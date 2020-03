Android 10 w iPhonie 7 i 7 Plus. Sprawdź projekt Sandcastle

Android 10 może działać na iPhonie i iPodzie Touch – przynajmniej częściowo sprawnie i tylko w kilku modelach, ale jest to wykonalne. Właściciele iPhone'a 7 i 7 Plus oraz iPoda Touch siódmej generacji, którzy chcą skorzystać z tej opcji, powinni się zainteresować projektem Sandcastle. Istotą jest tutaj wykorzystanie zalet jailbreaka checkra1n.

To wystarcza, aby uruchomić Androida 10 na niektórych urządzeniach Apple'a. Niezbędna jest zgodność z obsługą procesora i innymi kluczowymi elementami smartfonu, w tym ze sterownikiem wyświetlacza i panelu dotykowego. W efekcie iPhone i iPod Touch mogą uruchomić Androida, którego będzie się dało obsługiwać.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo