Poślizg i ergonomia z opcjonalnym RGB. Genesis Boron 500 XXL [Recenzja]

20.12.2023 20:15, aktualizacja: 22.12.2023 19:05

W niedawnym wpisie blogowym, gdy recenzowałem myszkę dla graczy Razer Basilisk V3 Pro, pojawiła się wzmianka o podkładce pod mysz Razer Goliathus Chroma 3XL. Podkładka zapewniająca bardzo wydajną i ergonomiczną pracę jak i rozrywkę, mogła pochwalić się dużą powierzchnią oraz opcjonalnym podświetleniem, zintegrowanym z systemem Razer Chroma. Model ten mimo sporych rozmiarów, nie trafi do większości zainteresowanych, choćby ze względu na wysoką cenę, oscylującą w granicy ~459 zł.

W dzisiejszym wpisie chciałbym zaproponować o wiele tańszy zamiennik, dostępny na polskim rynku, rodzimej marki Genesis. Bohaterem dzisiejszego bloga jest tytułowy Genesis Boron 500 XXL, podkładka pod myszkę charakteryzująca się wysokiej jakości wykonaniem oraz opcjonalnym podświetleniem RGB.

Akcesorium, jakim niewątpliwie jest tutaj podkładka pod myszkę, zapakowane zostało w podłużnym kartoniku producenta, opisanym z każdej ze strony specyfikacją, wymiarami, najważniejszymi funkcjami oraz wizualizacyjnymi grafikami. Wewnątrz opakowania znajdziemy instrukcję obsługi w wielu językach, w której dowiemy się m.in o funkcjach sterujących panelem podświetlenia, czy sposobie utrzymania podkładki w czystości. Nie zabrakło także 180-centymetrowego kabla zasilającego USB-A na Micro USB.

Podkładka bliźniaczo przypomina Carbon 700 Maxi, z której korzystam od prawie roku, a cenię ją przede wszystkim za bardzo przyjemny w dotyku i łatwy w czyszczeniu materiał Condura. Główna różnica między modelami Carbon a Boron, to kwestia podświetlenia krawędziowego, ulokowanego w obszyciu krawędzi podkładki. Producent zastosował tutaj bowiem wielokolorowe podświetlenie krawędzi, oferujące 12 aktywnych trybów.

W lewym rogu podkładki znajduje się wysepka sterująca podświetleniem. Konstrukcja została wykonana z tworzywa sztucznego dobrej jakości i poza przyciskiem funkcyjnym, posiada przestarzałe jak na 2023 rok gniazdo Micro USB i plastikowe prowadnice, dzięki którym łatwiej poprowadzimy okablowanie. Zasilanie możemy poprowadzić za pomocą kabla dodawanego w zestawie bezpośrednio do komputera, lub do innego źródła energii, np. powerbanka.

Podkładka posiada 12 trybów pracy, inicjowanych za pomocą przycisku funkcyjnego na wysepce. Do naszej dyspozycji są kolory stałe, animacje, wygaszania, a także możliwość stałego wyłączenia podświetlenia. Spód został wykonany z antypoślizgowej, gumowej warstwy zapewniającej jej doskonałą przyczepność, co zapobiega przesuwaniu się po biurku przy dość dynamicznych ruchach. Górna warstwa materiału posiada wytrzymały splot, umożliwiający szybki ślizg myszki nie tylko w grach komputerowych, ale także przy pracy graficznej, wymagającej precyzji.

Ergonomia dużych podkładek pod mysz ze sporych rozmiarów przestrzenią roboczą, ma również zastosowanie właśnie z podświetlaną krawędzią. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku podświetlanych klawiszy na klawiaturze czy krawędzi na myszce, tak i tutaj podświetlenie krawędziowe na podkładce może mieć swoich zwolenników jak i przeciwników. Niewątpliwie jest ono dużym atutem, gdy pracujemy / gramy w pomieszczeniu o trudnych warunkach oświetleniowych lub gdy zechcemy wyróżnić nasze stanowisko robocze ulubionym kolorem. Jeśli jesteście zainteresowani takim akcesorium przed świętami, to kosztuje on ułamek ceny Razer Goliathus i jego cena klaruje się w okolicach ~99 zł za podkładkę o wymiarach 80 na 40 cm.