Jeszcze więcej gamingowych handheldów!!!

08.07.2022 22:50

Od zakupu Nintendo Switch Lite praktycznie (a było to ponad 3 lata temu) już nie sięgam po pada od Xboxsa, a PS4 ma już nowego właściciela. Jednak na Pstryku nie znajdę wielu zacnych gier AAA, jak również streamingu od Nvidii, czy Microsoftu. Dlatego też coraz częściej spoglądam z zainteresowaniem na windowsowe handheldy. Zarezerwowałem nawet Steam Decka. Choć trudno nazwać go konsolą kieszonkową ze względu na swoje gabaryty... Jednak nie tylko Steam Deck istnieje na rynku. Zresztą pisałem o tym w tekście o 4 alternatywach dla konsoli Valve. Ceny wymienionych przeze mnie konkurencyjnych propozycji są zaporowe, większość z nich zaczyna się od tysiąca dolarów.

Tymczasem z końcówką czerwca nastąpił pewien przełom i na rynku pojawiły się zapowiedzi handheldów w cenach zbliżonych lub nawet niższych od Steam Decka, które idealnie będą się sprawdzać w streamingu, emulacji i tytułach AAA (niekoniecznie tych starszych). Strategia producentów jest jedna zaproponować: wiele modelów o różnej konfiguracji, ale zamkniętych w tej małej obudowie.

Właśnie taką drogę obrała marka AYN, która znana jest ze swojej androidowej konsolki Odin, która została ufundowana na Indiegogo i zbiera bardzo dobre recenzje. Ich nowy model konsoli opartej na architekturze x86-64, nazywa się Loki i można go zamówić w aż pięciu odsłonach:

Loki Zero

Loki Mini

Loki Mini Pro

Loki

Loki Max

Główną różnicą między każdym z modeli jest procesor, ram, pamięć SSD, wbudowana bateria, no i cena. Częścią wspólną jest tylko wyświetlacz IPS o przekątnej 6" o rozdzielczości 1080p (prócz wersji Zero). Każdy Loki zostanie zamknięty w takiej samej obudowie z podświetlanymi gałkami analogowymi i podobnym układem chłodzenia. Wysyłka wszystkich modeli nastąpi w czwartym kwartale 2022.



AYANEO to następny producent, który ma zamiar zdominować rynek kieszonkowych PC ilością różnych modeli, aby wpasować się w jak największą grupę graczy. Arthur Zhang (CEO) utrzymuje bardzo dobry, bezpośredni, kontakt ze społecznością, która wokół jego konsolek się utworzyła: wysłuchuje propozycji użytkowników, a także wciela je w życie, czego dowodem jest plan działania (roadmap), którą AYANEO zaprezentowała w ostatnim czasie.

Jak widać z załączonego zrzutu ekranu, Zhang panuje wydać siedem nowych modeli do końca tego roku. Co ciekawe je dwa z nich są już dostępne w przedsprzedaży na Indiegogo. Mowa tutaj o AYANEO AIR (AMD 5560U) i AYANEO AIR Pro (AMD 5825U), które notabene posiadają ekrany OLED o przekątnej 5,5" i są mniejsze i lżejsze od Steam Decka, a nawet Nintendo Switch!

Z planów AYANEO zainteresował mnie najbardziej pozycja z AYANEO AIR Plus, który będzie wyposażony w procesor Intel i3 1215U, a jego cena nie przekroczy 300$ w podstawowej wersji (prawdopodobnie z 8 GB pamięci RAM).

Data przedsprzedaż tego modelu jest jeszcze nieznana, ale według planów model ten będzie gotowy do wysyłki 28 grudnia 2022.

Kolejnym drapieżcą chętnym na kawałek terytorium Steam Deck jest Anbernic ze swoim Win600. Konsola również swoją ceną nie przekracza progu trzystu dolarów, a dostępna jest już teraz w przedsprzedaży, a jej wysyłka nastąpi na początku przyszłego miesiąca. Jednak dla Win600 może okazać się problematyczny procesor AMD Athlon Silver 3020e lub 3050e w droższej wersji, który wypada blado w porównaniu z wymienionym wyżej i3.

Z ciekawostek, Win600 posiada oficjalne wsparcie producenta dla SteamOS, choć oczywiście sprzedawany jest z preinstalowanym Windowsem ;)

Z kolei AOKZOE to zupełnie nowy gracz na rynku windowsowych handheldów. Wyważa drzwiami konsolą z imponującą specyfikacją: Procesor AMD Ryzen 7 6800U, GPU Radeon 680M i 8-calowy ekranem IPS o rozdzielczości 1920x1200. Oczywiście AOKZOE A1 działa na Windows 11, a w przyszłości również na Steam OS. Z taką specyfikacją, żaden tytuł AAA nie powinien stanowić problemu. Dlatego też cena konsoli nie należy do najniższych podstawowy model (16 GB + 512 GB) wyceniony został na 899$ i stawia ją na cenowej równi z urządzeniami od GPD i OneXPlayer.

Przedsprzedaż AOK A1 rozpocznie się już 12 lipca Kickstarterze.

Chociaż ten wpis ma na celu wylistowanie kolejnych alternatyw dla StemDecka to nie mogłem sobie odpuścić projektu Lyra+, którego sercem nie jest procesor x86-64 a Raspberry Pi Compute Module 4. Celem tego rozwiązania jest tylko i wyłącznie streaming. Producent zapewnia, że Lyra+ będzie obsługiwać GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Steam Link, Moonlight i PS Remote Play. A wszystko to w skorconym na miarę systemie opartym o oficjalny Raspberry Pi OS.

Konsolka zostanie wyposażona w 7-calowy dotykowy ekran QLED IPS i baterię o pojemności 6000 mAh. Co ciekawe Lyra+ będzie występowała w dwóch różnych wersjach:

DIV (Do-It-Yourself) - konsola jest dostarczana jako zestaw do samodzielnego złożenia. Montaż nie będzie wymagał lutowania ani specjalnych umiejętności.

RTG (Ready-To-Go) - pełni zmontowana i przetestowana ;)

Zakończenie produkcji i pierwsza wysyłka planowana jest na wiosnę 2023, a w przyszłym miesiącu ruszy zbiórka na Kickstarterze, aby wesprzeć Creoqode (producenta) w realizacji tego projektu.

A więc końcówka 2022 i cały '23 będzie opływał w premiery przenośnych konsol od nowych graczy na tym poletku. Teraz pytanie, czy pod presją Microsoft i Sony zdecydują się o zaproponowanie własnych handheldów? A może Nintendo w końcu da zielone światło na Xbox Game Passa?