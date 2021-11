W tym roku Doogee wprowadziło na rynek nową serię wytrzymałych telefonów. Seria V należy do rodziny wytrzymałych smartfonów i obsługuje technologię 5G.

Jakiś czas temu Doogee ogłosiło, że model V10 sprzedał się w ciągu dwóch pierwszych miesięcy w nakładzie przekraczającym 100 000 sztuk. Z jednej strony jest to (biorąc pod uwagę rozpoznawalność Doogee) imponujący wynik, a z drugiej strony impuls, aby wydawać kolejny model z tej serii. Doogee ogłosił już, że najważniejsze cechy V10 takie jak obsługująca szybkie ładowanie spora bateria, niezły zestaw kamer czy termometr na podczerwień mają zostać przeniesione lub nawet rozbudowane w najnowszym modelu.

Flagowy produkt Doogee w 2022 roku ma być pierwszym na rynku wytrzymałych telefonem z podwójnym wyświetlaczem: jednym z przodu, drugim z tyłu. Przedni wyświetlacz to 6,43-calowa matryca Samsunga wykonana w technologii AMOLED o rozdzielczości 2K. Jest to niezwykle interesujące, ponieważ do tej pory Doogee w swoich telefonach, nawet tych flagowych montował ekrany IPS LCD o rozdzielczości co najwyżej HD+.



Z kolei tylny wyświetlacz o przekątnej 1,05 cala ma wyświetlać zegarek, powiadomienia, połączenia i pozwalać na sterowanie muzyką.

Obudowa V20 ma być wykonana z włókna węglowego, dzięki czemu V20 ma być najbardziej wytrzymałym telefonem typu rugged. Zastosowany materiał pomoże też znacząco zredukować wagę telefonu.



Jako wiodąca marka Doogee od 2019 roku z powodzeniem wprowadza na rynek wiele telefonów wyposażonych w nowatorskie funkcjami jak termometr, kamera na podczerwień, dalmierz itp.

Doogee V20 do kupienia będzie w styczniu 2022 roku. Odwiedź oficjalną stronę Doogee i sprawdź więcej materiałów o nowych modelu V20. Możesz także wziąć udział w konkursach, aby wygrać ciekawe nagrody.