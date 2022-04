Doogee S98 Pro z kamerą termiczną trafi na rynek już w maju! Strona główna › @luqass › Doogee S98 Pro z kamerą termiczną trafi na rynek już w maju! 28.04.2022 08:44

Doogee rozpoczął 2022 rok od premiery V20, czyli swojego drugiego smartfona obsługującego sieć 5G, teraz na rynek ma trafić kolejny model S98 Pro. S98 Pro, to wytrzymały telefon z kamerą termiczną będący następcę S98.



W kwestii designu Doogee lubi odchodzić od utartych schematów i stawia na oryginalność. Dobrym przykładem mogą tu być diody led S88 Pro które przypominały oczy Irona Mana, czy też drugi dodatkowy ekran z modelu V20. S98 Pro również pod tym względem się wyróżnia a jego projekt jego tylnego panelu przypomina kosmitów. Kształt modułu kamery w połączeniu z cienkimi, smukłymi liniami z tyłu obudowy tworzy ilustrację sylwetki przybyszów z kosmosu.

Telefon posiada aparat główny 48MP z kamerą noktowizyjną 20MP. Do tego dochodzi czujnik termowizyjny, otrzymujemy więc bardzo mocny i wszechstronny zestaw kamer zdolny rejestrować obrazy w każdej sytuacji. Kamera nokto korzysta z podświetlenia podczerwonego i rejestruje czarno-białe filmy. Kamera termowizja wykrywa wszystko, co emituje ciepło. S98 Pro będzie korzystał z czujnika termicznego InfiRay. Dzięki najwyższej rozdzielczości termicznej 256x192 zapewnia on ponad dwukrotnie większą liczbę pikseli termicznych niż inne czujniki. Łącząc to z wysoką częstotliwością odświeżania 25 Hz, daje to obrazy tak wyraźny, że możemy dokładnie wykryć nawet przeciągi, przecieki, podciągi wilgoci czy zwarcia elektryczne.

Najfajniejszą rzeczą w tym czujniku jest technologia o nazwie Dual Spectrum Fusion Algorithm. Ta technologia umożliwia umieszczanie obrazów z czujnika termicznego i czujnika głównego nad sobą. Następnie możemy dostosować poziom przezroczystości i szczegółów termicznych. Umożliwi to dokładne sprawdzenie problematycznego miejsca. Brzmi super, i już nie mogę się doczekać, aż sprawdzę jak to działa w prawdziwym życiu.



Doogee S98 Pro ma trafić do sprzedaży pod koniec maja, a wysyłka ma być realizowana w czerwcu. Jego cena nie jest jeszcze znana, ale w miarę upływu czasu kolejne informacje o nim będą pojawiać się na oficjalnej stronie internetowej Doogee.