Nieliczne grono czytelników wie, że poza hobby, jakim dzielę się w recenzjach na blogu DP, zajmuję się w pracy jak i po godzinach, nagrywaniem materiałów filmowych i ich późniejszą obróbką. Właśnie dzięki wolnej blogerce mam możliwość testowania wielu produktów i wyrobienia sobie o nich opinii jeszcze przed realnym zakupem - jeśli mam takie plany. Bardzo wiele z tych produktów zasila później moje stanowisko pracy jak i domowy warsztat. Urządzenia audio-wideo w tym przypadku wymagają wydajnych kart pamięci do poprawnego działania, szybkiego zapisywania i odczytywania danych.

Taką kartą jest dzisiejsza gwiazda - Kingston Canvas React Plus. Producent stworzył ją z myślą o kamerkach sportowych, dronach, konsolach przenośnych czy tabletach graficznych, wymagających szybkiego i bezkompromisowego zapisu jak i odczytu danych, często o wiele wydajniejszego niż wbudowana pamięć. Urządzenie testowałem na wielu płaszczyznach. Karta służyła mi jako zewnętrzny magazyn plików, a także wykorzystałem ją jako pamięć do kamerki sportowej GoPro Hero 9 oraz drona DJI Air 2S, który niedawno zasilił mój domowy warsztat.

Seria Canvas - dedykowana profesjonalistom

Niedzielny wyjadacz technologii może tego nie wiedzieć, ale seria React Plus od Kingstona, należy do najszybszych kart pamięci producenta, spełniając jednocześnie rygorystyczne wymogi standardu V90. Określa się tak pamięci skierowane dla profesjonalistów jak i mniej ogarniętych użytkowników, szczególnie wymagających nie tyle, co dużych prędkości odczytu co właśnie najważniejszego - zapisu.

Na testy otrzymałem kartę Kingston Canvas React Plus o pojemności 256 GB, zgodną z klasą prędkości UHS-II (10) U3, V90 i maksymalną prędkością odczytu 285 MB/s oraz zapisu 165 MB/s. Producent oferuje również karty o mniejszych pojemnościach - 128 GB, 64 GB oraz 32 GB. Należy jednak pamiętać, że zdarzają się tańsze serie pozbawione dopisku "Plus", posiadające wolniejszy zapis i odczyt danych. Warto więc dokładnie czytać etykiety :)

W skład zestawu wchodzi także czytnik MobileLite USB 3.0, który przyda się jako akcesorium do podłączenia poprzez port USB do komputera. Największą jego zaletą są niewielkie rozmiary, odporność na nagrzewanie oraz obsługa wydajnych nośników microSDXC, nie umniejszając ich prędkości zapisu/odczytu. Moim zdaniem wadą jest zbyt głęboka szczelina na kartę, co może ułatwia ulokowanie na sztywno, ale może być problematyczne podczas wyjmowania karty oraz brak diody powiadomień sygnalizującej pracę urządzenia.

Specyfikacja karty

Rodzaj pamięci microSDXC Pojemność 256 GB Klasa prędkości Class 10 (C10)

U3

V90

A1 Prędkość zapisu / odczytu (maks) 285 MB/s / 165 MB/s Prędkość zapisu (min) 90 MB/s Zabezpieczenia Wstrząsoodporność Wymiary 15 x 11 x 1 mm Dołączone akcesoria Adapter z microSD do SD

Czytnik USB Gwarancja producenta dożywotnia

Wydajność w praktyce

Z karty korzystałem głównie do zbierania materiałów filmowych z kamery sportowej, drona oraz bezlusterkowca Sony a6600. W przypadku tego ostatniego musiałem ratować się dołączoną do zestawu przejściówką microSD na SD. W przypadku kamer lub aparatów nie posiadających, domyślnych wejść na karty pamięci microSD, może dojść do niepoprawnego rozpoznania karty i wypluwania błędów. Miałem taki problem w przypadku zapisu plików filmowych w 4K przy 25-klatkach i bitrate na poziomie 100 Mb/s. Trzy na dwadzieścia filmów się nie zapisało poprawnie.

Cala reszta urządzeń współpracowała poprawnie. W trakcie 14 dni testów kilkukrotnie zapełniłem kartę pamięci 256 GB. Na kamerce sportowej GoPro Hero 9 korzystałem zwykle z jakości 5K/30 fps lub 4K/60 fps przy przepustowości 100 Mb/s, podobnie zresztą w DJI Air 2S - 5.4K/25 fps lub 4K/60 fps, ale w tym wypadku bitrate wzrastał nawet do ~150 Mb/s.

Co ciekawe, podczas benchmarków, kilkukrotnie zdarzyły się wyniki nieco wykraczające poza przyjętą przez producenta skalę wydajności. Testy te wykazały również, że karta pamięci dobrze radzi sobie z dużymi plikami, filmami i zdjęciami, ale przy mniejszych plikach i losowym zapisie, jej wydajność drastycznie spada.

Miałem w planie przeprowadzenia testów również na prywatnym smartfonie OnePlus 9 Pro 8/128, ale zapomniałem, że w tym modelu producent zrezygnował z gniazda na dodatkową pamięć. Miałem jednak okazję sprawdzić jak karta poradzi sobie w Samsung Galaxy S21 Ultra. Osiągała ona wartości zapis/odczyt sekwencyjny na poziomie 50-75 MB/s, co i tak jest niebem a ziemią dla standardu A1 (min. 10 MB/s). Wynik uzyskałem na programie AndroBench (5.0.1 / 2016).

Wydajna karta za duże pieniądze?

Już na wstępie powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie - Jakiej karty pamięci tak naprawdę potrzebuję? W zdecydowanej większości urządzeń patrzymy tylko na pojemność - bo im więcej, tym lepiej. Gdy jednak korzystamy z zaawansowanego sprzętu, wysokiej jakości nagrań i pewnych ograniczeń związanych z prędkością zapisu, najlepiej będzie sięgnąć po wyższą jakościowo kartę.

Kingston Canvas React Plus [256 GB] okazała się czarnym koniem wydajnych nośników pamięci microSDXC producenta. Jej wysokie noty zapisu jak i odczytu dużych plików filmowych 5K i 4K o przepustowości wyższej niż magiczne ~150 Mb/s, okazało się zbawienne w moim zawodzie jak i hobby. Natychmiast doceniłem komfort pracy idący w parze z możliwością nagrywania jeszcze lepszych jakościowo materiałów, mimo iż taka jakość wcale mało nie kosztuje.

Zapis / Odczyt Cena 64 GB (microSDXC) 285 MB/s / 165 MB/s ~250 zł (x-kom) 128 GB (microSDXC) 285 MB/s / 165 MB/s ~410 zł* (ceneo) 256 GB (microSDXC) 285 MB/s / 165 MB/s ~800 zł* (ceneo)

Patrząc jednak przez pryzmat zapotrzebowania na pojemność, jakość i przepustowość, szybko okazuje się, że powyższe kwoty stoją na przyzwoitym poziomie.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)