AMD na CES 2020, czyli Zen 2 wreszcie w laptopach: i wydajny, i niskoprądowy

Udostępnij:

Stało się. Po miesiącach oczekiwania i narzekań użytkowników na opieszałość w tej sprawie, AMD w końcu zapowiedziało mobilne procesory Ryzen w mikroarchitekturze Zen 2 i procesie litograficznym klasy 7 nm. Przed wami układy AMD Ryzen 4000 serii U oraz H.

Układy to może trochę zbyt duże słowo, bo prowadząca konferencję szefowa AMD, Lisa Su, przedstawiła de facto jeden procesor. Zapowiadając jednak, że następne jednostki zostaną ujawnione lada moment. Możliwe, że jeszcze w trakcie CES 2020, bo kolejny dorzucił Frank Azor, główny architekt działu gier AMD. Niemniej jednak wiemy oficjalnie to, na co czekaliśmy: mikroarchitektura Zen 2 jest gotowa, aby trafić do notebooków.

Osiem rdzeni dla ultrabooków i wydajnych tabletów. Po raz pierwszy w historii x86

Pierwszy z układów to Ryzen 7 4800U, przez co należy rozumieć 8-rdzeniową i 16-wątkową jednostkę o taktowaniu 1,8-4,2 GHz i współczynniku cieplnym 15 W.

fot. dobreprogramy (Bolesław Breczko)

Jak udało się dowiedzieć, poza częścią procesorową, konstrukcja ta ma również układ graficzny Vega 2. generacji, wyposażony w 8 CU (512 SPU). Niemniej Lisa Su twierdzi, że usprawnienia w obrębie budowy pozwalają uzyskać nawet 59 proc. wyższą wydajność iGPU niż w poprzedniej generacji. Wiadomo, będzie współpracować z szybszymi pamięciami DDR4-3200.

AMD ujawniło od razu pierwszy laptop z Ryzenem 7 4800U. Mowa o Lenovo Yoga 7. Najcieńszym ponoć, bo mierzącym zaledwie 14,9 mm grubości, notebooku z ośmioma rdzeniami.

fot. dobreprogramy (Bolesław Breczko)

Ponoć najwydajniejszy procesor mobilny do gier i zastosowań roboczych na świecie

Drugi układ to z kolei Ryzen 7 4800H. Strukturalnie jest identyczny, ale podniesienie TDP do 45 W owocuje tutaj taktowaniem bazowym na poziomie 2,9 GHz, przy wciąż takim samym turbo 4,2 GHz. Nic nie wiadomo przy tym na temat ewentualnej zintegrowanej grafiki, jednak mało prawdopodobne, aby ją wycięto. Raczej uznano za nieistotną dla marketingu.

fot. dobreprogramy (Bolesław Breczko)

Tu także pojawił się przykład laptopa, a mianowicie 14-calowy Asus ROG Zephyrus G14, który ma oferować nie tylko procesor Zen 2, ale także wydajną kartę graficzną. Co ciekawe, według zapewnień AMD, sprzęt już w lutym pojawi się w sklepach. Trzymam za słowo.

Z innych kwestii – równolegle z nowymi procesorami zapowiedziano kartę graficzną Radeon 5600 XT, ale jej parametry znane były już od pewnego czasu, więc trudno udawać zaskoczonego.