Profesjonalna klawiatura dla wymagających. Razer Huntsman V3 Pro Gen2 [Recenzja]

Jako wielki miłośnik bezprzewodowych rozwiązań także w gamingu, postanowiłem nieco przełamać lody i przetestować klawiaturę "analogową" z optycznymi przełącznikami, skierowaną dla zaawansowanych / profesjonalnych graczy komputerowych. Najmocniejsza z klawiatur producenta, Razer Huntsman V3 Pro II generacji, to technologiczny majstersztyk, wyposażony w wiele nowoczesnych rozwiązań, a także ergonomiczne akcesorium dla graczy, którzy potrafią długo wysiedzieć przed monitorem. W dzisiejszym wpisie chciałbym się z wami podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego modelu, który reprezentuje wysoką półkę jakościową jak i ... cenową.

Zestaw klasy PRO

Klawiaturą premium, jaką niewątpliwie jest dzisiejszy bohater wpisu, otrzymujemy w klasycznej wielkości, kartonowym pudełku z zewnątrz opisanym specyfikacją techniczną, najistotniejszymi funkcjami oraz rozbudzającymi wyobraźnię parametrami. Niewątpliwie mamy do czynienia z zaawansowanym modelem, stricte przygotowanym dla zaawansowanych graczy komputerowych oraz ich e‑sportowych odpowiedników. Nie jest to sprzęt dla każdego, tym bardziej niedzielnego gracza, który angażuje się w grę tylko dla przyjemności, a nie zdobywania doświadczenia i umiejętności.

Powrót do kabelka nie musi być zły

Zestaw startowy został klasycznie wyposażony. Producent domyślnie dorzucił wkładkę pierwszego uruchomienia, rozbudowaną instrukcję obsługi oraz zestaw dedykowanych marce naklejek. Z racji tego, że Huntsman V3 Pro nie jest klawiaturą bezprzewodową, w zestawie znalazł się kabel zasilająco - przesyłowy w materiałowym oplocie USB‑A na USB‑C. Poza tym producent przewidział, że wielu użytkowników będzie korzystało długi czas z klawiatury na jednym posiedzeniu, więc zaopatrzył zestaw w twardą podpórkę na nadgarstki, wykończoną skórą ekologiczną.

Skromny zestaw startowy

Pod względem wykonania Huntsman V3 Pro wręcz bryluje na tle swoich konkurentów. Producent zastosował wykończenie z aluminium i tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Całość elementów została ze sobą świetnie spasowana, przez co nic nie odstaje, nie uświadczymy tutaj ostrych krawędzi czy skrzypiących elementów. Jak przystało na pełnoprawną klawiaturę, mamy tutaj dostęp do klawiszy funkcyjnych, multimedialnych oraz skrótów, możliwych do zainicjowania po wstępnej konfiguracji w programie Razer Synapse.

Klawiatura ta została wyposażona w szereg przydatnych funkcji i rozwiązań technologicznych. Należy wspomnieć o skrótach i funkcjach, inicjowanych za pomocą klawisza Fn, oraz części multimedialnej, wyposażonej w cztery przyciski sterujące, w tym jeden z nich posiada pierścień regulacji. Podstawową funkcją pierścienia jest regulacja głośności, ale wykorzystując klawisz Fn, możliwa jest zmiana profili klawiatury, przełączanie się między funkcjonalnościami oraz manualny wybór wysokości inicjowania przełączników optycznych.

Spód klawiatury zdobią hasło "FOR GAMERS, BY GAMERS" z widocznym wtłoczeniem w obudowę. Napis robi fajną robotę podczas pierwszych wrażeń, ale z uwagi, że znajduje się na spodzie obudowy klawiatury, zapewne zetkniemy się z nim bardzo rzadko. Klawiatura została wyposażona w dwie nóżki, umożliwiające wychył klawiatury pod dodatkowym kątem, wpływając pozytywnie na pracę lub zabawę. Producent zastosował tutaj podwójny układ, umożliwiając wychył pełny lub częściowy. Nie zabrakło gumowych podkładek, uniemożliwiających przesuwanie się klawiatury na płaskich powierzchniach.

Na tylnej krawędzi obudowy, pomiędzy klawiszem F1 a ESC, znajduje się port ładująco - przesyłowy USB‑C. Za jego pomocą podłączymy klawiaturę do komputera.

Schowany port, ale bez prowadnic ...

Specyfikacja techniczna

Rodzaj przełączników analogowe optyczne Razer Gen2 Regulowany zakres aktywacji przełączników od 0,1 do 4,0 mm Łączność przewodowa Interfejs USB-C Podświetlenie wielokolorowe RGB Odświeżanie 1000hz Funkcje obsługa makr

anti-Ghosting

pełny N-Key Rollover



Zaawansowane oprogramowanie

Klawiatura do działania wymaga jedynie podłączenia z komputerem. Dzięki wbudowanym sterownikom plug&play, urządzenie umożliwia natychmiastową pracę w profilu domyślnym, ale by móc skorzystać z pełnego potencjału klawiatury, będziemy musieli pobrać dedykowane oprogramowania producenta Razer Synapse, a do sterowania kolorem podświetlenia klawiszy, Razer Chroma.

Po zainstalowaniu komponentów może ukazać nam się opcjonalna, premierowa aktualizacja oprogramowania układowego klawiatury. Warto ją przeprowadzić, gdyż naprawia pomniejsze błędy i umożliwia skorzystanie z pełnej funkcjonalności klawiatury. Gdy instalacja sterowników zakończy się sukcesem, możemy przejść do personalizacji w dedykowanym programie producenta.

Program Razer Synapse umożliwia zgrabne zarządzanie podłączonymi do komputera urządzeniami producenta. Nie tylko synchronizuje ustawienia użytkownika pod profile, ale i umożliwia wykorzystanie 100% możliwości urządzeń. W przypadku klawiatury Razer Huntsman V3 Pro II generacji, aplikacja jest podzielona na trzy zakładki: ustawienia, uruchomienie oraz podświetlenie. Pierwsza z nich umożliwia tworzenie i przełączanie się między profilami, uruchomienie zaawansowanego trybu gry oraz sterowania funkcjami kontrolera, jeśli takowy został podłączony do zestawu. Możemy tutaj także przypisywać skróty do klawiszy, tworzyć makra oraz odwołania dynamiczne, przypisane bezpośrednio do profili.

Druga zakładka zasługuje na uwagę, gdyż producent zastosował tutaj funkcjonalność w postaci zmiany jednego, wielu, lub prawie wszystkich klawiszy w zakresie regulacji zakresu aktywacji przełączników. Możemy więc manualnie zmienić zakres każdego z klawisza od 0,1 do 4,0 mm, przygotowując tym samym naszą klawiaturę do każdego typu gry komputerowej.

Po co komu podświetlenie?

Ostatnia zakładka skupia się przede wszystkim na ustawieniach podświetlenia klawiszy. Z pomocą przychodzi tutaj Razer Chroma, umożliwiając skorzystanie z gotowych profili sprzętowych, jak i zachęca użytkownika, do tworzenia własnych konfiguracji.

Funkcjonalność a komfort

Zanim przejdziemy do wrażeń z użytkowania pod względem szeroko zakrojonego gamingu, należy pochylić się nad aspektami ergonomicznymi urządzenia. W przypadku klawiatur dla graczy, bardzo ciężko mówić o jakiejkolwiek ergonomii, więc bardzo zaciekawiła mnie wizja samego producenta. Sam układ nie jest przecież w żaden sposób ergonomicznie przystosowany, no chyba, że skupimy się na dużej ilości przełączników, skrótów i makr, umożliwiających szybsze poruszanie się po menu klawiatury jak i funkcjonalności podczas korzystania z niej. Układ klawiszy jest nam dobrze znany, a nadprogramowa ilość klawiszy dodatkowych, została ulokowana w takim miejscu, by nie rozpraszać użytkownika / nie powodować niekontrolowanego wciśnięcia.

Druga sprawa to dołączona do zestawu podkładka na nadgarstki. Została ona wykonana z tworzywa sztucznego i pokryta z wierzchu przyjemną dla skóry, skórą ekologiczną. Wraz z dłuższą posiadówką przy komputerze, nie zwiększa się dyskomfort podczas korzystania z klawiatury, gdyż wygodna podkładka świetnie odprowadza ciepło i pot z nadgarstków. Zalecam jednak częste przerwy, gdyż nie wszyscy są przyzwyczajeni do twardej podkładki, tak, jak ja.

Jednak gdy pominiemy nieco wyolbrzymione kwestie ergonomiczne klawiatury, zaczniemy dostrzegać jej szeroką funkcjonalność. W kwestii rozbudowanych rozwiązań dla graczy, trzeba wspomnieć o analogowych przełącznikach optycznych II generacji, które umożliwiają bardzo szybką pracę i raportowanie. Niezwykle rzadką funkcjonalnością jest tutaj system zarządzania wysokością przełączników. Zwyczajny użytkownik nie zauważy znaczącej różnicy między 0,3 mm a aktywacją na poziomie 3,2 mm, ale w świecie gamingu takie liczby mają ogromne znaczenie. Szybsza interakcja z przełącznikiem, to zazwyczaj szybciej oddany strzał lub unik, w przypadku gry zręcznościowej.

Wbudowany wyświetlacz LED pełni funkcję informującą użytkownika, o wybranych profilach, funkcjonalnościach oraz o wyborze właśnie wysokości przełączników.

Wysoka jakość, wysoka cena

Klawiatura dla zaawansowanych graczy i e‑sportowców, jaką niewątpliwie jest Razer Huntsman V3 Pro II generacji, to jeden z najbardziej zaawansowanych modeli na rynku akcesoriów dla graczy. Urządzenie to, w oczach zapaleńców umożliwia jeszcze lepszą regulację ustawień i dostosowania funkcjonalności do stale rosnących oczekiwań względem gamingu. Niestety, ale promocji klawiatury dla tych nieco mniej zainteresowanych graczy, nie pomoże wysoka cena, która od premiery plasuje się na poziomie ~1179 zł. To dużo jak na klawiaturę dla graczy, a jednocześnie wystarczająco dla typowego e‑sportowca.