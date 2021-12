Szybki test dysku SSD na M.2: ADATA LEGEND 840 (1TB)

Kilka dni temu wpadł mi na testy szybki dysk SSD marki ADATA. Tytułowy model LEGEND 840 charakteryzuje się świetną prędkością zapisu i odczytu danych, oferując wydajną pracę dla twórców. W moim przypadku testowałem ją głównie pod pracę, jaką wykonuję w zawodzie - montaż filmów, ale i archiwizacja materiałów audio-wideo. Przez te kilka dni miałem możliwość przetestowania pamięci i porównania jej osiągów z klasycznym dyskiem SSD.

Nie ma to jak palcujące się pudełko :(

Dysk dla kreatywnych

Nie ma co ukrywać, że mało kogo stać na szybki i wydajny dysk do pracy. Zazwyczaj zaopatrujemy się w dyski o dużych pojemnościach, cenowo nie przekraczając magicznej bariery 500 zł. Tym razem mamy do czynienia z szybkim dyskiem SSD, który możemy zakupić za około 200 zł więcej. Jest to dysk stworzony dla twórców, czyli osób wymagających wydajności, szczególnie przy szybkości zapisu i odczytu danych z komputera.

Dysk korzysta z interfejsu PCIe Gen 4x4 i NVMe 1.4, zapewniając wydajność potrzebną do zaawansowanej pracy na dużych plikach. Mam na myśli materiały filmowe 4K lub 5K, a także pliki graficzne dużych pojemności. Dysk ten współpracuje z najnowszymi platformami Intel jak i AMD w laptopach jak i komputerach stacjonarnych. Co ciekawe producent pochwalił się tym, że dysk może również posłużyć jako dodatkowy nośnik do konsoli PS5. Niestety nie miałem jak tego sprawdzić, gdyż w domu mam tylko Xbox series S.

Do dysku producent dorzucił także opcjonalny radiator w przypadku braku wydajnego chłodzenia, obniżający temperaturę o 15%. Podczas krótkich testów nie miałem potrzeby go instalować, gdyż łącznie spędziłem na nim kilkanaście godzin. Maksymalna temperatura, jaką uzyskałem mieściła się w granicach 52 stopni - przyjmując bardzo dobrą cyrkulację powietrza w mojej obudowie.

Specyfikacja techniczna

Budowa Solid State Module (SSM), M.2 2280 Pojemność 1 TB Interfejs M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Odczyt 5000MB/​s Zapis 4750MB/s SLC-Cached Odczyt / Zapis IOPS 4K 440k /​ 400k Moduł pamięci 3D-NAND TBW 650TB Kontroler InnoGrit RainierQX (IG5220) Cache SLC-Cache Protokół NVMe 1.4 Ochrona danych 256bit AES Wymiary 80 x 22 x 3.13 mm

Cyferki a wydajność

Model ten wybija się m.in szybkością odczytu/zapisu danych, sięgającym 5000/4500 MB na sekundę. To bardzo przydatne prędkości, szczególnie podczas pracy na dużych plikach. Bardzo się ucieszyłem, że jest on zgodny także z platformami PCIe 3.0, gdyż nie posiadam płyty głównej obsługującej nowszą technologię ;)

Na dysk wgrałem Windows 10 Pro (21H1 / 19043.14.15) i przeprowadziłem kilka testów wydajnościowych, po czym przystąpiłem do pracy na programach graficznych. Dysk służył mi głównie do montażu i renderu plików filmowych na DaVinci Resolve 17 i archiwizacji większych pojemnościowo plików filmowych 4K, 5K oraz baz danych. Wyniki przedstawiały się następująco:

CrystalDiskMark

AS SSD Benchmark

HD Tune

Wyniki były niewiele dalekie od ideału, ale w pełni akceptowalne. Jak się okazało, gdy używana jest płyta główna trzeciej generacji PCIe, produkt ten będzie osiągał szybkości sekwencyjnego odczytu/zapisu wynoszące 3400/3000 MB na sekundę.

Podsumowanie

Dysk SSD ADATA LEGEND 840 o pojemności 1TB, okazał się dość szybki (na pewno szybszy niż domowy) i wystarczający do wydajnej pracy na dużych jak i małych plikach. Mimo iż nie jest on demonem prędkości, oferuje bardzo dobre wyniki, nawet na płytach głównych starszej generacji - jak w moim przypadku. Nie odstrasza też jego cena, która obecnie klaruje się na poziomie ~670 zł. Wydajny, dobry dysk w dobrej cenie, tylko z jego dostępnością na rynku jest jakiś problem ...