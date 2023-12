@wojtekadams Brio 100 — budżetowa kamerka od Logi Brio 100 — budżetowa kamerka od Logi

10.12.2023 21:23, aktualizacja: 12.12.2023 11:46

Nie tak dawno opublikowałem porównanie kamer internetowych Logitech Brio 300 i Brio 500, a teraz do zestawienia mogę dorzucić kolejny wariant z serii Brio, czyli model 100.

Brio 100 jest najtańszą z kamer wprowadzoną do oferty Logitech w 2023. Aktualnie jej cena na wynosi nie więcej 235 zł.

Na papierze Brio 100 nie różni się mocno od tego, co oferuje Brio 300, obie kamery nagrywają w takiej samej rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę. Również korzystają z tego samego sensora RightLight 2 do automatycznej korekcja natężenia światła. Różnice poza wyglądem są dwie. Brio 100 posiada mniejsze pole widzenia po przekątnej, tylko 58°, zaś Brio 300 70°. Drugą różnicą jest rodzaj wtyczki, przez jakie obie kamery się łączą: dla setki jest to klasyczne USB-A, a dla trzysetki USB-C.

W kartoniku z Brio 100 znajdziemy tylko standardową papierologię Logitecha i nic poza tym.

Obudowa kamery jest bardzo kompaktowa w porównaniu do Brio 300 lub 500. Ma to oczywiście swoje zalety: zajmuje mniej miejsca w plecaku czy torbie, ale też wady…

Kamerka nie została wyciągnięta na dodatkowe ramię, a spojona z klipsem, co bezpośrednio wpływa na słabą regulację kąta nachylenia. Drugim minusem takiego rozwiązania konstrukcyjnego jest to, że obudowa Brio 100 może nam przysłaniać niewielką cześć ekranu, gry ramki wokół niego będą cieńsze niż 1 centymetr. Docisk ramienia do tyłu wyświetlacza jest przyzwoity, nie jest to taka sama jakość, którą oferuje Brio 300, ale pamiętajmy, że setka jest dużo tańsza i cięcia kosztów musiały gdzieś zawitać.

Na jakość przechwytywanego obrazu przez Brio 100 nie można narzekać. Będzie ona lepsza od większości „oczek” zainstalowanych w dzisiejszych laptopach. Technologia RightLight sprawdza się bardzo dobrze, zwłaszcza efekt widać wieczorem, kiedy dzięki automatycznemu balansowi światła i zwiększeniu jasności nasza facjata jest wyraźna. W poniższej galerii znajdziecie porównanie obrazu ze wszystkich trzech modeli i mojego laptopa Lenovo T14 (2022).







[1/4] Brio 100 - oświetlenie w biurze







[1/4] Brio 100 - wieczorem, bez dodatkowego oświetlenia

Brio 100 posiada manualną osłonę obiektywu, która zapewnia „niezawodną” prywatność. Szkoda tylko, że zasłona nie „odcina” również mikrofonu, ale wszystkiego mieć nie można.

Dźwięk przechwytywany przez wbudowany mikrofon gwarantuje, że rozmówcy będą Cię wyraźnie słyszeć podczas telekonferencji — korzystam z Brio 100 od ponad miesiąca i jeszcze nie usłyszałem, żadnego zażalenia. Ba, nawet odłączyłem mikrofon na wysięgniku od moich słuchawek, bo stał się bezużyteczny.

Brio 100 posiada również wsparcie w postaci aplikacji Logi Options+, gdzie znajdziemy kilka ustawień ekspozycji i obrazu.

Logitech Brio 100 oceniam na solidną czwórkę, jest dobrą kamerą, z której pracy większość użytkowników powinna być zadowolona. Głównym jej minusem, który może przeszkadzać, to słaba regulacja kąta nachylenia. A poza tą wadą do niczego innego nie można się tak naprawdę przyczepić.