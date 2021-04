Alior Bank przeprasza za utrudnienia – część usług może być niedostępna

Udostępnij:

Alior Bank ostrzega, że w czwartek (8 kwietnia) od godziny 20:00 mogą wystąpić problemy z dostępem do serwisu e-podpisu oraz części e-usług związanych z Profilem Zaufanym. To planowana przerwa związana z koniecznością prac serwisowych po stronie dostawcy usługi. Utrudnienia potrwają do godz. 2:00 (9 kwietnia).

W efekcie w tym czasie klienci Alior Banku niekoniecznie skorzystają z wszystkich usług, którymi są zainteresowani. Jedną z nich jest e-podpis, który trafił do oferty Alior Banku w ubiegłym roku i został przygotowany z myślą o przedsiębiorcach. To rozwiązanie dostarczane przez firmę Autenti, które pozwala między innymi odroczyć spłatę rat kredytu wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Profil Zaufany to z kolei narzędzie, które powinno być znane większości obywateli zainteresowanych załatwianiem przynajmniej części spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Powala między innymi zdalnie złożyć wniosek o dowód osobisty, zameldować się czy złożyć wniosek o 500+. Choć nie jest to jedyna metoda, Profil Zaufany można założyć także właśnie z poziomu bankowości elektronicznej Aliora.

Alior Bank dodaje, że utrudnienia w czwartkowy wieczór i piątkową noc nie są jedynymi, które zaplanowano na najbliższy czas. W sobotę (10 kwietnia) od godziny 9:00 do 20:00 klienci nie dostaną się również do produktów inwestycyjnych.

Mobilna aplikacja Alior Banku na Androida oraz na iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.