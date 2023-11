@xapeya5699 Jak konwertować pliki WEBP do innych formatów Jak konwertować pliki WEBP do innych formatów

29.10.2023 09:43, aktualizacja: 03.11.2023 21:06

xnconvert

Ostatnio miałem sytuację, w której potrzebowałem edytować pliki graficzne, które dostałem, jednak były one w formacie WEBP. Jak się okazuje większość programów nie posiada obsługi formatu WEBP - ich masowej konwersji. Znalazłem taka funkcję w Photoshopie, Gimpie, jednak jak każdy wie Photoshop jest płatny a Gimp ciężki w obsłudze dla początkujących. W późniejszym tekście pokaże jak wygląda konwersja z jego udziałem, jak i innym darmowym programem, oprócz Gimpa.

Czym jest plik WEBP?

Plik WEBP jest plikiem graficznym, który został opracowany spejalnie pod strony www, gdzie rozmiar pliku jest bardzo ważny. Co raz więcej stron jest opartych o wspomniany format, co przyspiesza ich ładowanie, odciążając transfer w telefoniach itp. Kompresja obrazu w pliku WEBP jest oparta o zaawansowane techniki, przez co, przy minimalnie gorszej jakości, plik potrafi zajmować dwa razy mniej powierzchni dyskowej.

1. Kroki do konwersji plików WEBP do formatu JPG

Zaczynając od konwersji plików WEBP do formatu JPG, istotne jest, aby zrozumieć, że proces ten jest prosty i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kroki, które pomogą Ci w tym procesie:

Wybierz narzędzie do konwersji: Istnieje wiele darmowych narzędzi online, które umożliwiają konwersję plików WEBP do formatu JPG. Wybierz jedno, które jest łatwe w obsłudze i ma dobre recenzje. Prześlij plik WEBP: Po wybraniu narzędzia, przeciągnij i upuść plik WEBP, który chcesz przekonwertować, lub kliknij przycisk przesyłania, aby wybrać plik z komputera. Rozpocznij proces konwersji: Po przesłaniu pliku, kliknij przycisk Konwertuj lub podobny, aby rozpocząć proces konwersji. Pobierz plik JPG: Po zakończeniu konwersji, plik JPG będzie dostępny do pobrania. Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać plik na swoim komputerze.

2. Najlepsze programy i strony do konwersji plików WEBP na PNG

Jak się okazuje lista programów, jak i stron jest dość krótka, po zakończeniu poszukiwań znalazłem kilka takowych:

- Adobe Photoshop: Jest to profesjonalne narzędzie graficzne, które obsługuje format WebP i umożliwia jego konwersję na inne formaty.

- GIMP: to darmowe i otwarte oprogramowanie do edycji grafiki. Obsługuje format WebP i pozwala na jego konwersję.

- Online-Convert.com: To narzędzie online, które umożliwia konwersję plików WebP na wiele innych formatów. Wystarczy przesłać plik WebP, wybrać format docelowy i kliknąć przycisk konwersji.

- IrfanView: To darmowy program graficzny, który obsługuje wiele formatów, w tym WebP. Możesz użyć go do konwersji plików WebP na inne formaty.

- XnConvert: Jest to darmowe narzędzie do konwersji plików graficznych, które obsługuje wiele formatów, w tym WebP.

- ImageMagick: To zestaw narzędzi wiersza poleceń do manipulacji obrazami. Obsługuje format WebP i pozwala na konwersję plików za pomocą poleceń.

- Google WebP Converter: To narzędzie stworzone przez Google do konwersji plików WebP na inne formaty. Jest dostępne jako wtyczka do programu Adobe Photoshop.

- Converter365.com: To kolejne narzędzie online, które pozwala na łatwą konwersję plików WebP na inne formaty.

3. Konwersja w programie XnConvert.

XnConvert to inne bardzo dobre narzędzie, które umożliwi nam w prosty sposób konwersję z formatu WEBP do innych. Program jest darmowy, co trzeba zaznaczyć i bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Obsługuje bardzo dużą ilość plików graficznych w tym także wspomniany WEBP. Skupiając się jedynie na pokazaniu jak konwertować pliki graficzne do wybranego formatu należy, uruchomić aplikację XnConvert. Następnie w głównej zakładce, od lewej strony o nazwie wejście, należy załadować plik lub pliki, które chcemy poddać konwersji. Po załadowaniu, w zakładce "wyjście" musimy ustalić do jakiego formatu ma być konwertowana załadowana grafika. We wspomnianej zakładce ustawimy także miejsce docelowe, do którego mają trafiać przekonwertowane pliki. W sekcji format należy wybrać format na jaki chcemy dokonać konwersji, w tym przypadku będzie to WEBP. Możemy także ustawić jakość przeprowadzanej konwersji w tej samej sekcji o nazwie "ustawienia". Kiedy dokonamy wyboru rozszerzenia, wystarczy kliknąć w przycisk "Konwertuj" a pokaże się nam w nowym oknie spis przekonwertowanych plików, wraz z dokładnymi informacjami, jak przebiegła konwersja.

4. Przedstawimy najczęściej zadawane pytania, które mogą być bardzo pomocne.

Czy konwersja plików WEBP do JPG lub PNG powoduje utratę jakości obrazu?

Konwersja plików WEBP do formatów JPG lub PNG może prowadzić do niewielkiej utraty jakości obrazu, szczególnie jeśli oryginalny plik WEBP był obrazem o wysokiej rozdzielczości. Wielkość utraty jakości zależy od narzędzia, którego używasz do konwersji.

Czy mogę przekształcić pliki WEBP do JPG lub PNG bez użycia oprogramowania?

Tak, istnieją serwisy internetowe, które umożliwiają konwersję plików WEBP do formatów JPG i PNG bez konieczności instalowania oprogramowania. W artykule omówiono, jak korzystać z takich serwisów.

Czy konwersja plików WEBP do JPG lub PNG jest bezpłatna?

Wiele narzędzi do konwersji plików WEBP do formatów JPG i PNG jest dostępnych za darmo. Niektóre z nich oferują dodatkowe funkcje za opłatą, ale podstawowa konwersja jest zazwyczaj bezpłatna.

Czy mogę przekształcić wiele plików WEBP na raz?

Tak, większość programów do konwersji plików obsługuje konwersję wsadową, co oznacza, że możesz przekształcić wiele plików WEBP na raz.

Czy mogę przekształcić pliki WEBP do innych formatów, nie tylko JPG i PNG?

Tak, większość narzędzi do konwersji plików WEBP obsługuje wiele różnych formatów obrazów, nie tylko JPG i PNG. Sprawdź dokumentację narzędzia, aby dowiedzieć się, jakie formaty są obsługiwane.