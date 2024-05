@lordjahu Lampka LED RGB do pracy i streamingu. Logitech Litra Beam LX [Recenzja] Lampka LED RGB do pracy i streamingu. Logitech Litra Beam LX [Recenzja]

Marka Logitech G posiada w swojej ofercie bardzo wiele akcesoriów dla graczy. Wśród nich możemy znaleźć wiele nietypowych urządzeń, skierowanych do specyficznej grupy odbiorców. Producent postanowił rozwinąć swoją bazę produktową również o akcesoria doświetlające scenerię, prezentując minimalistyczną lampkę Logitech Litra Glow oraz Litra Beam LX - bohatera dzisiejszej recenzji.

Urządzenia doświetlające poza zdobieniem biurka i przestrzeni użytkowo-rozrywkowej, mają na celu doświetlenie scenerii podczas strumieniowania w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Producent stawia na polepszenie czytelności streamingu oraz jakości nagrań, a także umożliwienie sterowania balansem bieli, kolorem podświetlenia oraz jasnością.

Zestaw premium

Lampkę z całym zestawem akcesoriów otrzymujemy w długim, kartonowym opakowaniu. Wewnątrz kartonika znajdziemy głowicę LED, ramię mocujące, metalową podstawkę, kabel przesyłowy USB‑C na USB‑A, zasilacz sieciowy z dwoma adapterami oraz dokumentację. Na wewnętrznej krawędzi opakowania znajduje się czytelna instrukcja obsługi, instruująca nas również jak złożyć cały zestaw.

Zmontowanie całego zestawu akurat nie należy do czynności zbyt skomplikowanych. Elementy zestawu zostały tak spasowane, że bardzo szybko pojmiemy jak je samodzielnie ze sobą połączyć. Jednak należy zauważyć, iż główną funkcję pełni tutaj głowica doświetlająca LED, a ramię jak i podstawka są elementami dodatkowymi, możliwymi do zastąpienia. Skupmy się więc na samej lampce.

Konstrukcyjnie mamy do czynienia z wykończeniem z tworzywa sztucznego dobrej jakości i szorstkim wykończeniem. Podłużna konstrukcja z zaoblonymi końcami. Górna krawędź lampki została wyposażona cztery przyciski funkcyjne, suwak oraz nadrukowane logo producenta. Znajdziemy tutaj przycisk zasilania, panel sterowania jasnością oraz panel sterowania balansem bieli / trybem kolorystycznym. Dodatkowy przycisk umożliwia sterowanie za pomocą łączności bezprzewodowej Bluetooth z komputera, wyposażonego w taką technologię i wykorzystującego dedykowane oprogramowanie producenta Logitech G HUB.

Na dolnej krawędzi natomiast znajduje się port USB‑C, służący podobnie jak przed chwilą wspomniana łączność Bluetooth, ale fizycznie - do łączności z komputerem i sterowaniem za pomocą aplikacji producenta. Znajdziemy tutaj także port zasilający pod dedykowany zasilacz oraz gwint 1/4"-cala, umożliwiający podłączenie dedykowanego ramienia lub statywu firm trzecich. Zresztą dodatkowy gwint znajduje się na jednym z boków urządzenia.

Na lampce znajduje się również zaczep umożliwiający łatwe zamontowanie i poprowadzenie okablowania. Ten sam system został opracowany na dołączonym do zestawu ramieniu mocującym. Ten instalujemy na metalowej podstawce, dokręcając go od spodu, specjalnym mechanizmem, dodatkowo go usztywniając.

Ramię mocujące, na którym zamontujemy lampkę LED, wyposażone zostało dodatkowo w rozsuwany element zwiększający jego długość prawie dwukrotnie. Dzięki temu urządzenie może posłużyć jako lampka biurkowa, oraz w razie potrzeby lampa doświetlająca scenerię, schowana tuż za kamerą / monitorem.

Zmontowane urządzenie prezentuje się bardzo przyzwoicie. Metalowa podstawka i wysuwany pałąk z tworzywa sztucznego zachowują zwartą budowę, przez co nie chybotają się na boki przy mocniejszych ruchach biurka.

Specyfikacja techniczna

Sterownik LED 12 V 2 A, 24 W, złącze DC 4,0 * 1,7 mm, Maksymalna moc DC 13,5 W; (6,3 W po stronie Bi-color, 7,2 W po stronie RGB) Moc światła 400 lumenów Temperatura barwowa 2700 K – 6500 K RGB 16 milionów kolorów Kompatybilność Mac

Windows Przewód USB A-C, OD 3,5 mm, długość 2,0 m, tylko do transmisji danych Wymiary 42 x 400,6 x 35,43 mm Waga 1499 g

Podłączenie a sterowanie

Po założeniu urządzenia z dedykowanym mocowaniem zauważymy, że lampka LED została zainstalowana po dwóch stronach mocowania. Okazuje się, że producent rozdzielił między dwoma lampkami LED, funkcje doświetlające. Jedna strona obsługuje światło białe w zakresie zimnym i ciepłym od 2700 K do 6500 K, a druga strona odpowiedzialna jest za aspekt kolorystyczny, umożliwiając dostosowanie pełnej palety kolorystycznej światłem stałym, animacją lub własnym presetem kolorystycznym.

Sterowanie podświetleniem jest banalnie proste. Górna krawędź lampki została wyposażona w fizyczny włącznik. Suwak ustawiony w daną stronę, steruje właściwościami danej lampki LED. Możemy więc sterować mocą światła i rodzajem temperatury barwowej, a także presetami kolorystycznymi i natężeniem ich światła. Lampka Logitech Litra Beam LX wyśmienicie sprawdzi się nie tylko do podświetlenia krawędziowego ściany za monitorem, ale i odpowiedniego doświetlenia użytkownika.

Do takiego działania wystarczy jedynie podłączyć lampkę do stałego źródła zasilania. Gdy jednak zechcemy sterować podświetleniem z komputera, będziemy zmuszeni dodatkowo podłączyć kabel USB‑C na USB‑A do lampki i sparować ją. Jeżeli nasz komputer jest wyposażony w łączność Bluetooth, możemy skonfigurować lampkę zdalnie. Sposobów sterowania jest wiele, ale najlepszym wyjściem i znacząco szybszym będzie sterowanie za pomocą dedykowanej aplikacji.

Logitech G HUB

Logitech G HUB

Aplikacja producenta z automatu zaproponuje instalację aktualizacji układowej, optymalizującej szybkość działania lampki oraz znacząco polepszając interakcję z dedykowaną aplikacją. Główny panel programu został podzielony na dwie zakładki. Pierwsza z nich steruje podświetleniem scenerii, nakreślając balans bieli, moc lampy oraz umożliwiając zapisywanie / modyfikowanie wybranych presetów kolorystycznych. Tutaj także możemy skorzystać z podglądu z kamerki, by ustawić parametry światła pod użytkownika.

Druga zakładka steruje także natężeniem światła i barwą kolorystyczną, ale w o wiele większym zakresie RGB, wykorzystującym paletę 16 milionów kolorów. Możemy więc wybierać spośród wielu efektów i kolorów, a także samodzielnie tworzyć podświetlenie stałe oraz animacje.

Podłączenie a logistyka

Być może producent nie potrafił przełożyć takiej mocy świetlnej, by wykorzystywała podłączenie za pomocą zwykłego kabla USB, ale dublowanie okablowania, z różnicą ok. 5 cm od siebie, to według mnie dość nieprzemyślane zagranie. W przypadku osób chcących sterować lampką za pomocą komputera, nieposiadającego łączności bezprzewodowej, będzie trzeba korzystać z kabla USB‑A na USB‑C. Producent przewidział to, poszerzając mocowania na lampce i na ramieniu, ale według mnie, można to było nieco lepiej wykonać.

Podświetlenie w praktyce

Lampka doświetlająca scenerię, jaką niewątpliwie jest Logitech Litra Beam LX, spisuje się świetnie, szczególnie gdy miejsce, w którym nagrywamy / łączymy się w wideokonferencji, nie posiada dodatkowego podświetlenia. Manualna regulacja za pomocą panelu sterującego lub aplikacji domyślnej, znacząco podwyższa komfort nagrań i zwiększa jakość przesyłanego materiału, eliminując przy okazji ostre cienie oraz szumy. Najlepiej pokazują to poniższe grafiki, w których testowałem lampkę wyłączoną, z podświetleniem tylnym i przednim. Różnicę widać gołym okiem.

Do tej pory ratowałem się lampką Litra Glow, a gdy brakowało mi mocy, wykorzystywałem do nagrań lampkę doświetlającą Newell Rangha. Brakowało mi jednak dyfuzora, niwelującego zbyt mocne dla oka światło. Lampka producenta jest wyposażona w technologię Truesoft, zapewniając kinową dokładność kolorów i zaawansowaną dyfuzję, która eliminuje ostre cienie, co w streamingu / nagraniach wideo ma kluczową funkcję, by nie dopalić niepotrzebnie kolorów.

Podsumowanie

Moim zdaniem lampka doświetlająca scenerię Logitech Litra Beam LX to bardzo zaawansowane urządzenie, pokazujące swój pazur wykorzystując dedykowane oprogramowanie producenta. W moim odczuciu zabrakło prostszego podłączenia jednym kablem zapewniającym zasilanie i sterowanie oraz nieco dogodniejszy montaż, np. na giętkim ramieniu mikrofonowym. Na szczęście uniwersalny gwint pozwala na taką możliwość.

Producent będzie miał pod górę ze sprzedażą swojego produktu, gdyż rynek przesycony jest podobnymi lampkami, często działającymi bez stałego źródła zasilania. Obecnie urządzenie można nabyć za około ~799 zł lub prawie 300 zł taniej za mniejszą wersję. Osobiście polecę, gdyż lampka świetnie współgra z resztą zestawu od Logitech G oraz bardzo dobrze sprawdza się dyfuzja podczas nagrań w trudnych warunkach oświetlenia.