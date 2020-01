Adobe Photoshop CS3 przeszedł do historii. Serwery aktywacji zostały wyłączone

Udostępnij:

Masz Photoshopa CS3 i chcesz aktywować go na nowym komputerze? Mamy złe wieści – na forum Adobe potwierdzono, że serwery aktywacyjne nie działają, a przez to nie ma już takiej możliwości. O Photoshopie CS3 należy zapomnieć i zainteresować się nowszym oprogramowaniem do edycji zdjęć.

Chociaż użytkownicy mieli problemy z aktywacją Photoshopa CS3 już od dłuższego czasu, wyjaśnienie kłopotów pojawiło się na forum społeczności Adobe dopiero w ubiegłym tygodniu.

Nancy O'Shea znająca sytuację w firmie tłumaczy, że serwery Adobe związane z aktywacją Photoshopa CS3 już nie działają, a Adobe zrezygnował z udostępniania instalatorów pozwalających na dzialanie oprogramowania bez aktywacji. Problemu nie rozwiąże także pomoc techniczna. Innymi słowy – było, minęło, jak zresztą dosłownie wspomina na końcu swojej wypowiedzi.

Photoshop CS3 pojawił się na rynku w kwietniu 2007 roku jako 10 wydanie tego programu. Ma więc już ponad 12 lat i koniec wsparcia nie powinien szczególnie zaskakiwać. Niewątpliwie szkoda jednak, że w wyniku wyłączenia całej infrastruktury, użytkownicy nie mają możliwości aktywacji swoich kopii programu. Obecnie nie pozostaje im nic innego, jak zakup współczesnego wydania aplikacji.

Abonament na Photoshopa w ramach Adobe Creative Cloud to obecnie wydatek nieco ponad 12 euro miesięcznie, ale w pakiecie znajduje się także Lightroom oraz przestrzeń dyskowa w chmurze. W przeliczeniu, rocznie trzeba więc wydać około 625 złotych.