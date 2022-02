Wystartowała sprzedaż Doogee V20 w promocyjnej cenie!z

Już dziś wystartowała sprzedaż wytrzymałego telefonu Doogee V20 5G, będącego pierwszym wytrzymałym telefonem z wyświetlaczem AMOLED. V20 pierwotnie wyceniono na 399,99 USD, jednak dziś zadebiutuje w cenie 299,99 USD, ale tylko dla pierwszych 1000 zamówień na Aliexpress, Doogeemall i Banggood.

V20 według deklaracji producenta preprezentuje doskonały stosunek jakości do ceny. Tylny wyświetlacz o przekątnej 1,05" zaprojektowany do śledzenia powiadomień, sterowania muzyką i sprawdzania poziomu naładowania baterii z pewnością przycia uwagę, jednak jak dla mnie znacznie ważniejsze jest to co V20 ma z przodu. A jest to ekran AMOLED od Samsunga. Wyświetlacz ma rozdzielczość 2400*1080, mierzy 6,43" i może wyświetlać szeroką gamę kolorów, w tym bardzo głęboką czerń.

Tylny panel jest dostępny w 3 kolorach i z dwoma wersjami wykończenia. Kolory Wine Red i Knight Black mają wykończenie z włókna węglowego, podczas gdy Phantom grey ma wykończenie ze szkła AG frost.

Ze względu na stopień ochrony IP68 i IP69K urządzenie jest jak zwykle wodoodporne, odporne na upadki i pyłoszczelne. Posiada również certyfikat MIL-STD-810G.

V20 ma 8 GB pamięci RAM i 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć do 512 GB za pomocą karty microSD. Telefon zasilany jest baterią o pojemności 6000 mAh, a dołączoną do zestawu szybką ładowarką 33 W ładuje się od 0 do 100% w mniej niż 2 godziny. Obsługuje również ładowanie bezprzewodowe 15W.

Kamera główna ma 64 MP, kamera noktowizyjna 20 MP a ultraszerokokątna 8 MP. Przedni aparat aparat do selfie ma matrycę16 MP.

Inne funkcje to NFC, obsługę czterech systemów nawigacyjnych, tryb gry, zaawansowany system chłodzenia, konfigurowalny przycisk, Corning Gorilla Glass.

Doogee V20 w cenie wynoszącej 299,99 USD jest dostępne tylko przez ograniczony okres, po którym powróci do pierwotnej ceny 399,99 USD na AliExpress. Dzięki kuponom które przygotował producent cenę tę można jeszcze trochę obniżyć.