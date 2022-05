This War of Mine: Final Cut trafia na konsole nowej generacji + Konkurs! Strona główna › @lordjahu › This War of Mine: Final Cut trafia na konsole nowej generacji + Konkurs! 07.05.2022 23:18

Niedawno powróciłem do fenomenalnego This War of Mine, opowiadającego o losach cywili podczas okresu wojennej gorączki. Gdy tytuł ten miał swoją premierę 14 listopada 2014 roku, rozegrałem całą podstawową kampanię w niecałe 15 godzin, z jednej strony ciesząc się, że udało mi się zakończyć grę bez znacznych strat w ludziach a z drugiej, mocno przeżywając tragiczne losy bohaterów, którymi kierowałem.

Nie śmiem wątpić, że 11 bit studios wraz z premierą swojej flagowej gry, rozbiło cyfrowy bank. Wystarczy zobaczyć, jak „prawie” 8-letni tytuł wciąż zbiera masę pozytywnych ocen, a twórcy wcale na laurach nie spoczęli. Od dnia premiery pojawiła się masa usprawnień mechaniki gry, bezpłatne dodatki oraz z biegiem czasu, trzy potężne rozszerzenia DLC. Podstawowa wersja gry została urozmaicona o nowe historie, tragedie ludzkie, którymi gracz zacznie żonglować i decydować o tym, jak się skończą. Mało kto by się spodziewał, że polski This War of Mine stanie się wojennym bestsellerem, cyfrowym survivalem uczącym nie tylko pokory w rękach zapalonego gracza, ale i ukazującym zawsze dwie strony każdej podjętej przez nas decyzji.

W najbardziej zwięzłym skrócie produkcję polskiego studia można nazwać wykopaniem żyły złota. Twórcy podczas prac nad grą inspirowali się oblężeniem Sarajewa, całą uwagę gracza skupiając nie na działaniach wojennych i żołnierzach, ale na tych, co najbardziej wojnę przeżywają – na ludności, cywilach. Wystarczy wysilić szare komórki, by okazało się, że gier o cywilach podczas wojennej wichury wcale wiele nie powstało, jeśli w ogóle powstało. Założenia tytułu były banalne w swojej prostocie – należało tak prowadzić postacie, by te nie tylko przeżyły wyznaczony przez grę czas, ale jednocześnie przetrwały moralne wybory. Jeśli ktoś czytał „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, wie, co mam na myśli ...

Gra premierowo ukazała się na komputerach osobistych PC macOS oraz Linux, a rok później zadebiutowały wersje mobilne Android oraz iOS. Oczy wirtualnej rozgrywki skupiły się na Polsce, gdzie w ciągu dwóch dni sprzedażowych – zwróciły się wszelkie koszty produkcji This War of Mine. Trzeba przyznać, że taki wynik był mało prawdopodobny, aczkolwiek różniąca się od dotychczasowych gier mechanika, była czymś świeżym / nowym. Gra z roku na rok cieszyła się niegasnącą popularnością, przeżywając drugą młodość licznymi promocjami, zniżkami czy zbiórkami na rzecz ofiar wojen. Twórcy postanowili więc iść dalej i umożliwić zabawę użytkownikom konsol.

Minęło niespełna 8 lat od światowej premiery survivalowej gry przygodowej polskiego studia, a twórcy postanowili zrobić kolejny krok. Już za kilka dni będzie miała premiera ostatecznej wersji gry This War of Mine Final Cut. Twórcy postanowili nie tylko wydać wersję kompletną, ale na potrzeby konsol nowej generacji, znacznie przebudowali i unowocześnili grę. Przede wszystkim zwiększyła się rozdzielczość gry do 4K, zastosowano ulepszony interfejs, dodano nowe scenariusze, postacie.

Premiera ostatniej wersji gry This War of Mine Final Cut odbędzie się 10 maja 2022 roku i trafi w pierwszej kolejności na konsole nowej generacji Sony PS4 / PS5 oraz Microsoft Xbox series S / X. Tego samego dnia, gra zaliczy debiut w usłudze Xbox Game Pass, dostępnej także na komputerach osobistych PC. Osoby, które posiadają podstawową wersję gry, będą mogły pobrać bezpłatną aktualizację rozszerzającą ich wersję do Final Cut.

Kluczyk dla zapalonych komentatorów

Dzięki uprzejmości 11 bit studios udało mi się uzyskać dwa kluczyki licencyjne do mającego 10 maja premierę - This War of Mine Final Cut na konsolę Sony PS5. Zapraszam do podzielenia się opinią o grze, przemyśleniach związanych z zapadającej w pamięć sytuacji z kampanii lub mechaniki produkcji. Spośród komentarzy, które najciekawiej opiszą zapadające w pamięć wspomnienia, zostaną wylosowani dwaj zwycięzcy, do których powędrują kluczyki licencyjne z grą.

W losowaniu może wziąć udział każdy zarejestrowany i zalogowany użytkownik portalu DP, anonimów nie biorę pod uwagę (względy autoryzacyjne). Na ciekawe odpowiedzi czekam do godziny 10:05 - 10 maja 2022 roku. Wylosowani szczęśliwcy zostaną podani w tej aktualizacji wpisu blogowego. Powodzenia!