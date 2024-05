@lordjahu Niepozorny i funkcjonalny mikrofon biurkowy Razer Seiren V3 Mini [Recenzja] Niepozorny i funkcjonalny mikrofon biurkowy Razer Seiren V3 Mini [Recenzja]

29.04.2024 23:43, aktualizacja: 30.04.2024 07:28 Udostępnij

Na początku marca bieżącego roku, Razer zaprezentował dwa nowe mikrofony dla graczy. Dla zaawansowanych użytkowników i e‑sportowców przygotowano model z zastosowaną technologią Game Reactive Lighting - Razer Seiren V3 Chroma, a dla użytkowników ceniących minimalizm i nieco niższą cenę - Razer Seiren V3 Mini, dzisiejszy bohater wpisu blogowego.

Pomijając kwestię drobnych różnic w budowie oraz "gamingowego" podświetlenia, model Mini posiada bardzo podobną specyfikację, co jego - prawie dwukrotnie droższy odpowiednik z podświetleniem. Przez kilkudniowy okres testów, mogłem spokojnie przyjrzeć się jego możliwościom i ocenić jakość zbierania dźwięku. Moim zdaniem Razer Seiren V3 Mini to bardzo dobry mikrofon dla graczy, fanów marki Razer, a przede wszystkim nierzucający się w oczy mikrofon, jak jego usilnie podświetlani koledzy z branży urządzeń dla graczy.

Skromnie i elegancko

Mikrofon wraz z akcesoriami zapakowany został w utwardzonym kartoniku. Każdy z elementów zestawu został odrębnie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, za pomocą przegródek. W skład zestawu wchodzi tytułowy mikrofon, stopka statywowa, trzon statywowy oraz kabel przesyłowy USB‑C na USB‑A. Nieodłącznym elementem jest także instrukcja obsługi z podziękowaniem od gamingowej marki oraz zestaw naklejek z logiem Razer.

Pod względem budowy mamy do czynienia z bardzo dobrze wykonaną konstrukcją. Dominującymi materiałami jest tutaj tworzywo sztuczne o matowej powierzchni oraz aluminium. Mikrofon prezentuje się nadzwyczaj wzorowo jak na tę półkę cenową. Urządzenie pomimo bardzo małych rozmiarów umożliwia uzyskanie charakterystyki superkardioidalnej przy bardzo dobrych wynikach dźwiękowych. Dodatkowo mikrofon został wyposażony z funkcję redukcji szumów otoczenia oraz posiada system tłumiący drgania.

Górna kopuła mikrofonu została wyposażona w płytkę dotykową, umożliwiającą wyciszenie mikrofonu lub użycie funkcji sterującej, zgodnej z oficjalnym oprogramowaniem układowym. Na frontowej ściance, tuż pod napisem Razer, znajduje się dioda LED, pełniąca funkcję informacyjną o stanie urządzenia. Z tyłu natomiast producent umiejscowił port zasilająco-przesyłowy USB‑C.

Na spodzie mikrofonu znajduje się wkrętka statywowa na dedykowaną głowicę statywową, dołączoną do zestawu. Ta niestety została wykonana z tworzywa sztucznego i ogranicza montaż tylko z dedykowaną podkładką. Nie uświadczymy tutaj żadnego, uniwersalnego gwintu statywowego, by móc zamocować mikrofon na ramieniu statywowym, statywie, bądź wyższym mocowaniu.

Podstawka również wykonana jest z tworzywa sztucznego, ale ewidentnie lepszej jakości, z metalową głowicą mocującą wyżej wymienioną wkrętkę statywową. Posiada ona ruchomy element głowicy, umożliwiając lekkie odgięcie w obrębie 360 stopni względem podstawy. Dzięki temu możemy wyregulować mikrofon na płaskiej powierzchni. Spód podstawki posiada antypoślizgowy ogranicznik.

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka superkardioidalna Membrana 14 mm Próbkowanie 96 kHz / 24 bit Pasmo przenoszenia 20 ~ 20000 Hz Poziom ciśnienia akustycznego 110 dB Czułość -36 dB Zasilanie 5 V/350mA Sterowniki Plug&Play Złącze USB-C Wymiary 91 x 91 x 162 mm Waga 235 g

Razer Synapse

Mikrofon posiada wbudowane sterowniki Plug&Play, umożliwiające działanie mikrofonu tuż po jego podpięciu do komputera, bez konieczności instalacji programu zarządzającego producenta. Jednak, gdybyśmy zechcieli osobiście spersonalizować urządzenie względem naszych potrzeb, a także przeprowadzić proces aktualizacji, trzeba będzie zainstalować dedykowane oprogramowanie układowe Razer Synapse.

Względem pozostałych urządzeń producenta, Razer Seiren V3 Mini posiada bardzo okrojone menu zarządzania urządzeniem, skupiając swoją uwagę na podstawowych ustawieniach mikrofonu. W pierwszej zakładce bowiem możemy skonfigurować płytkę dotykową i określić po ilu interakcjach nastąpi użycie danej funkcji. Tutaj niestety możemy wybierać tylko spośród dwukliku lub trójkliku, opierając się jedynie na 6 funkcjach lub ich dezaktywacji. Tutaj także ustawimy głośność mikrofonu oraz poziom próbkowania.

W mixerze natomiast możemy skorzystać z bardziej rozbudowanych funkcji nasłuchowych, redukcji hałasów otoczenia, a także podbicia mocy mikrofonu. Całość regulacji odbywa się w czasie rzeczywistym, więc możemy na bieżąco śledzić zmiany ustawień.

Możliwości a jakość audio

Nie ma wątpliwości, że mikrofon superkardioidalny Razer Seiren V3 Mini jest urządzeniem skierowanym dla graczy, choć jego minimalna budowa oraz ograniczenie tęczowego podświetlenia na rzecz funkcjonalności, czyni z niego wielozadaniową maszynką nie tylko do rozrywki, ale i pracy. Jakość dźwiękowa mikrofonu stoi na bardzo wysokim poziomie, spełniając swoje zadanie nadzwyczaj dobrze. Dzięki imponującej czułości mikrofon może rejestrować więcej detali, szczególnie odczuwalnych na wyższych pasmach częstotliwości. Zawężona charakterystyka kierunkowa umożliwia łatwe i przejrzyste zaczytywanie głosu użytkownika, redukując także te niepożądane dźwięki otoczenia.

Z mikrofonem bardzo dobrze pracowało mi się także, jako baza lektorska do filmów promocyjnych oraz streamingu produktowego. Głos zbierany przez mikrofon jest bardzo naturalny, a dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, a także programom firm trzecich, jesteśmy w stanie bardzo wpłynąć na finalną charakterystykę dźwięku, niwelując coraz więcej otaczającego nas hałasu. Im wyżej od źródła hałasu ustawimy mikrofon, tym większa szansa na odcięcie niepożądanych dźwięków. W przypadku próby nagrań, w czterech ścianach mieszkania, sampelek dźwiękowy wypada bardzo dobrze.

Łyżka dziegdziu w beczułce miodu

Wielka szkoda, ale mikrofon Razer Seiren V3 Mini cierpi na dość trudną przypadłość braku odpowiedniego przemyślenia kilku elementów konstrukcyjnych. Pierwszym z nich jest niewątpliwie nieprzemyślana łączność przewodowa z urządzeniem obsługującym mikrofon. Z urządzenia wychodzi port USB‑C, który został umiejscowiony na spodzie obudowy mikrofonu. Producent dodał do zestawu zwykły, prosty kabel USB‑C na USB‑A, bez żadnego zakrzywienia wtyku. Przez to gdy korzystamy z dedykowanej podstawki, kabel ten będzie poddawany znacznym naprężeniem, ostatecznie wpływającym na jakość / ewentualne luzy na styku. Szkoda, że producent nie pokusił się tutaj na zastosowanie zagiętej wtyczki lub luźniejszego kabla, choćby w materiałowym oplocie.

Druga sprawa to zastosowanie bardzo ograniczającego mikrofon mocowania statywowego. Uniemożliwia on zamocowanie mikrofonu na uniwersalnych złączach statywowych. Powoduje to znaczące problemy z dostosowaniem mikrofonu do warunków panujących na biurku. Brak wyższej podstawki powoduje, że musimy się wspierać dostawkami w postaci zewnętrznych pomocy lub opierać mikrofon na opakowaniu po mikrofonie, by uzyskać bardziej klarowny głos podczas nagrań. Według mnie producent mógł ten brak, bardzo łatwo rozwiązać, choćby dodając uniwersalne złącze lub dodając do zestawu stosowną - i mocno pożądaną przez użytkowników - szybkozłączkę.

Podsumowanie

Mikrofon Razer Seiren V3 Mini to bardzo dobrze wykonane i działające urządzenie. Mikrofon jest minimalistyczny, pozbawiony nachalnego podświetlenia, a przede wszystkim prosty i funkcjonalny. Wbudowane sterowniki umożliwiają natychmiastową pracę z urządzeniem, a dedykowane oprogramowanie pozwala na zgrabniejsze zarządzanie panelem dotykowym na górnej części mikrofonu. Pomimo kilku braków konstrukcyjnych, mikrofon wypada bardzo dobrze na tle konkurencji, oferując audio bardzo dobrej jakości, stając w szranki z konstrukcjami z wyższej półki cenowej.

Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i różowej, a jego cena na rynku elektroniki użytkowej jest bardzo atrakcyjna. Producent wycenił swój mikrofon na około ~259 zł, co według mnie jest ceną bardzo znośną i bardziej atrakcyjną od wyższego jakościowo modelu Chroma, którego specyfikacja niewiele różni się od tańszego brata.