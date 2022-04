Genesis & World of Warships Carbon 500 - podkładki pod myszki dla graczy Strona główna › @lordjahu › Genesis & World of Warships Carbon 500 - podkładki pod myszki dla graczy 06.04.2022 16:27

Dawno na kanale nie pojawiła się recenzja, związana luźno z elektroniką użytkową a byłaby jej opcjonalną częścią. W tym przypadku mam na myśli podkładki pod myszki komputerowe, z których zdecydowana większość użytkowników korzysta. Mają one dość szerokie zastosowania, zwiększając precyzję śledzenia ruchów myszy, ale także zabezpieczają biurko przed czynnikami zewnętrznymi.

Pieseł na ostudzenie wojennych emocji :)

Do takich podkładek należy m.in Carbon 500, który powstał w kooperacji ze studiem Wargaming.net, odpowiedzialnym za gry wojenne. Najsłynniejszymi produkcjami studia jest niewątpliwie World of Tanks, a także zyskujący na popularności World of Warships. Genesis wydał na potrzeby współpracy ze studiem specjalną edycję podkładek z dwoma różnymi wzorami - Błyskawica i Armada. Są to dobrze nam znane podkładki, które zresztą były już opisywane na moim blogu. Mowa oczywiście o Genesis Carbon 500 XXL Tank oraz Carbon 500 Maxi Flash.

Pudełko z zewnątrz

Podkładki zostały zapakowane w kartonowe, podłużne pudełka i zwinięte w rulon, grafiką ku środkowi. Z racji giętkości materiału - guma, obszyta na krawędziach materiałem, wcale nie potrzebujemy jej prostować czy wygładzać. Wystarczy, że od razu ją rozłożymy i możemy przystąpić do użytkowania. Każda z podkładek należy do kategorii bardzo dużej. Ich panoramiczne wymiary to: 900 x 450 x 2,5 mm.

Błyskawica

Armada

W kwestii jakości wykonania jest bardzo dobrze. Podkładki zostały wykonane z należytą starannością, w szczególności przy wierzchniej warstwie, na której znajdują się wydrukowane grafiki. Dzięki odpornemu na zawilgocenie materiałowi, podkładka umożliwia sprawną pracę i zabawę z myszką optyczną i laserową a dzięki antypoślizgowemu spodowi na przesuwaniu się podkładki.

Obszycie materiałem

Genesis Carbon 500 z serii WOWS to podkładka typu SPEED, zapewniająca niezwykle płynny i równy ślizg oraz natychmiastową reakcję myszy. Taki typ podkładki docenią przede wszystkim wymagający gracze w bojach wieloosobowych.

Podkładka nie tylko pod mysz

Co ciekawe, producent wydając serię dedykowanych dla graczy WOWS podkładek, dorzucił do zestawu unikalny kod zaproszeniowy, który może być użyty tylko w przypadku nowego konta oraz o kod bonusowy do użycia z istniejącymi już kontami. Kody te oferują atrakcyjne bonusy dla graczy.

Gifcik z pudełka, dodawany do każdego zakupu ;)

Podkładki zostały wycenione raptem na ~70 zł* za Armadę oraz tyle samo* za Błyskawicę. Podkładki są dostępne w sklepach z elektroniką użytkową oraz w sklepach internetowych. Na pewno jest to gratka dla fanów gier studia Wargaming.net.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)