywotności do 90 milionów kliknięć. Zastosowany czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K, gwarantuje uzyskanie bardzo dużych czułości, a co za tym idzie bezbłędne śledzenie na różnych powierzchniach. Producent deklaruje bezproblemową pracę również na szkle, co ma przemawiać nad wielozadaniowością tego modelu.

Niczym alufelgi w Audicy

Poza futurystyczną budową producent nie mógł zapomnieć o znaku rozpoznawczym myszek dla graczy - o podświetleniu. Tutaj podświetlenie zostało podzielone na dwie strefy - górną oraz dolną. Patrząc od góry - jedynie kółko przewijania oraz logo marki umiejscowione na tylnej krawędzi myszy jest podświetlane. Od dołu - rant biegnący od LPM do PPM i zahaczający tylną krawędź myszki. Domyślnie uruchamiane podświetlenie jest w trybie domyślnym, ale w pełni możliwe do samodzielnej personalizacji w dedykowanej aplikacji producenta.

Spora ilość opcji

Na spodzie urządzenia poza suwakiem zasilania, umożliwiającym połączenie bezprzewodowe z odbiornikiem USB oraz przy pomocy technologii Bluetooth, otrzymujemy również przycisk do zmiany profili oraz odkręcaną, plastikową zaślepkę, pod którą znajduje się szufladka na odbiornik USB. W newralgicznych miejscach, w których dochodzić będzie do najwyższego tarcia, producent zainstalował teflonowe ślizgacze.

Porównanie z Logitech Pro Superlight

Garść parametrów

Sensor optyczny

Focus Pro 30K Optical Sensor

Przełączniki Optical Mouse Switches Gen-3 Rozdzielczość 30000 DPI Akceleracja 70 G Szybkość 750 IPS Profile ustawień 5 Łączność HyperSpeed Wireless (odbiornik USB)

Bluetooth

kabel USB-A - USB-C Oprogramowanie Razer Synapse Akumulator 500 mAh Czas pracy ~110 godzin / odbiornik USB

~150 godzin / Bluetooth

Wymiary 130 x 75,4 x 42,5 mm Waga 112 g

Oprogramowanie Razer Synapse

Podłączając myszkę za pomocą dedykowanego odbiornika, zauważymy, że system operacyjny zaproponuje nam instalację dedykowanego oprogramowania producenta. Dzieje się tak, gdyż odbiornik posiada wbudowane sterowniki plug&play, umożliwiające od razu korzystanie z myszki, bez konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników zewnętrznych. Jednak zainstalowanie aplikacji producenta, jaką jest Razer Synapse, da nam ogrom możliwości personalizacji.

Ilość opcji potrafi porazić

Aplikacja została podzielona na pięć segmentów, a każdy z nich odpowiada odmiennym potrzebom użytkownika. Pierwsza z nich odpowiada za funkcjonalności przycisków, ich funkcje, skróty i makra. W drugiej ustawimy czułości DPI od 100 do 30000, a także zmienimy częstotliwości raportowania: 125, 500 lub 1000 Hz. Kolejna zakładka odpowiada za podświetlenie, jasność oraz rodzaj animacji. Możemy więc skorzystać z systemu Razer Chroma lub samodzielnie dostosować te parametry.

Dwie ostatnie zakładki odpowiadają za kalibrację myszki oraz tryby zarządzania energią. Aplikacja Razer Synapse spaja w jedną całość ekosystem producenta, zwiększając jednocześnie komfort użytkowania i oddając pod dyspozycje swoich użytkowników wiele możliwości konfiguracji zakupionych produktów.

Poślizg kontrolowany

Producent deklaruje, że Razer Basilisk V3 Pro poradzi sobie na każdej płaskiej powierzchni. W materiałach producenta wyczytamy m.in o bezproblemowej pracy na szkle. Podczas okresu testowego postanowiłem sprawdzić, jak radzi ona sobie na dostępnych na rynku podkładkach. Oczywiście na każdej dała sobie bez problemów radę, co akurat nie jest żadnym wyczynem. Większość dostępnych na rynku modeli jest już tak przystosowanych, że radzą sobie w trudnych warunkach. Ja do testów przygotowałem podkładki miękkie, materiałowe, gumowe oraz twarde. Każda z nich oferowała co prawda odmienne warunki pracy, ale z żadną z nich problemów nie miałem.

Myszka jest bardzo wygodna

Wraz z myszką dotarła do mnie dedykowana podkładka producenta Razer Goliathus Chroma w rozmiarze 3XL. To bardzo duża materiałowa podkładka wykonana z gumy oraz mikrowłókien, świetnie sprawdzająca się w szeroko pojętej rozrywce oraz graniu. Sprawdziłem jak radzi sobie ona podczas testów i muszę przyznać, że bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Ruch na takim materiale jest bardzo płynny, przez co użytkownik nie odczuwa żadnych znaczących tarć. Na pewno dużo dają również teflonowe ślizgacze na myszce, ale to już sfera przypuszczeń.

Poza antypoślizgowym spodem i materiałowym obszyciem brzegów podkładki, producent zastosował w niej podświetlane ranty. Podkładka ta posiada podświetlenie Razer Chroma, kompatybilne zresztą z aplikacją Razer Synapse. Umożliwia ona stałe lub zmienne ustawienie podświetlenia, a nawet możliwość jego zmiany, względem powiadomień lub efektów w grze komputerowej. Nigdy nie byłem fanem takich rozwiązań, chociaż przy trudnym oświetleniu lub graniu po nocach, statyczne podświetlenie jest na wagę złota. Szczególnie jak gramy po cichu w ciemności, gdy potomek chrapie pod nosem :)

Ergonomiczna myszka dla graczy

Nieco sceptycznie podchodziłem do tematyki ergonomicznych myszek dla graczy, ale od kilku lat trend ten znacząco rozkwita. Coraz więcej producentów stara się zaopatrzyć swoje produkty w elementy ergonomiczne, bardzo pozytywnie wpływające na odbiór produktu oraz mające znaczący wpływ na wybór i zakup. Gracze znudzili się już futurystycznymi urządzeniami, z których nie da się zbyt długo korzystać, gdyż w pewien sposób to uniemożliwiają.

Matowe wykończenie nie zbiera tłustych plam

Oczywiście, trzeba równie szybko dopowiedzieć, że Razer Basilisk V3 Pro nie jest stricte urządzeniem ergonomicznym, ale posiada elementy z nim związane. Poza wygodnym chwytem, budową świetnie dostosowaną do kształtu dłoni oraz specjalnym wyżłobieniem na kciuk, staje się wygodną pomocą pracy biurowej, obróbki graficznej czy szeroko pojętej rozrywki. Dodanie profilów, umożliwia dostosowanie myszki pod pięć różnych ustawień, co może sprowadzić się pod pracę na wielu programach. Podczas okresu testów ustawiłem sobie tylko 3 profile: pracę na programach biurowych M$, obróbkę cyfrową DaVinci Resolve oraz presety pod grę wieloosobową Battlefield 2042. Przełączanie profili jest szybkie i sprawne, choć mało wygodne, gdyż przycisk znajduje się na spodzie myszki.

Jedna by wszystkimi rządzić :D

Dochodzimy więc do szybkiego podsumowania. Myszka Razer Basilisk V3 Pro to niewątpliwie bardzo dobra myszka dla graczy, posiadająca wiele opcji konfiguracyjnych i mogąca pochwalić się ergonomicznymi elementami konstrukcyjnymi. Urządzenie zostało bardzo dobrze wykonane i umożliwia wygodną łączność bezprzewodową wraz z możliwością działania po kablu. Jej cena nie wykracza poza normy rynkowe dzisiejszej elektroniki użytkowej, plasując się na poziomie ~659 zł za ciemną jak i jasną wersję kolorystyczną. Nieco smutniej robi się przy okazji podkładki, jaką jest Razer Goliathus Chroma 3XL, którą producent wycenił na około ~459 zł, co w przypadku zbliżonej ceny jest wręcz ewenementem ;)