Tronsmart T7. Odsłuch bezprzewodowego głośnika Bluetooth

Seria głośników Tronsmart T7 składa się z trzech przedstawicieli: wersji Mini, Lite i flagowego modelu, który jest bohaterem dzisiejszego, krótkiego testu. Chociaż wszystkie egzemplarze z tej linii aspirują do bycia głośnikami 360 stopni, chociażby przez wygląd bryły, to tylko Tronsmart T7 posiada przetworniki po obu swoich stronach. W opakowaniu podobnie jak w pozostałych modelach, poza skróconą instrukcją, kartą gwarancyjną, przewodem USB i samym głośnikiem, nie znajdziemy nic więcej. Szkoda, bo można by oczekiwać, że do flagowego modelu producent dorzuci coś ekstra.

Bryła Tronsmart T7 to wysoki cylinder, który jest większy od przeciętnego głośnika Bluetooth. Cechą wyróżniającą jest duże pokrętło na boku, które opatulone jest świetlnym pierścieniem RGB. Podświetlenie nie tylko pełni funkcję ozdobną - pulsuje w rytm muzyki, ale także informacyjną, np. wskazuje poziom naładowania baterii. Samo pokrętło służy do regulacji głośności.

Panel sterujący umieszczono z tyłu. W tym samym miejscu znajdziemy również zaślepkę portu ładowania USB‑C i gniazda karty microSD.

T7 jest przeznaczony do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Konstrukcja sprawia wrażenie wytrzymałej i jest odporna na deszcz, kurz, śnieg, błoto czy drobny piasek. Głośnik posiada stopień wodoodporności na poziomie IPX7, co sugeruje, że zanurzenie na głębokość 1 metra nie powinno mu wyrządzić żadnej krzywdy.

Tronsmart T7 jest kompatybilny z Bluetooth 5.3, proces parowania jest taki sam jak w przypadku innych bezprzewodowych głośników. Wystarczy przytrzymać włącznik przez dłuższą chwilę, aby zaczął on wyszukiwać nowe źródło dźwięku. Jeśli chodzi o zasięg urządzenia, nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Będąc przy sferze bezprzewodowej, warto wspomnieć o pracy na baterii. Ta średnio wytrzymuje do 10 godzin bez włączonego pierścienia RGB, gdzie głośność jest ustawiona na 60%. Pełne ładowanie baterii zajmuje około 3 godzin.

Jak zostało wspomniane na wstępie, Tronsmart T7 to pełnoprawny głośnik 360 stopni. Niezależnie od tego, czy stoisz czy siedzisz względem głośnika, Tronsmart twierdzi, że dzięki podwójnym przetwornikom wysoko- i niskotonowym głośnik uzyskuje równomierny rozkład dźwięku. I podobnie jak w przypadku innych głośników tego typu, jest to do pewnego stopnia prawda. Mam wrażenie, że jakość dźwięku wydobywająca się z T7 jest mocno zbliżona do T7 Lite. Bas nie jest przytłaczający, średnie tony są wyraźne, a wysokie są dobrze słyszalne. T7 zapewnia klarowność dla wokali i szczegółów.

Rynek głośników Bluetooth jest ogromny jak ocean – istnieje niezliczona ilość opcji do wyboru. Dlatego też warto, jeśli taka możliwość istnieje, przeprowadzić mały odsłuch kandydata, którego chcemy zakupić. Większość głośników marki Tronsmart, jakie miałem przyjemność testować, świetnie sprawdzają się jako opcje bezprzewodowe poza domem. Aktualna cena Tronsmart T7 nie przekracza dwustu złotych, a więc w tym przedziale to całkiem zacny sprzęt.