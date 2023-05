@Sirck Małe jest piękne? Test Corsair MP600 Mini 1TB (do rozbudowy Steam Decka) Małe jest piękne? Test Corsair MP600 Mini 1TB (do rozbudowy Steam Decka)

2280 to dominujący format dla dysków SSD kompatybilnych z gniazdem M.2. A co jeśli potrzebujemy czegoś w mniejszym gabarycie? W takim wypadku, na polu nowoczesnych i pojemnych nośników PCIe 4.0, niestety nie ma zbyt dużego wyboru.

Wygląd dysku MP600 Mini i oprogramowanie

Produkt nabywamy w czarno-żółtym pudełku przyozdobionym podobizną SSD-eka oraz podstawowymi informacjami technicznymi. W środku mamy plastikową wytłoczkę oraz skróconą do maksimum instrukcję. MP600 Mini bazuje na kluczu 2230. Od razu wpada oko czarny laminat oraz naklejka producenta. Na rewersie dysku zobaczymy wyłącznie gołe PCB. SSD nie został wyposażony w radiator.

W poprzednich testach dysków Corsair pisałem, że producent udostępnia aplikację SSD Toolbox. Umożliwia ona monitorowanie kondycji SSD, aktualizowanie firmware’u, ręczne uruchamianie TRIM lub bezpieczne usuwanie danych z nośnika. Program działa wyłącznie w środowisku Windows. Oczywistym jest, że np. na Steam Deck nie będzie mieć on żadnego zastosowania. Pisałem też, że narzędzie Corsair koniecznie potrzebuje aktualizacji UI. Swoim archaicznym wyglądem przypomina mi czasy Windows 2000.

Specyfikacja Corsair MP600 Mini 1 TB

Testowany dysk, oparty o standard PCI Express 4.0 x4, bazuje na kontrolerze Phison E21T, zasadniczo obecnym we wszystkich nowych konstrukcjach marki Corsair. Nie posiada on pamięci DRAM. Na pociechę dostajemy obsługę Host Memory Buffer (HMB), plus w kwestii bezpieczeństwa nośnik posiada również sprzętowe szyfrowanie AES 256-bit.

MP600 Mini wyposażono w kości TLC, a tym samym specyfikacja bardzo przypomina MP600 GS. Do testów trafił dysk o pojemności 1TB. W swojej ofercie producent nie posiada innych wariantów Mini, gdzie dla przykładu Sabrent Rocket faktycznie występuje w różnych odmianach pojemności.

Wytrzymałość dysku opisana wskaźnikiem TBW wynosi 600TB. Producent szacowany bezawaryjny czas pracy urządzenia (MTBF) określa na 1 500 000 godzin. Deklarowany zapis i odczyt sekwencyjny wynosi 4800 MB/s oraz do 850 000 IOPS dla odczytu i do 1 100 000 IOPS dla zapisu losowego. Deklarowana temperatura pracy powinna zamykać się w granicach 70 stopni a próg krytyczny ustalono na 85 stopni Celsjusza.

Platforma testowa:

Procesor: Core i5-11600K

Płyta główna: NZXT N7 Z590



Pamięć RAM: 32GB 3600



Karta graficzna: Inno3D RTX 3070



Dysk systemowy: Samsung 980 Evo



Zasilacz: NZXT C850 Gold



Obudowa: NZXT H510 Flow



System: Windows 10



Test dysku MP600 Mini



Tradycyjnie na początek CrystalDiskMark. O ile odczyt pokrywa się z tym, co deklaruje producent, tak zapisowi daleko do jego zapewnień. Dla porównania wyniki dla MP600 GS, który bazuje na tych samych podzespołach (różnica to pojemność).

Kolejny testy wykonałem w PCMark 10 Full System Drive polegającym na kompleksowym „przemieleniu” dysku: kopiowanie, instalowanie, operowanie na archiwach itd. Nasz zawodnik osiągnął 2549 pk. Dla porównania Core XT od Corsair pochwali się wynikiem 2664 pk. Corsair MP600 GS w tym samym teście uzyskał 2497 punktów. Inne dyski: Kioxia Exceria Pro 2 TB 2550 pk, Patriot P400 1 TB 2800 pk oraz Crucial P5 Plus 1TB 3300 pk.

W 3DMark test uwzględnia zadania bardziej zorientowane na gaming: instalacja gier, uruchamianie, zapis save’ów, streaming itd. Nasz Mini zawodnik osiągnął 2918 pk, charakteryzując się typową przepustowością (bandwidth) na poziomie 503MB/s. Dla porównania Core XT o pojemności 2TB uzyskał 2454 pk a Corsair MP600GS 2745 pk. Zorientowany na budżetowy segment rynku Crucial P5 Plus o pojemności 1TB wykręcił 3187 punktów.

Wszystkie powyższe testy dotyczyły nośników pustych. Jeśli zapełnimy MP600 Mini w 80% należy spodziewać się zwolnienia pracy, acz będzie to odczuwalne wyłącznie w PC podczas wymagających zadań – choćby w postaci przerzucania dużej ilości danych lub pracy na projektach. W gamingu sprawność pustego czy zapełnionego MP600 Mini wypada bardzo podobnie.

Temperatury dysku MP600 Mini

Dysk nie posiada żadnego radiatora, co w przypadku standardu PCIe 4.0 może wzbudzać pewne wątpliwości. Do tego płyta główna N7 Z590 także nie ma żadnego odpromiennika ciepła dla dysków a wyłącznie zwykłą zaślepkę w celach estetycznych. Podczas testów była zdjęta.

W spoczynku MP600 Mini działał z temperaturą 61℃. Przy długim tyraniu w PCMark 10 (test trwa ok. 30 min) maksymalnie dobił do 79℃ a później ustabilizował na 75℃. Jeśli gracie należy spodziewać się temperatur w okolicach 66℃. Czyli w teorii po instalacji w Steam Deck’u nie powinien dokuczać thermal throttling.

Nieuchwytny Mini?

Dostępność MP600 Mini w Polsce nie jest zbyt szeroka. Jedyną ofertę dostępną od ręki znalazłem w Proshop za 528 zł. Amazon proponuje mi szatański deal w postaci 666 zł. Na Allegro nic nie znalazłem (poszukiwania na dzień 17 maja).

Mały i duży brat na jednym zdjęciu.

Nie jest to interes roku o ile nie porównamy produktu do bezpośredniego konkurenta. Sabrent Rocket przez długi czas był zasadnicza jedyną opcją w formacie 2230 dla PCIe 4.0 x4 i ten dysk na Amazon znajdziemy w cenie 1060 zł za 1TB (są jeszcze opcje 500 i 256GB). Należy podkreślić, że Mini i Rocket bazują na tych samych podzespołach. W niezależnych testach osiągają zasadniczo identyczną sprawność.

Corsair MP600 Mini w kontekście przeciętnego gamingowego PC większego sensu nie ma. W tych a nawet mniejszych pieniądzach spokojnie dacie radę kupić dobry dysk 2TB od sprawdzonej marki w standardzie 2280. Sprawa wygląda dużo inaczej w przypadku Steam Deck, nowinki od Asusa, Surface Pro, NUC-ów i niektórych ultrabooków. Tutaj wielkiego wyboru mieć nie będziemy i Corsair zwyczajnie przejeżdża po ofercie Sabrent Rocket. Zobaczymy, czy też inni producenci wskoczą na pokład 2230 PCIe 4.0.