Logitech Brio 300 kontra Brio 500, która lepsza? Pojedynek @wojtekadams Logitech Brio 300 kontra Brio 500, która lepsza? Pojedynek 12.04.2023 09:26

Choć nie narzekam na jakość obrazu w kamerce mojego laptopa, to jednak czasem warto zaprezentować się w wyższe jakości. Test kamer Brio 300 i Brio 500, dostarczonych przez Logitech, stwarza ku temu doskonałą okazję, tym bardziej że coraz częściej zdarza mi się włączać obraz z kamery podczas spotkań prowadzonych na Zoomie lub Teamsach.

Kamerki Brio 300 i Brio 500 zostały wprowadzone do sprzedaży przez Logitech w podobnym czasie, jednak różnią się od siebie dość diametralnie, a przede wszystkim ceną.

W pudełkach z Brio 300 i 500 nie znajdziemy nic więcej poza "papiero-ulotkami". Szkoda, bo oba urządzenia możemy podłączyć za pomocą USB-C, jednak nie każdy, w laptopie czy stacjonarce, posiada wystarczającą ilość takich portów. Dlatego też widziałbym w zestawie odpowiednią przejściówkę z UBS-C na USB-A.

Specyfikacja

Brio 300

Brio 500

Rozdzielczość liczba klatek na sekundę Full HD 1080p/30fps

HD 720p/30 kl./s Full HD 1080p/30 kl./s

HD 720p / 60 kl./s Pole widzenia po przekątnej 70° 90° Możliwość powiększenia obrazu (sprzętowe) 1× 4× Automatyczne ustawianie ostrości Nie Tak Automatyczna korekcja natężenia światła RightLight 2 RightLight 4 Niwelujący szumy mikrofon Mikrofon pojedynczy 2 mikrofony formujące wiązkę Połączenie Połączenie USB-C typu „plug and play” Połączenie USB-C typu „plug and play” Długość kabla 1,5 m

1,5 m

Zgodność ze statywami NIE Tak Osłona migawki Tak Tak Wsparcie dla oprogramowania Tak Tak

Obie kamery, choć różnią się kształtem obudowy, zostały wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu, za co należą się wielkie ukłony w stronę Logitrecha. Ponadto kartoniki, w które urządzenia są zapakowane, posiadają certyfikat FSC (rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej).

Obudowa Brio 300 ma kształt obróconego stożka, a w jego szerszej części zainstalowano obiektyw z zasłoną, mikrofon i diodę informującym o aktywności urządzenia. Bryła Brio 500 ma z kolei walcowatą konstrukcję. Szerokokątny obiektyw z przysłoną i dwoma mikrofonami ulokowano na jednym z jej dłuższych boków. Nie zabrakło tu również bliźniaczej diody notyfikacyjnej.

W obu modelach zastosowano taki sam uchwyt mocowania do monitora — przypominający łapkę. Urządzenia dobrze trzymają się ekranu, o ile posiada minimalnie 0,6 mm grubości, w innym wypadku mógłby być problem ze stabilnością kamer.

Choć oba urządzenia są typu plug and play — nie wymagają dodatkowego oprogramowania lub sterowników, aby poprawnie działać. To jednak warto zainstalować aplikację Logi Tune, aby uzyskać możliwość dopieszczenia kilku detali jak: jasność, kontrast, saturacja, balans kolorów, automatyczna ekspozycja i balans bieli czy włączenie BLC. Interfejs aplikacji jest bardzo prosty i przeżyty. Jeśli posiadamy inne urządzenia biurowe ze stajni Logitech, również i one powinny zostać wylistowane w oprogramowaniu. W Logi Tune uświadczymy dodatkowe opcje dedykowane wyłącznie dla Brio 500, są nimi: zoom, oraz możliwość zmiany kąta "widzenia" kamerki, a także inteligentne śledzenie osoby.

Najważniejszym aspektem dla obu kamer jest oczywiście obraz, jaki potrafią uchwycić i to, jakiej on będzie jakości. Obie kamery w rozdzielczości Full HD 1080p nagrywają wideo w 30 kl./s

Przed wykonaniem testów ustawiłem obie kamery tak, aby przechwytywały zbliżone pole. Brio 500 posiada szerokokątny obiektyw i czterokrotne zbliżenie, więc ją dopasowywałem do uchwycanego obrazu przez Brio 300. Już na pierwszy rzut oka wideo różnicę w jakości. Obraz jest bardziej jasny i wyraźny na z Brio 500. Z kolei intensywność kolorów praktycznie taka sama. Po dłuższym teście ewidentnie Brio 500 lepiej sobie radzi z korekcją natężenia światła, a to przekłada się na lepsze ujęcia, gdy światło pada np. bezpośrednio za naszych pleców.





[1/3] Brio 300

Również w gorszych warunkach oświetleniowych Brio 500 sprawuje się lepiej. Obraz ma mniejsze ziarno i jest bardziej wyraźny.





[1/3] Brio 300

Ale generalnie oba modele sprawują się przyzwoicie, niezależnie od tego, który model wybierzemy. Myślę, że dla osób pracujących hybrydowo będą one idealnym rozwiązaniem. Pozwolą prezentować się w rozdzielczości HD.

Dodatkowo obie kamery wyposażone są we wbudowane mikrofony z funkcją redukcji szumu. Brio 300 posiada jeden, więc dźwięk przechwytywany jest w mono, z kolei wiązkę w modelu 500 formują dwa mikrofony. Do jakości dźwięku nie można mieć zastrzeżeń, jest naprawdę zadowalająco, choć czasem algorytm redukcji szumów zawodzi i zdarzają się usłyszeć niechciane dźwięki.

Zarówno Brio 300, jak i 500, wykonują swoje zadanie bardzo dobrze. Jednak jeśli chcemy mieć uchwycone większe pole w lepszej jakości, to Brio 500 na pewno będzie lepszym wyborem. Dla mnie osobiście obraz przechwytywany przez Brio 300 jest wystarczający, w końcu widać diametralną przepaść w jakości między kamerą z mojego laptopa. Teraz wszyscy widzą mnie w Full HD, choć nie wiem, czy są z tego powodu zadowoleni.

* egzemplarze do testów i recenzji zostały udostępnione przez producenta.