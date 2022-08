Doogee S89 z baterią 12000 mAh i szybkim ładowaniem 65 W › @luqass › Doogee S89 z baterią 12000 mAh i szybkim ładowaniem 65 W 24.08.2022 00:36



Od 22 sierpnia na AliExpress i Doogeemall do kupienia jest najnowszy wytrzymały smartfon marki Doogee, mianowicie model S89. S89 to wytrzymały telefon, którego największym atutem jest potężną baterię 12000 mAh. Firma twierdzi, że jest to pierwszy i (przynajmniej na razie) jedyny wytrzymały telefon, który obsługuje szybkie ładowanie 65 W. Przy pomocy dołączonej do zestawu ładowarki możemy naładować akumulator już w dwie godziny.

Duża bateria S89 zapewni od trzech do pięciu dni pracy w zależności od tego, z jaką intensywnością będzie użytkowany. Taka bateria na pewno przyda się w czasie dłuższego wypadu poza miasto.

Jedną z rzeczy, która sprawia, że S89 jest wyjątkowa są podświetlane LEDy na tylnym panelu. Podświetlenie możemy dostosować w ustawieniach. Może ono działać jako dioda powiadomień lub możemy je zsynchronizować z muzyką i użyć jako korektora.



Oprócz wyżej wymienionych dwóch głównych funkcji inne plusy modelu S89 obejmują: trzy kamery z tyłu, wydajny chip MediaTek Helio P90, aż 8 GB pamięci RAM i do 256 GB ROM, moduł NFC, system operacyjny Android 12, certyfikaty IP68, IP69K, MIL -Certyfikat STD-810H, dodatkowy przycisk konfigurowalny.

Jak wspomniałem na początku S89 zadebiutowała dziś na AliExpress i Doogeemall. W ramach programu rabatowego cena S89 zostanie obniżona przez kilka dni. Od dziś do 26 sierpnia urządzenia z tej serii będą do kupienia z 50% zniżką. S89 Pro będzie sprzedawany w cenie 229,99 USD zamiast pierwotnej ceny 459,98 USD. Po obniżce cena wersji podstawowej spadnie do 199,99 USD z 399,98 USD. Pierwszych 200 osób, które złożyły zamówienie, może również otrzymać kupon o wartości 10 USD na kolejny zakup.