25.12.2022 13:19

W dzisiejszych czasach, gdzie coraz popularniejsza staje się praca zdalne, fotele dla graczy coraz częściej trafiają do naszych domów. Wielu użytkowników, przekonuje się, że taki fotel to dużo lepsze i wygodniejsze rozwiązanie niż zwykłe krzesło. Tak też było i w tym przypadku, gdy mój sąsiad przekonał się, że taki gamingowy fotel to naprawdę wygodna rzecz. A skoro jego praca wymaga czasem wielogodzinnej pracy przy PC, to stwierdził, że również sobie taki nabędzie. Dość długo oglądał Genesisa mojego syna, w wyniku czego nabył nieco inny model, który po prostu urzekł go głównie designem. I tak do jego rąk trafił czerwono czarny karton z Genesis Nitro 890 w środku, z którym i tak zawitał do mnie, bym pomógł mu go złożyć. Przeczytał, że taki fotel najlepiej składać we dwójkę, więc przybył do mnie z pokorną prośbą, by mu pomóc. Oczywiście, nie odmówiłem, a przy okazji mogłem nieco bliżej się przyjrzeć temu ciekawemu produktowi, jakby nie patrzeć, klasy Premium. To był pierwszy taki model, który wpadł w moje ręce, w którym zrezygnowano ze średnio wygodnej poduszki lędźwiowej na rzecz płynnej regulacji tego odcinka oparcia przy pomocy specjalnego pokrętła. Dotychczas takie rozwiązania raczej rzadko trafiały do takich siedzisk dystrybuowanych na terenie naszego kraju, więc tym chętniej chciałem się przyjrzeć tej ciekawej konstrukcji.

Parametry

Materiał obicia oparcia Tkanina, Eko skóra

Kolor Czerwony, Czarny



Rozmiar kółek 60 mm



Rekomendowany wzrost 170 - 200 cm



Konstrukcja Metalowa



Dopuszczalna waga 150 kg



Zagłówek Poduszka



Regulacja podłokietników 3D



Regulacja wysokości podłokietników 45 - 51 cm



Regulacja wysokości siedziska 45 - 51 cm



Regulacja odcinka lędźwiowego Tak



Maksymalny kąt odchylenia oparcia 160 °



Funkcja bujania Tak z blokadą



Mechanizm fotela Frog



Podnośnik gazowy Klasa 4



Głębokość siedziska 52 cm



Szerokość siedziska 56.5 cm



Wewnętrzna szerokość siedziska 35.5 cm



Szerokość oparcia 56.5 cm



Wewnętrzna szerokość oparcia 32 cm



Wysokość oparcia 84.5 cm



Wysokość fotela 125 - 131 cm



Waga 22.5 kg



Źródło zdjęć: © @Pangrys Maksymalny kąt odchylenia oparcia 160 ° w praktyce

Jak to zwykle jest w przypadku produktów tej marki, karton wygląda dobrze i wyróżnia się z tłumu. Niby drobiazg, ale jednak cieszy oko, bowiem konkurencja nadal często oszczędza, pakując swoje produkty w zwykłe szare kartony jak po meblach, z rzadka tylko umieszczając uproszczoną grafikę sylwetki fotela na boku. Tutaj wygląda to naprawdę dobrze i klient czuje się naprawdę dopieszczony. W środku kartonu, wszystkie części są pieczołowicie zapakowane i zabezpieczone przed jakimkolwiek uszkodzeniem. Śrubki niezbędne do montażu jaki klucz inbusowy, jak zwykle znajdziemy na blistrze. Instrukcja jest do bólu prosta, ale zarazem czytelna i dla osoby choćby z minimalnymi zdolnościami manualnymi jest całkowicie zrozumiała. Zresztą, nie polegajcie tylko na mojej opinii a sami spójrzcie na ta instrukcję i oceńcie ją własnymi oczami. Prosta i czytelna do bólu, co nie zdarza się zbyt często w naszym kraju, gdzie pokutują głównie marnej jakości, mało czytelne kserówki. Notabene, nawet samemu bez trudu damy radę samodzielnie złożyć ten fotel. Skończyło się na tym, że sąsiad stał obok mnie i przypatrywał się jak skręcam te puzzle w jedną całość.

Źródło zdjęć: © @genesis Instrukcja od Genesis Nitro 890

Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to przemyślana konstrukcja, zaprojektowana na jak największy komfort użytkownika. Podłokietniki, możemy sobie przykręcić w pasującej dla nas odległości do siedziska. Zresztą same podłokietniki mają dostępną regulację aż w trzech płaszczyznach, czyli wysokość góra-dół, odsunięcie tył-przód oraz w poziomie gdzie możemy zmienić sobie kąt względem samego fotela. Wszystko tylko po to, by dobrać jak najlepszą i najwygodniejszą dla nas pozycję. Samo siedzisko jest wykonane z wysokiej jakości i przyjemnego w dotyku materiału, wzbogaconym gustownym przeszyciem czerwoną nitką, które nadają charakteru całemu fotelowi. Dodatkowym akcentem są dodatkowe wstawki na bokach fotela, wykonane z bardzo miłego w dotyku materiału przypominającego czarny welur. Całość nadspodziewanie dobrze się komponuje i już na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy do czynienia z modelem z wyższej półki. Szczególnie użycie materiału, a nie jak to zwykle bywa skóry, bardziej lub mniej ekologicznej, bardzo mnie cieszy. Każdy z nas wie jak mało przyjemne i komfortowe jest dłuższe siedzenie w gorące letnie dni na fotelu wykonanym z takiego materiału.

Źródło zdjęć: © @Pangrys Podłokietniki regulowane aż w trzech płaszczyznach.

Elementem, który wyróżnia ten fotel to brak klasycznej poduszki lędźwiowej, która zazwyczaj ma jeden rozmiar i nie zawsze się nadaje do każdej postury. Tutaj mamy płynną regulacją za pomocą pokrętła, więc każdy może wybrać najwygodniejsze dla siebie ustawienie. Niby mała innowacja, ale naprawdę poprawia komfort użytkowania tego fotela. Oczywiście jest również możliwość bujania i odchylenia oparcia aż o 160 °. Tę ostatnią funkcję raczej niewielu będzie stosować, choć mój syn na wcześniej opisywanym tutaj Genesis Nitro 790, przynajmniej moim zdaniem, zdecydowanie za często korzysta z tej funkcji i on akurat to funkcję sobie bardzo sobie chwali. Podobnie jak w innych fotelach tej firmy, również i tutaj również znajdziemy funkcję „frog”, gdzie można zablokować tryb bujania w najwygodniejszy dla niego kącie wychylenia, ustawiając w ten sposób najlepszą pozycję. Klasycznie dla Genesis, cały fotel wypełniony został tzw. „memory foam”, czyli pianką z pamięcią kształtu, by zapewnić jak najlepszy komfort użytkownikowi. Tutaj również mamy do czynienia z podnośnikiem gazowym klasy czwartej, o udźwigu nawet do 150 kg, co powinno zadowolić większość użytkowników. Tutaj mała uwaga, Genesis w swoich konstrukcjach używa raczej dość twardych kółek, które czasem niezbyt fajnie mogą się obchodzić z naszymi panelami czy parkietem. Rozwiązaniem jest dywanik, specjalna mata podłogowe przeznaczone do położenia pod fotel (Genesis ma takie w ofercie) lub wymiana kółek na inne. Polecam to ostatnie rozwiązanie, bowiem takie kółka nie kosztują dużo, a sama wymiana trwa tylko chwilę. Na szczęście tutaj mamy do czynienia ze standardowymi gniazdami więc praktycznie każde kółka dostępne na rynku, powinny pasować.





Źródło zdjęć: © @Pangrys Nawet całkiem fajnie to wygląda :)

Muszę przyznać, że ten fotel zrobił na mnie wrażenie. Jest wygodny, całkiem nieźle wygląda i jest zrobiony z wysokiej jakości materiałów. Swoim stonowanym wyglądem podbił moje serce i sprawił, że powoli zaczynam myśleć nad zmianą swojego wysłużonego Diablo, zakupionego przed wielu laty właśnie na ten model. Mimo że sam miałem z nim do czynienia dość krótko to pokuszę się o stwierdzenie, że wysokiej jakości materiały użyte w tej konstrukcji, płynna regulacja odcinka lędźwiowego, no i brak ekologicznej skóry na samym siedzisku, sprawia, że Genesis Nitro 890 jest naprawdę wygodnym i zarazem świetnie wykonanym fotelem, który polubi nie tylko zapalony gracz. Ciekawy design, użyte materiały, komfort użytkowania stawiają tę konstrukcję w szeregu z najlepszymi konstrukcjami dostępnymi na naszym rynku. Tutaj chłopaki spod Poznania nie mają się czego wstydzić, bo produkt jest naprawdę świetny. Oczywiście nie jest to produkt bez wad, ale za cenę 699 zł (poszukajcie oficjalnego sklepu Genesis na znanym portalu, niegdyś aukcyjnym) nie znajdziecie nic bardziej wygodnego i o stonowanym wyglądzie.

Zdecydowanie polecam !

Plusy

funkcja bujania z blokadą materiałowe pokrycie siedziska

stonowane kolory

kąt odchylenia oparcia do 160 °

wykonany z wysokiej jakości materiałów

płynna regulacja odcinka lędźwiowego

mega wygodny

dobra cena

