AI sprawdzi, czy Twój kaszel oznacza zakażenie COVID-19

Udostępnij:

Przeprowadzenie testów sprawdzających czy ktoś nie został zakażony COVID-19 jest dosyć kosztowne, a do tego zajmuje nieco czasu. Chcąc usprawnić ten proces naukowcy z Uniwersytetu Essex stworzyli DeepCough3D, który może stać się tanią i szybką metodą wstępnych testów na podstawie dźwięku kaszlu.

DeepCough3D wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania próbek dźwięku kaszlu. AI jest w stanie wykryć częstotliwości, których ludzkie ucho nie ma możliwości usłyszeć. Jak możemy dowiedzieć się z badania, przetestowane zostało dokładnie 8380 próbek dźwięku kaszlu, z których 2339 pochodziło od osób z dodatnim wynikiem testu COVID-19 i 6041 od osób, które uzyskały negatywny wynik.

Naukowcy zbadali dwie różne wersje DeepCough w oparciu o liczbę wymiarów tensorów. Jedna i druga, czyli DeepCough2D i DeepCough3D, zostały wdrożone w aplikacji Web CoughDetect, która służy do weryfikacji koncepcji badaczy.

To co jednak najważniejsze to wskaźniki wyników rozpoznawania. Jak możemy się dowiedzieć, metody osiągnęły AUC (obszar pod krzywą) 98,800,83% oraz czułość 96,431,85%. Na podstawie wyników naukowcy są przekonani, że DeepCough może znacząco ułatwić wykrywanie infekcji u osób zakażonych i wpłynąć na zahamowanie pandemii na całym świecie.

DeepCough nie jest pierwszą tego rodzaju próbą wykrycia zakażenia poprzez słuchanie kaszlu. Już w zeszłym roku naukowcom z Massachusetts Institute of Technology, jak możemy dowiedzieć się ze strony uniwersytetu, udało się opracować algorytm, który jest w stanie wykryć około 98% zakażeń COVID-19 u osób zakażonych tą chorobą.

Całą pracę naukową, opisującą sposób badania skuteczności narzędzia oraz dobór próbek do testów, można znaleźć na stronie dziennika IEEE Transactions on Services Computing.