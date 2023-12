@lordjahu Dobry, kardioidalny mikrofon streamerski. Genesis Radium 600 G2 [Recenzja] Dobry, kardioidalny mikrofon streamerski. Genesis Radium 600 G2 [Recenzja]

09.12.2023 15:05, aktualizacja: 11.12.2023 07:15

Prawie cztery lata minęły od momentu, gdy miałem możliwość testować pierwszą generację, flagowego mikrofonu kardioidalnego marki Genesis. Poza świetną jakością wykonania mikrofonu producent wyposażył zestaw w wiele przydatnych dodatków, czyniąc go jednocześnie przystępnym na rynku produktem. Niedawno, bo kilka miesięcy temu na rynku pojawiła się odświeżona wersja dobrze znanego mikrofonu, potraktowana przez producenta jako druga generacja. Mimo kilku drobnych zmian w wyglądzie specyfikacja nie uległa drastycznemu skokowi technologicznemu, oferując bardzo dobre parametry pracy. Interfejs stał się bardziej przystępny, gdyż producent zrezygnował z portu Micro USB na rzecz nowocześniejszego, USB-C.

Skromny pakiet powitalny

Wcześniejsza generacja oferowała poza podstawowymi elementami wyposażenia, skrzynkę zabezpieczającą, która umożliwiała wygodne przechowywanie mikrofonu oraz transport. Tym razem producent zrezygnował z tej formy, upychając elementy wyposażenia w tekturowy kartonik, zabezpieczony cienką warstwą tektury, na której znajduje się spis najważniejszych parametrów urządzenia.

Wewnątrz opakowania znajdziemy metalową podstawkę, zabezpieczoną od spodu pianką antypoślizgową, metalową rurkę z możliwością wysunięcia, uzyskując tym samym wysokość od 8 do 12 cm względem podstawy. Producent dodał do zestawu również metalowy koszyczek na mikrofon z gwintem 5/8" oraz z akcesoriami pokroju kabla USB-C na USB-A, pakietu dwóch gumek montażowych, a także nieśmiertelna instrukcja obsługi.

Jak już wcześniej wspominałem, Radium 600 G2 posiada bliźniaczą konstrukcję co pierwsza generacja, a zmiany wizualne między modelami są znikome. Największa różnica tyczy się przede wszystkim okratowania samego mikrofonu - wcześniejsza wersja posiadała metaliczne okratowanie o ścisłym wiązaniu, lecz druga generacja posiada czarne malowanie z możliwością podejrzenia wewnętrznych elementów. Wnętrze mikrofonu posiada czerwone podświetlenie, informujące użytkownika o poprawności podłączenia urządzenia do odbiornika.

Jako że charakterystyka mikrofonu należy do kardioidalnej, producent oznaczył w stosownym miejscu odpowiednią grafiką, która informuje użytkownika, w jakim kierunku powinien kierować swój głos. Poniżej tej grafiki znajduje się przycisk wyciszania mikrofonu, który aktywowany uruchamia czerwoną diodę LED. Na głównej ściance znajdziemy pokrętła do sterowania czułością mikrofonu oraz głośnością odsłuchu, gdy zdecydujemy się podłączyć ze słuchawkami do portu jack 3,5 mm, znajdującego się przy dolnej krawędzi mikrofonu.

Na spodzie mikrofonu znajduje się metalowa śruba 5/8", którą możemy wkręcić w dołączony do zestawu koszyczek redukujący drgania. W śrubie został zainstalowany port USB-C, służący do przesyłu danych między komputerem a mikrofonem. My zniwelować skutki odgłosów zewnętrznych i ukierunkować głos użytkownika, zestaw uzupełniono o pop-filtr, który możemy nałożyć na mikrofon.

Specyfikacja techniczna

Typ pojemnościowy Charakterystyka kardioidalny Komunikacja USB-C

jack 3,5 mm Odbiór dźwięku jednokierunkowy Czułość mikrofonu -36 dB Pasmo przenoszenia mikrofonu 30 - 18000 Hz Maksymalna częstotliwość próbkowania 48 kHz Podświetlenie stałe mikforonu

opcjonalne wyciszenie Długość przewodu 180 cm Kompatybilność PC

MacOS Wymiary 55 x 62 x 190 mm Waga 408 g

Jakość dźwięku nagranego

Mikrofon kardioidalny Genesis Radium 600 G2 to przede wszystkim produkt skierowany do początkujących streamerów oraz twórców internetowych, poszukujących dobrej jakości, przystępnych parametrów oraz możliwości późniejszej konfiguracji. Do dyspozycji użytkownika oddano dobrej klasy wyposażenie, choć ma się ono nijak do wygodnego ramienia mocującego, który możemy odnaleźć choćby przy modelu Radium 300 XLR. Trochę brakuje właśnie takie wygodnego osadzenia mikrofonu, z większą możliwością regulacji nie tylko wysokości, ale i kąta nachylenia oraz w przypadku niekorzystania, łatwego złożenia go na biurku.

Mała podstawka z koszyczkiem nie daje nam komfortu regulacji, ale umożliwia podstawową regulację, którą i tak możemy dostosować pod swoje potrzeby, posiłkując się m.in zewnętrznymi akcesoriami. Przygotowanie do nagrań trwa kilka minut i opiera się na złożeniu zestawu, podłączeniu do komputera i ustawieniu parametrów za pomocą własnego oprogramowania. Producent podobnie jak w poprzedniej generacji, zrezygnował z dedykowanego programu, więc musimy się posiłkować własnymi. Do tego celu polecam darmowe Audacity lub od razu nagrywać dźwięk na potrzeby montażu w DaVinci Resolve czy Adobe Premiere Pro.

Jakość dźwięku jest bardzo dobra, czysta, a przede wszystkim pozbawiona zakłóceń, trzasków i szumów. Porównuję taką jakość do o wiele droższych modeli, więc jest naprawdę nieźle. Kardioidalny charakter mikrofonu wzorowo skupia się na przechwytywaniu głosu skierowanego bezpośrednio od frontu urządzenia, co w praktyce wypada nadzwyczaj dobrze. Zauważyłem również, że mikrofon Radium 600 G2 minimalnie zbiera także odgłosy bliskiego otoczenia (do ~10 m), więc jeśli w pomieszczeniu znajduje się piesek lub dziecko, generowany przez nich hałas, może zostać przez mikrofon odebrany. Jednocześnie uspokajam, większość możemy wyciszyć w post-produkcji.

Podsumowanie

Mikrofon Kardioidalny Genesis Radium 600 G2 to niewątpliwie dobra inwestycja dla początkujących jak i średnio zaawansowanych streamerów. Urządzenie posiada wystarczające parametry i akcesoria, by stać się dobrym towarzyszem nagrań audio, utrzymując przy tym wysoki poziom. Mimo że druga generacja skupia się bardziej na zmianach kosmetycznych urządzenia, likwidując jednocześnie bardzo przydatne akcesorium, jakim była skrzyneczka transportowa, to wciąż możemy liczyć na dobrą cenę sklepową, utrzymującą się na poziomie ~400 zł. Na duży plus należy zaliczyć jakość dźwięku, wygodę nagrań oraz opcjonalne, tudzież wymuszone podświetlenie.