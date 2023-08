@wojtekadams CrowView mobilny monitor na każdą kieszeń CrowView mobilny monitor na każdą kieszeń

22.08.2023 13:26, aktualizacja: 23.08.2023 13:04

CrowView to lekki 14-calowy przenośny monitor, który możemy przymocować do laptopa za pomocą specjalnych zacisków. Urządzenie kompatybilne jest z notebookami o przekątnej od 13 do 16,5 cala. Jego waga nie przekracza 800 gramów. CrowView ze względu na swoją niską cenę i parametry staje się niezłą konkurencją dla podobnych rozwiązań, które dostępne są, chociażby na Amazonie lub lokalnym Allegro. Regularna cena tego gadżetu będzie wynosiła około 179$, ale aktualnie Elecrow (producent) ma swoją akcję na Kickarterze, gdzie można wyhaczyć ów wyświetlacz za cenę 114,90$.

W zestawie z CrowView otrzymamy dwa zestawy przewodów USB, kabel HDMI-mini HDMI, krótką instrukcję obsługi oraz zasilacz 5V/2A.

Zastosowana matryca w CrowView, to IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (60 Hz) i jasności 400 nitów. Urządzenie ma wejście mini HDMI oraz dwa porty USB typu C (do zasilania i/lub wejścia wideo) oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a także przyciski do nawigacji po ustawieniach wyświetlacza. Ekran zużywa około 4,8 wata mocy i powinien być w stanie pobierać energię bezpośrednio z portów USB większości laptopów.

Tym, co odróżnia CrowView od samodzielnego monitora przenośnego, jest to, że można go przypiąć do notebooka i stworzyć z nim "integralną całość". A dzięki zawiasowi, na którym ulokowany jest ekran, możemy obrócić go nawet o 230° i udostępnić go osobą, które siedzą naprzeciwko nas.

Wbudowana w obudowę podpórka, która zapobiega przewróceniu (przeważenia) się laptopa, gdy CrowView jest zamontowany, a kąt odchylenia ekranu jest dość duży. Takiej opcji brakował w innym ekranie, który recenzowałem w przeszłości.

CrowView również można postawić obok komputera jako samodzielny monitor, może on pracować zarówno w trybie poziomym jak i pionowym.

CrowView to monitor plug-and-play, więc nie wymaga dodatkowej konfiguracji ani instalacji sterowników, aby działał. Po prostu podłącz go do laptopa za pomocą przewodu USB-C lub HDMI + zasilanie i gotowe.

Monitor bez problemu był wykrywany na komputerach działających pod kontrolą Windows, MacOS i Linux (Ubuntu), niezależnie od wybranej metody podłączenia. A dzięki wejściu HDMI CrowView również podłączymy na przykład do konsol Nintendo Switch, Playstation i Xbox.



Jakość zastosowanej matrycy jest wystarczająca do pracy biurowej, obraz jest wyraźny, a kolory akceptowalne, czego chcieć więcej od tego typu urządzenia...

Jak wspomniałem wcześniej, Elecrow właśnie uruchomił akcję CrowView na Kickstarterze z celem zebrania co najmniej 70000 HKD, czyli około 9000$. Wysyłka dla sponsorów ma rozpocząć się w październiku, czyli wkrótce po zakończeniu crowdfundingu i otrzymaniu przez firmę środków.