@wojtekadams Wioślarz wodny Merach R14 i wirtualne kajakarstwo staje się bardziej realne Wioślarz wodny Merach R14 i wirtualne kajakarstwo staje się bardziej realne

22.04.2024 11:55, aktualizacja: 23.04.2024 07:21 Udostępnij

Wioślarstwo stanowi jedną z najbardziej kompleksowych form treningu, angażującą niemal każdą grupę mięśniową w ciele. Z tego powodu maszyna do ćwiczeń typu wioślarz staje się coraz popularniejszym wyborem wśród osób pragnących efektywnie poprawić swoją kondycję i wytrzymałość. Dzięki swojej wszechstronności i możliwości treningu całego ciała w jednym urządzeniu, wioślarze zdobywają uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i amatorów fitnessu. Ja do wioślarskiego grona dołączyłem w zeszłym roku za sprawą magnetycznego wioślarza

Urządzenie oczywiście dociera do nas w kilku częściach, i musimy je złożyć sami. Drewniane elementy nie są ciężkie, jednak warto poprosić drugą osobę o pomoc, aby wszystko poprawnie poskręcać. Instrukcja montażu składa się z kilku kroków, a wszystkie potrzebne narzędzia (klucze płaskie i imbusowe) są dostępne w zestawie.

Aby zamontować siedzisko na rolkach, musimy odkręcić dwie gumowe blokady. Siedzisko jest dość wygodne, wykonane z pianki i wyprofilowane. Podczas moich treningów na wioślarzu sesje nie trwały dłużej niż 30 minut, i podczas nich nie odczuwałem żadnego dyskomfortu związanego z siedziskiem.

Rączka do ćwiczeń ma przyzwoity chwyt, a sam nylonowy pasek wydaje się być wytrzymały. Podczas montażu ramienia i podłączania przewodów do wyświetlacza miałem pewne wątpliwości, czy izolacja okablowania nie zostanie uszkodzona przez winylowy pas z rączką. Dlatego dla pewności zabezpieczyłem go dodatkowo taśmą izolacyjną.

Zbiornik na wodę wykonany jest z szarego, ale półprzezroczystego plastiku, co pozwala zobaczyć niebieskie łopatki wprowadzające wodę w ruch. Zbiornik na wodę ma pojemność 22 litrów. Regulacja oporu zależy tylko i wyłącznie od ilości wody w zbiorniku. Aby uzyskać odpowiedni opór do treningu, musiałem wlać około 10‑11 litrów wody. Gumowa zatyczka na górze zapewnia, że woda ze zbiornika nie wylewa się, nawet gdy wioślarz jest ustawiony w pozycji pionowej.

Aby mechanizm wioślarza działał prawidłowo, warto co jakiś czas wymieniać wodę w zbiorniku, aby zapobiec rozwojowi glonów i ewentualnemu uszkodzeniu mechanizmu. Merach zaleca uzdatnianie wody tabletką z chlorem co 6 miesięcy, a jeśli woda staje się mętna i kolejna tabletka nie pomaga, należy wymienić wodę na świeżą.

Merach R14 jest wyposażony w wyświetlacz, który zlicza podstawowe parametry ćwiczenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zainstalować aplikację Merach na swoim telefonie, która zbiera dane z sesji treningowych i prezentuje je na przejrzystych i łatwych w interpretacji wykresach.

W aplikacji znajdziemy również wyzwania online, w których możemy rywalizować z innymi użytkownikami. Aplikacja oferuje również interaktywne treningi, podczas których wyświetlany jest film symulujący np. płynięcie po rzece. Niestety, aplikacja Merach ma pewne problemy ze stabilnością. Na moim iPhonie czasami wyłączała się w losowych momentach, a na Androidzie czasami nie chciała załadować się poszczególnych sekcji.

Najważniejszym jednak aspektem jest samo wrażenie z treningu na Merach R14, i przyznam się, że jestem rozdarty w mojej opinii. Z jednej strony wodny wioślarz jest bardziej stabilnym urządzeniem treningowym (drewno swoje waży, plus woda w zbiorniku), niż Merach Fitness Q1S. Z drugiej strony, magnetyczny mechanizm pozwala na dowolne regulowanie oporu według aktualnych potrzeb.

Sesje treningowe na wodnym wioślarzu bardziej mi się podobały. Ruch był płynny, zarówno w przypadku przesuwania siedziska po szynie, jak i przeciągania. Opór wody w zbiorniku daje wrażenie płynięcia kajakiem, a dźwięk wody wzmacnia to doznanie. Położenie nóg w Merach R14 jest dla mnie dużo lepsze; teraz nogi są złączone, co sprawia, że mięśnie brzucha pracują bardziej intensywnie.

Podsumowując, wioślarz Merach R14 stanowi imponujące urządzenie treningowe, oferujące zarówno stabilność jak i dynamiczność dzięki oporowi wody. Pomimo pewnych niedoskonałości, takich jak stabilność aplikacji, jego wydajność i komfort treningu są znaczące. Dla osób poszukujących kompleksowego treningu całego ciała w jednym urządzeniu, Merach R14 może być trafnym wyborem.