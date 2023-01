Genesis Helium 800 BT — głośniki 2.1 dla gracza @wojtekadams Genesis Helium 800 BT — głośniki 2.1 dla gracza 12.01.2023 14:23

Nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem w grę, nie mając słuchawek na głowie, niezależnie od tego, czy tytuł odpalałem na konsoli, czy PC. Nie da się nie zauważyć, iż słuchawki sukcesywnie wypierają głośniki, które powoli przechodzą do gamingowego lamusa. Genesis postanowił pójść jednak pod prąd obowiązującym trendom i dać graczom wybór. W swojej ofercie posiada kilka różnych wariantów głośników o specyficznym, charakterystycznym dla tej marki wyglądzie, który z góry sugeruje, kto jest ich docelowym odbiorcą — gracz.

Helium 800BT to najnowszy zestaw głośników 2.1 z wbudowanym modułem Bluetooth, który ma w swojej ofercie Genesis. Egzemplarz testowy wybrzmiewał u mnie przez cały okres świąteczny i nawet stał się jednym z elementów wystroju, dzięki kolorowemu podświetleniu ;)

W zestawie z głośnikami Genesis Helium 800 BT znalazł się pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi i komplet przewodów: audioJack 3,5 mm, optyczny S/PDIF z wtyczką TOSLINK oraz ARGB-USB służący do synchronizacji podświetlenia RGB głośników z iluminacją komputera niezależnie czy będzie to Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion czy AuraSync. Odpakowując zestaw, od razu rzuciły mi się w oczy, krótkie przewody satelitów. Mają one około półtora metra długości, liczyłbym na jeden metr ekstra, aby z łatwością rozlokować sprzęt na biurku.

Obudowy dwóch satelitów i subwoofera zostały wykonane z płyty MDF pomalowanej na czarny kolor. Fronty głośników mają plastikowe wykończenie z metalowymi maskownicami. Oczywiście nie mogło zabraknąć czerwonych akcentów utożsamianych z marką Genesis. Te przypadły membraną. Z wyłączonym podświetleniem krwista czerwień świetnie przełamuje dominującą czerń.

Oświetlenie RGB zostało poprowadzone na obrzeżach maskownic. W satelitach zastosowano po dwa głośniki (średnio- i niskotonowy), więc strefy są dwie. Z kolei w subwooferze, poza świecącym rantem, rozbłyśnie na czerwono również logo Genesis.

W głośniku niskotonowym znalazł się mały panel sterowania składający się z trzech przycisków:

MODE: przełączający tryb pracy z przewodowego na Bluetooth

ECO: tryb ekologiczny — wyłącza głośniki po 1 godzinie bezczynności

RGB: do manipulacji podświetleniem.

Znajdziemy na nim włącznik zasilania oraz dwa potencjometry do regulacji głośności i mocy głośnika basowego. Ta sama sekcja to też szereg złącz: wejście analogowe audio, optyczne TOSLINK i trzy USB-A do podłączenia satelitów i sterowania RGB.

W zestawie Helium 800 BT nie zabrakło pilota zdalnego sterowania, jednak fabrycznie nie jest on sparowany z głośnikami i w instrukcji nie ma o tym wzmianki.

Ratunkiem jest film producenta na YouTube, który przedstawia proces parowania (33 sekunda).

Bezprzewodowe połączenie głośników ze smartfonem lub komputerem wygląda tak samo, jak w przypadku jakichkolwiek słuchawek Bluetooth.

Jakość dźwięku wydobywającego się z Helium 800BT jest naprawdę przyzwoita, jak na tę kategorię cenową — za zestaw aktualnie musimy zapłacić do 500 zł. Głośniki dobrze radzą sobie z każdym rodzajem muzyki oraz filmami. Bas rozkręcony na 80% swojej mocy potrafi dość konkretnie "łupnąć". Więc problemu z niskimi tonami na pewno nie ma. Z kolei wrażliwe ucho wychwycić problem w satelitach, gdzie wysokie tony parafią przykryć średnie.

Specyfikacja Moc wyjściowa RMS 60 W Łączna moc wyjściowa RMS satelit 30 W Pasmo przenoszenia 100 - 20000 Hz

Oczywiście Helium 800 BT to głośniki gamingowe, czyli przeznaczone dla gracza, a sprawdzają się one w zależności od ogrywanego tytułu. W przygodówkach, grach wyścigowych czy sportowych ów zestaw sprawuje się zacnie. Jednak nie sądzę, aby jakikolwiek fan strzelanek FPS zamienił słuchawki na głośniki 2.1. Problemem jest pozycjonowanie, które ma bardzo dużą rolę w grach typu Fortnite czy CoD. A bez tego nasze szanse na zgarnięcie fraga są bliskie zeru…

Warto jeszcze dodać, że najlepszy dźwięk uzyskamy, wybierając połączenie przewodowe. Dodatkowo wyposażenie Helium 800 BT w złącze optyczne, pozwala podłączyć głośniki bezpośrednio do konsoli. Lepsza jakość dźwięku to nie jedyny atut takiej ścieżki połączenia. Głośniki Genesis nie obsługują kodeków aptX, a to wpływa na zwiększenie się latencji, co skutkuje lekkim opóźnieniem dźwięku względem obrazu.

Helium 800BT to dobrze zrównoważony produkt w portfolio Genesis. Za niecałe 500 złotych otrzymujemy dobry zestaw 2.1 audio, który sprawdzi się jako sprzęt do słuchania muzyki, oglądania filmów i gry. Dzięki wejściu analogowemu i optycznemu i Bluetooth jesteśmy w stanie podłączyć trzy urządzenia i możemy się między nimi przełączać za pomocą pilota. Wisienką na torcie jest oświetlenie, które zadowoli niejednego fana RGB. Zwłaszcza że można je zsynchronizować z podświetleniem komponentów zainstalowanych w naszym komputerze.