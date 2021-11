Ogłoszenie przez VALVe Steam Decka było dla wielu graczy ogromną niespodzianką. Nikt wtedy nie przypuszczał, że na rynku pojawi się kieszonkowy PC ze wsparciem dla całej biblioteki Steam.

Konsola VALVe spotkała się z takim zainteresowaniem, że zaledwie w kilka chwil po wprowadzeniu możliwości jej rezerwacji, strona sklepu z urządzeniami przestała działać w wyniku obciążenia. Aktualnie możemy nadal składać zamówienia, jednak przyjdzie nam dość długo poczekać na ich realizację — druga połowa 2022.

Z drugiej strony Steam Deck nie jest jedyną przenośną konsolą „dostępną na rynku", więc po co czekać. Poniżej zestawiałem 4 alternatywy, na których również uruchomimy Windows 10 i odpalimy tytuły z dowolnej biblioteki z grami PC.



Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek tworzących mikro laptopy jest oczywiście GPD, która w swoim portfolio ma również kilka produktów dedykowanych dla graczy. Producent zasłynął najbardziej ze swojej linii WIN — małych laptopów z zintegrowanymi kontrolerami. Najnowsza iteracja tej serii — GPD WIN 3, nie przypomina już notebooka, a staje się pełnoprawną konsolą z 5,5-calowym ekranem o rozdzielczości 1280x720 pikseli (268 ppi)

GPD Win 3 jest aktualnie dostępny w wariancie z procesorem Intel Core i7 1195G7 z zintegrowaną grafiką Iris Xe 12 generacji, 16 GB RAM LPDDR4x-4266 i 1 TB pamięci M.2 SSD. Przestrzeń na dane można zwiększyć, wymieniając dysk lub dodając kartę microSD. Konsola została wyposażona w baterię o pojemności ~15000 mAh. Jej żywotność zależy oczywiście od intensywności użytkowania i może starczyć realnie wystarczyć od 3 do 6 godzin rozgrywki.

Dodatkowo atutem GPD Win 3 jest wbudowana pełna klawiatura, dzięki której staje się bardziej wszechstronny w podróży. Przesunięcie ekranu w górę odsłania klawiaturę dotykową, pozwalając użytkownikom obsługiwać GDP Win 3 jak tradycyjny laptop bez konieczności korzystania z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych.

Konsola Win 3 wyceniana jest na około 899 $.

AYA Neo to z kolei konsola zupełnie nowego producenta, który chciałby uszczknąć troszeczkę rynku kieszonkowych konsol dla siebie. Kluczową różnicą między WIN GPD 3 jest procesor. W AYA Neo postawiono na układ APU AMD Ryzen 5 4500U z grafiką Radeon i 16 GB pamięci RAM LPDDR4X-4266.

Konsola sprzedawana jest w dwóch wariantach pojemnościowych 512 GB lub 1 TB i dwóch kolorystycznych (czarny/biały). AYA Neo może się również pochwalić 7-calowym ekranem dotykowym o rozdzielczości 1280x800 pikseli (215 ppi). Posiada wbudowaną baterię o pojemności 12300 mAh, z której wyciągniemy od około dwóch do sześciu godzin gry, w zależności w jaki tytuł i przy jakich ustawieniach w niego zagramy.

Aktualnie możemy kupić Aya Neo w oficjalnym sklepie za 925 $ lub 1015 $ w zależności od wybranej pojemności. Dostępny jest również nowy model PRO z procesorem AMD Ryzen 7 4800U i 1 TB dyskiem SSD, którego cena wynosi 1215 USD. Wszystkie modele są aktualnie dostępne, a wysyłka realizowana jest w czasie zaledwie dwóch tygodni!

Ostatnie dwie propozycje pochodzą od chińskiego producenta One-Netbook, który posiada już dość spore doświadczenie w produkcji małych przenośnych laptopów. Wsparty niezwykle udaną kampanią Indiegogo wprowadził na rynek konsolę OneXPlayer 1S, która na tle wspomnianej konkurencji wyróżnia się dużym 8,4-calowy dotykowym ekranem wysokiej rozdzielczości, bo 2560x1600 pikseli (358 ppi). Wiadomo, większy ekran to i większy rozmiar całego urządzenia, jednak nadal możemy mówić o przenośnej konsoli (porównanie rozmiarów konsol w tabeli poniżej).

OneXPlayer wykorzystuje procesory Intel Tiger Lake 11. generacji. Konsumenci początkowo mogli wybrać wariant z Core i7-1195G7 lub i5-1135G7, z których oba wykorzystują układ graficzny Intel Iris Xe. Jednak finalnie w sprzedaży pozostał tylko model z i7.

Źródło zdjęć: © https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1322519.html OneXPlayer 1S i GPD WIN 3

Kupując ten sprzęt otrzymujemy 16 GB pamięci RAM DDR4 i 1 TB dysk SSD. Z 15300 mAh akumulatorem wystarczy od 2 do 7 godzin pykania, więc chociaż ekran jest większy, to czas pracy na baterii nie jest gorszy niż u konkurencji.

Drugą ciekawą propozycją od One-Netbook jest OneGX1 Pro. Pod maską znalazł się procesor Intel Core i7-1160G7 i 16 GB pamięci RAM LPDDR4 i dysk SSD 512 GB. Jednak to, co sprawia, że ​​OneGX1 Pro jest interesujący, to to, że konstrukcja urządzenia jest podobna do Nintendo Switcha.

Urządzenie ma gamepady po obu stronach ekranu, które można odłączyć — dokładnie tak, jak Joy-Cony. Na tym podobieństwa się nie kończą. Po wyjęciu gamepadów z OneGX1 Pro można ich używać niezależnie od siebie, umożliwiając dwóm osobom wspólną rozgrywkę.

Oprócz odczepianych gamepadów OneGX1 Pro wyróżnia się na tle innych alternatyw dla Steam Decka w inny sposób. Konsolka to tak naprawdę laptop, więc 8" ekran Full HD (323 ppi) umieszczono na zawiasie, poniżej linii wyświetlacza znajduje się pełna, choć niewielka, klawiatura QWERTY.

Laptop ma baterię o pojemności 12000 mAh i tak jak reszta alternatywnej ekipy powinien wystarczyć od 2 do 7 godzin rozrywki.

Ceny produktów dostarczanych przez One-Netbook nie są niskie. OneGX1 Pro wyceniany jest na około 1700 USD, zaś OneXPlayer 1450 USD.

Wszystkie alternatywy Steam Decka ujęte w tym tekście działają pod kontrolą systemu Windows, więc bez problemu uruchomimy na nich tytuły ze wszystkich dostępnych bibliotek gier — nie tylko Steam!

Model

Procesor

RAM

Ekran

Bateria (mAh) Wymiary (mm)

Waga (g) Steam Deck AMD Zen 2 16 GB LPDDR5 7" 1280x800 10500

298x117x49

669

GPD WIN 3 i7-1195G7 16GB LPDDR4 5,5" 1280x720 15000

198x92x27

550

AYA Neo AMD Ryzen 5 4500U 16GB LPDDR4 7" 1280x800 12300

255x106x 20 650

OneXPlayer 1S i7-1195G7 16GB LPDDR4 8,4" 2560x1600

15300

288x130x21

819

OneGX1 Pro i7-1160G7 16GB LPDDR4 7" 1920x1200 12000

173x136x21

623



Stojąc przed wyborem konsoli dla siebie, to prawdopodobnie zdecydowałbym się na OneGX1 Pro — ze względu na dużą rozdzielczość ekranu i konstrukcję obudowy, która w moim mniemaniu jest najbardziej ergonomiczna. Większa obudowa na pewno pozwala lepiej rozlokować gałki i klawisze, a to ma duży wpływ na komfort przy dłuższych sesjach.

A jaki byłby Wasz wybór?