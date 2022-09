Motorola Edge 30 Neo: smartfon o wielkich ambicjach [Recenzja] @lordjahu Motorola Edge 30 Neo: smartfon o wielkich ambicjach [Recenzja] 28.09.2022 10:11

W drugim tygodniu miesiąca, 9 września o godzinie 9:00, Motorola zaprezentowała trzy nowe smartfony z linii Moto Edge 30 - Neo, Fusion oraz Ultra. Modele te reprezentują średnią, wysoką, jak i półkę klasy premium, wybijając się na tle konkurencji czystym systemem operacyjnym Android z minimalistyczną nakładką oraz świetną specyfikacją. Na okres testów otrzymałem najsłabszą, ale i najciekawszą pozycję z tego zestawienia, tytułową Edge 30 Neo.

Motorola gra eko

Urządzenie nareszcie otrzymujemy w ekologicznym opakowaniu, produkcyjnie wolnym od tworzyw sztucznych a przede wszystkim biodegradowalnym. Wewnątrz kartonika znajdziemy instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz metalowy kluczyk do tacki na karty SIM. Producent wyposażył zestaw również w ładowarkę sieciową o mocy 68W oraz kabel zasilająco-przesyłowy USB-C na USB-C. Jak w standardzie producenta bywa, użytkownik może również liczyć na podstawowe, przezroczyste etui, które w tym wypadku zostało zastąpione plastikową obudową panelu tylnego. Moim zdaniem to znaczący postęp, gdyż dołączane dotychczas etui były wykonane z przeźroczystego silikonu. Niemniej jednak należy pamiętać, że i plastikowe plecki lubią zbierać tłuste plamy i odciski palców.

Motorola Edge 30 Neo po wyjęciu z pudełka, niczym nie odbiega jakościowo od swoich droższych modeli. Ramka została wykonana z aluminium a tylny korpus z tworzywa sztucznego o lekko szczotkowanym wykończeniu. Na rynku dostępne są cztery odmiany kolorystyczne - fioletowy, srebrny, zielony oraz czarny. Front smartfona zdobi 6,28-calowy ekran o rozdzielczości 2400 x 1080 pixeli, z odświeżaniem adaptacyjnym do 120 Hz. Poza taflą szkła znajdziemy tu także dwa głośniki Stereo, wyposażone w funkcję Dolby Atmos oraz przednią kamerkę 32 Mpix.

Tył natomiast został wyposażony w wypukłą wysepkę na aparaty, pod którą znajduje się LED rant służący do powiadomień. Tu także znajduje się obiektyw szerokokątny 64 Mpix oraz ultraszeroki kąt 13 Mpix, pełniący również funkcje makro. Aparaty zostały wsparte dwutonową diodą doświetlającą LED. Górna krawędź posiada mikrofon do rozmów, podobnie jak dolna, wyposażona dodatkowo w slot na dwie karty nanoSIM oraz port USB typu C. Na prawej krawędzi natomiast znajdują się przyciski do sterowania głośnością oraz zasilaniem urządzenia. Te posiadają wyraźny skok i są bardzo porządnie wykonane.

Specyfikacja techniczna

System operacyjny Android 12 Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Układ graficzny Adreno 619 RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 GB Ekran 6,28-cala Rozdzielczość 2400 x 1800 Odświeżanie ekranu adaptacyjne do 120 Hz Aparat przedni 32 Mpix f/2.4 Aparaty tylne 64 Mpix f/1.8

13 Mpix f/2.2 Łączność 4G

5G

Bluetooth 5.1

NFC

WiFi Nawigacja GPS

A-GPS Złącza USB-C Funkcja Ready For przewodowa

bezprzewodowa Dźwięk Stereo (Dolby Atmos) Zabezpieczenia czytnik linii papilarnych w ekranie Odporność Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP52) Akumulator 4020 mAh Ładowanie Turbo Power (68W)

bezprzewodowe Wymiary 153 x 71 x 7,8 mm Waga 165 g

Ekran a podzespoły

Względem jakości wykonania trudno zarzucić producentowi jakąkolwiek fuszerkę. Urządzenie posiada świetnie spasowane elementy i co najważniejsze płaski, pozbawiony zakrzywionego ekranu. Model ten ma co prawda widoczne ramki boczne, ale nie wpływają one na negatywny odbiór urządzenia. Motorola Edge 30 Neo reprezentuje średnio-wysoką półkę jakościową, w której producent postanowił wyposażyć ekran w matrycę POLED. Ta umożliwia wygodną pracę nawet przy bardzo jasnym słońcu a zastosowana rozdzielczość FullHD+ w zupełności wystarczy do wygodnego odczytywania treści.

Sercem urządzenia jest wydajny procesor Snapdragon 695 wsparty 8 GB pamięci podręcznej RAM, oparty na układzie graficznym Adreno 619. Takie combo daje bardzo dobre wyniki wydajnościowe w codziennych programach użytkowych, jak również przekłada się na bezkompromisowe granie. Wewnętrzna specyfikacja zarządzana jest przez system operacyjny Android 12 z lekką nakładką producenta. Znalazła się w niej wygodna obsługa gestów, wsparcie funkcji Ready For umożliwiającej zmianę telefonu w komputer, a także implementacja automatycznych zachowań SI względem aparatu i obsługi optymalizacji zdjęć.

Nakładka producenta jest bardzo lekka i w minimalistyczny sposób wpływa na ogólną wydajność urządzenia. Na tę chwilę możemy liczyć na najnowszą aktualizację układową systemu, łatki zabezpieczeń oraz wersję oficjalnego sklepu Google Play. Mam nadzieję, że producent zadba o częste aktualizacje i nie porzuci wsparcia modelu w ciągu najbliższych miesięcy.

Wydajnościowa średnia półka

Urządzenie wyposażone w takie komponenty przy lekkiej nakładce systemowej może pochwalić się bardzo dobrą wydajnością w grach oraz przy dość wymagających programach użytkowych. Podczas testów wielokrotnie miałem możliwość sprawdzić, jak urządzenie poradzi sobie z programami graficznymi oferującymi zabawę z grafiką, również w trójwymiarową oraz przy podstawowym montażu filmów. W zdecydowanej większości wypadków urządzenie nie miało z tym żadnych problemów, oferując bardzo dobrą jakość, jak i wydajność. Poniżej prezentuję wyniki z popularnych programów wydajnościowych dla fanów obliczeń i cyferek:

Dobrej klasy multimedia

Edge 30 Neo została wyposażona w dwa głośniki stereo, które zostały wsparte technologią Dolby Atmos, oferując wielowymiarowy dźwięk. Ten spokojnie konkuruje z droższymi na rynku modelami, oferując bardzo dobrej jakości audio, szczególnie podczas odtwarzania bezstratnej muzyki z serwisów streamingowych lub filmów. Również na wysokim poziomie stoją wbudowane mikrofony, oferując bardzo dobrej jakości nagrania we wbudowanym dyktafonie lub podczas konferencji telefonicznych.

Model ten posiada również nowoczesne zabezpieczenia umożliwiające blokadę urządzenia na wiele sposobów. Poza klasyczną blokadą ekranu producent wyposażył Edge 30 Neo w m.in czytnik linii papilarnych w ekranie. Ten działa bardzo szybko i rzadko się myli. Dodatkowo znajdziemy tu funkcję rozpoznawania twarzy oraz Smart lock. Dla fanów aktywności fizycznej i częstych wędrówek terenowych zadbano o pyłoszczelność i wodoszczelność urządzenia.

Funkcje filmowe

Największym zawodem w modelu Edge 30 Neo jest zastosowanie jedynej słusznej rozdzielczości wideo - FullHD. Model ten ograniczony zastosowanym procesorem umożliwia nagrywanie filmów przednią, jak i tylnymi obiektywami w rozdzielczości 1920 x 1080 w klatkarzu na poziomie 30 fps lub 60 fps. Wszystkie trzy kamery obsługują stabilizację cyfrową, która uruchamia efekt mydelniczki i kadruje obraz o jakieś 20%. Wśród funkcji nagrywania znalazł się szeroki kąt, ultra szeroki kąt, a także tryb makro. Niestety podczas nagrywania materiałów filmowych nie ma możliwości przełączania się między trybami.

Przednia kamerka umożliwia uruchomienie dodatkowego podświetlenia ekranu, celem doświetlenia rozmówcy przy trudnych warunkach oświetleniowych, zmianę klatkarzu oraz możliwość wyłączenie mikrofonu. W przypadku głównych kamer jest identycznie. By zobrazować, z jaką jakością mamy do czynienia, nagrałem poniższy filmik, utrzymując bazowe parametry obrazu, rozdzielczości, klatkarzu i bitrate plików:

Fotografia wspierana SI

Jak można wywnioskować po jakości wideo, mamy do czynienia z matrycami ze średniej półki, oferującymi dobrą jakość obrazu za dnia oraz przy dobrym oświetleniu, lubiące gubić ostrość oraz jakość podczas zachodu słońca i nagrań nocnych. Podobnie, ale zdecydowanie lepiej jest w przypadku zdjęć z aparatów. Tu akurat możemy liczyć na dobrą plastykę zdjęć, odwzorowanie kolorów oraz ostrość, która uwydatnia się tylko podczas maksymalnych zbliżeń cyfrowych. Główny 64 Mpix aparat umożliwia 8x zoom cyfrowy, który jest na bieżąco optymalizowany przez SI aplikacji. Tuż po wykonaniu zdjęcia, fotografia przechodzi szybką analizę i staje się o wiele czytelniejsza. Funkcja ta jest bardzo przydatna, gdy chcemy odczytać informację z dalszego planu. Oczywiście zdjęcia z trybu zoom, należy traktować jako ciekawostkę, gdyż znacznie grzeszą one jakością, pikselozą i szumami.

Poniżej chciałbym wam zaprezentować kilka sampli fotograficznych mojego autorstwa celem oceny jakości wbudowanych aparatów. Zdjęcia zostały wykonane w trybach automatycznych, ale w aplikacji aparatu dostępne są również Hi-Res, Portret, Pro, Kolor selektywny, Nocne zdjęcia, Panorama itp.

Po zdjęcia w jakościach nieskompresowanych odsyłam do prywatnej GALERII.

Akumulator a czas pracy

Wewnątrz urządzenia znajduje się ogniwo o pojemności 4020 mAh, które w trybie mieszanym SOT powinno nam wystarczyć na cały jeden w porywach 2 dni działania. W przypadku częstego korzystania z dobrodziejstw aplikacji użytkowych, multimediów oraz gier mobilnych, może się zdarzyć tak, że jeszcze tego samego dnia zaczniemy szukać kontaktu, celem podładowania akumulatora.

Możemy tego dokonać za pomocą szybkiej ładowarki sieciowej (68W) dołączonej do zestawu lub za pomocą indukcyjnego ładowania bezprzewodowego. Szczególnie cieszy fakt tej ostatniej funkcji, choć otrzymujemy tu moc tylko 5W. Ekologia to ekologia ;)

Podsumowanie

Najsłabsza z nowego zestawienia Motorola Edge 30 Neo może pochwalić się bardzo dobrym stosunkiem jakości do wydajności, oferując szybkie podzespoły, dobry aparaty oraz bardzo wysokiej jakości głośniki stereo. Urządzenie zostało świetnie zaprojektowane i bardzo dobrze trzyma się je w dłoni, choć jego cena w tym segmencie jakościowym mogłaby być nieco niższa.

Urządzenie jest dostępne na rynku od początku września, a jego regulowana cena wynosi ~1899 zł* za wersję czarną., tyle samo zresztą zapłacimy za kolor srebrny, zielony oraz fioletowy, który jest moim osobistym faworytem! Jestem zdania, że gdyby producent zrobił promocję z 300-400 zł upustem, telefon stałby się bardzo łakomym kąskiem. A tak, do końca września możemy połasić się na promocję z budzikiem i stacją ładującą.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)