DUEX Max: drugi ekran dla laptopa — recenzja
25.04.2022 10:05

Kto spróbował, ten wie, że praca na dwóch monitorach to po prostu komfort. Nie liczy się, czy jesteś księgowym, grafikiem czy pracownikiem IT. Dwa ekrany ułatwiają zarządzanie okienkami, co przekłada się na wydajniejszą pracę. Z własnego doświadczenia wiem, że lepiej posiadać dwa mniejsze monitory, niż jedną wielką kobyłę, nawet QHD.

Do komfortu człowiek szybko się przyzwyczaja i po pewnym czasie, bez drugiego ekranu już się nie da pracować na 100%, zwłaszcza podczas delegacji, na którą nie możemy zabrać swoich dwóch 22" towarzyszy i zostaje nam praca na maleńkim ekranie laptopa. Przerabiałem to wielokrotnie, dlatego wyposażyłem swoją delegacyjną wałówkę w Optix MAG161, który pomógł przezwyciężyć niedogodności. Jednak, ze względu na niemały gabaryt tego dodatkowego ekranu, nie było to wymarzonym rozwiązaniem.

W 2018 roku na Kickstarterze pojawiła się akcja cronfundingowa od Mobile Pixels, która miała za zadanie sfinansować produkcję przenośnego monitora DUO, który był przytwierdzany do pokrywy laptopa. Pomysł wydał mi bardzo przemyślany i innowacyjny. Nie byłem odosobnionym przypadkiem, bo projekt wsparło ponad cztery tysiące kickstarterowiczów. W kolejnych latach Mobile Pixels wyprodukował podobne modele: TRIO (2599 fundatorów), DUEX Lite & DUEX Plus (3956 fundatorów). A w tym roku przyszedł czas na największy (14.1") wariant, czyli DUEX Max. Tak samo jak pozostałe modele, ten również został ufundowany przez społeczność Kickstartera - 3135 fundatorów.

DUEX Max może pochwalić się rozdzielczością 1920x1080 pikseli, odświeżaniem 60 Hz i jasnością na poziomie do 300 nitów. Obudowa ekranu została wykonania ze stopu aluminium i tworzywo PC-ABS, a jej rozmiar to zaledwie 32,50 cm długości i 22,60 cm szerokości.

W zastawie z DUEX MAX znajdziemy komplet magnesów neodymowych (4 kropki) oraz kabel USB-C <-> USB-C z dołączonym adapterem USB-A, dodatkowe naklejki samoprzylepne do magnesów, szablon montażowy i instrukcję obsługi.

DUEX MAX ma minimalistyczny wygląd. Małe ramki i całkiem cienki profil nie wpływa znacząco na wygląd laptopa, gdy ten zostanie nim zwieńczony.

Montaż monitora nie jest skomplikowany. Dzięki dołączonemu do zestawu szablonowi możemy bez problemowo dopasować pozycję magnesów. Producent zaleca umieścić je tak, aby ekran był wycentrowany względem pokrywy laptopa. Oczywiście warto najpierw poeksperymentować z pozycją DUEX, aby łatwo można było go wysunąć i nigdzie nie wystawał po złożeniu.

Kolejnym plusem montażu na magnesach jest opcja odłączenia monitora, gdy ten przestaje być potrzebny lub chcemy go wykorzystać w trybie pionowym.

DUEX MAX, dzięki wbudowanemu zawiasowi, można ustawić pod kątem w kierunku oczu lub nawet obrócić o 180 stopni, aby udostępnić go osobie, która siedzi naprzeciwko nas.

Panel z przyciskami do konfiguracji i dwoma złączami USB-C zostały zlokalizowane na jednej z krawędzi, która jest delikatnie grubsza od całego urządzenia. Monitor łączy się z komputerem za pomocą przewodu USB-C <-> USB-C. Producent przygotował również rozwiązanie dla starszych komputerów i istnieje możliwość podłączenia DUEX MAX za pomocą USB-A i instalacji dedykowanego oprogramowania, aby monitor został wykryty przez system.

Z poziomu ustawień monitora możemy dostosować jasność / kontrast / nasycenie / barwy, a także uzyskać dostęp do włączenia trybu ochrony oczu (co zmniejsza niebieskie światło, wszystko staje się czerwonawym odcieniem).

Sam ekran LCD w moim urządzeniu jest dobry. Kąty widzenia są akceptowalne, a kolory wystarczająco nasycone. Do jasności także nie można mieć zastrzeżeń. Jednak DEUX MAX wypada dużo gorzej w porównaniu z ekranem mojego Lenovo T14. Widać, że zagęszczenie pikseli (PPI) jest dużo mniejsze w DEUX MAX, a to przekłada się bezpośrednio na ostrość obrazu. Nie udało mi się znaleźć w specyfikacji dokładniej informacji o owym współczynniku. Można więc się domyślać, że nie jest on wysoki. Choć z drugiej strony przy doraźnym użytkowaniu da się tę małą wadę przełknąć.

Z podłączeniem nie miałem żadnego problemu. Zarówno Ubuntu, jak i Windows 10 wykrywały ekran automatycznie. Tym, co może początkowo przeszkadzać, jest przewód, który dość swobodnie zwisa. Mam nadzieję, że w kolejnym modelu DEUX producent zadba o bardziej kompaktowe podłączenie.

Podsumowując DUEX MAX to najlepsza implementacja przenośnego monitora, jaką mogę sobie wyobrazić. Jak już wspominałem aukcja crofundingowa na Kickstarterze dobiegła już do końca. Jednak monitor można zamówić za pośrednictwem Indiegogo w cenie 249 dolarów.