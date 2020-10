AMD Radeon RX 6000 oficjalnie – relacja. Nvidia w końcu ma godnego rywala

Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT oraz RX 6800. Jeśli wierzyć przeciekom, to takie właśnie karty graficzne zobaczymy już dzisiaj po godzinie 17.00. W nowej architekturze RDNA 2, dodajmy. A więc tej samej, z której korzystają wyczekiwane konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Imprezę zwyczajowo poprowadzi przebojowa dyrektor generalna AMD, Lisa Su. A co w programie? Oczywiście nowe Radeony RX 6000, co zresztą sama prezes jasno już zakomunikowała na swoim Twitterze. Ale nie tylko.

Getting ready for our launch watching “Big Navi” in action. 😀Can’t wait to share @Radeon RDNA2 architecture and RX 6000 series with everyone - join us Wednesday, Oct 28th at 12pm ET #GameOnAMD pic.twitter.com/1dHGfeLFv7