Android 11: beta i prezentacja przełożone na inny termin. "Teraz nie czas na świętowanie"

Google odwołał prezentację Androida 11, która miała się odbyć 3 czerwca w trybie online. Miała to być okazja do przedstawienia szczegółów związanych z nadchodzącym wydaniem, co nie odbyło się w typowy sposób z uwagi na odwołaną wcześniej konferencję Google I/O 2020. Jak zwraca uwagę Reuters, wszystko wskazuje na to, że decyzja ma związek z ostatnimi wydarzeniami w USA – serią zamieszek po śmierci George'a Floyda.

Informacja o przełożeniu prezentacji Androida 11 pojawiła się na Twitterze Android Developers. Wpis jest krótki i w zasadzie mało precyzyjny. "Nie możemy się doczekać, by powiedzieć wam więcej o Androidzie 11, ale teraz nie czas na świętowanie. Przenosimy prezentację z 3 czerwca i wydanie wersji beta. Wkrótce wrócimy z nowymi informacjami dotyczącymi Androida 11" – czytamy w tweecie:

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.