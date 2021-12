Porównanie Doogee V20 do Doogee V10

Doogee to marka, która przez wiele lat zdobywała doświadczenie tworząc coraz bardziej zaawansowane wytrzymałe telefony. Ich najnowszy model V20 to owoc wszystkich tych lat i jednocześnie następcą udanego V10. Oba modele mają wiele podobieństw, ale i sporo je różni, dlatego dziś bliżej przyjrzymy się, pod jakim względem V20 przewyższa swojego poprzednika.



Obydwa modele opierają się na ośmiordzeniowych procesorach, mają boczne skanery linii papilarnych, aparat do selfie 16MP, szybką ładowarkę 33W, NFC i obsługują tę samą liczbę pasm i częstotliwości. Posiadają certyfikaty również ten sam zestaw certyfikatów IP68, IP69K i MIL-STD-810.

Wytrzymałe telefony Doogee zawsze mają jakąś funkcję, która wyróżnia je na tle konkurencji, S97 Pro ma dalmierz laserow, S96 Pro kamerę nocną. V10 z kolei miał wbudowany termometr na podczerwień. Cechą wyróżniającą V20 jest z tylny wyświetlacz o rozmiarze 1,05 cala.

Największy upgrade względem poprzedników w V20 zaliczył wyświetlacz, który tym razem jest AMOLEDem firmy Samsung o przekątnej 6,43 cala. I chyba z tego, co się orientuję, to będzie to też pierwszy wyświetlacz AMOLED w wytrzymałym telefonie. Ekran ma mieć rozdzielczość 2k, proporcje 20:9, 16 milionów kolorów i współczynnik kontrastu 80000:1.

Z drugiej strony V10 jest wyposażona w 6,39-calowy ekran LCD chroniony szkłem Corning Gorilla Glass. Ma proporcje 19:9, rozdzielczość 720x1560 i maksymalną jasność wynoszącą 500 nitów.



Na pierwszy rzut oka bateria 8500 mAh w V10 brzmi bardziej imponująco niż 6000 mAh w V20. Ale biorąc pod uwagę, że V20 używa wyświetlacza AMOLED i ma wbudowany bardziej zaawansowany system zarządzania energią, powinien uzyskać mniej więcej taki sam czas pracy co poprzednik, natomiast mniejsza pojemność baterii sprawia, że V20 jest lżejsza i łatwiejsza w obsłudze. Oba telefony obsługują szybkie ładowanie o mocy 33 W. V10 obsługuje ładowanie bezprzewodowe 10 W, podczas gdy V20 15 W.

Aparat główny 64 MP w V20 jednoznacznie pokonuje V10 z aparatem 48 MP. V20 wyposażony został również w kamerę noktowizyjną 20 MP i kamerę szerokokątną 8 MP. V10 poza głównym aparatem posiada kamerę szerokokątną 8 MP i aparat makro 2 MP.



V20 zachował 8 GB pamięci RAM z V10, ale pamięć wewnętrzna ma teraz pojemność 256GB i co ważne wykonano ją w szybkim standardzie UFS2.2. Dodatkowe 128GB zapewnia V20 większę możliwości przechowywania zdjęć, filmów i gier.

Podsumowując, V20 to kolejny flagowiec DOOGEE i jeden z najbardziej zaawansowanych wytrzymałych telefonów na rynku. Co cieszy, z okazji premiery DOOGEE przygotował kilka konkursów, w których mamy możliwość wygrania właśnie egzemplarz V20. Niestety, na razie producent nie ujawnił daty premiery najnowszego modelu.