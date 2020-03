Konferencja Google I/O 2020 odwołana. Przyczyną koronawirus

Udostępnij:

Google odwołał konferencję I/O 2020 dla deweloperów, przynajmniej w formie fizycznego spotkania w Mountain View. Argumentacja nie powinna zaskakiwać – chodzi o obawy związane z koronawirusem i dostosowanie się do zaleceń wielu organizacji, w tym WHO i CDC. Wszystko wskazuje na to, że konferencja i tak się odbędzie, ale tym razem wyłącznie w formie online. Będzie to pierwsza taka sytuacja od początku organizacji tego corocznego wydarzenia, czyli od 12 lat.

Informacja o odwołaniu konferencji pojawiła się na Twitterze. Google rozesłał do zainteresowanych wiadomości e-mail, w których krótko wytłumaczono powody rezygnacji z organizacji fizycznego spotkania. Ponadto zapewniono, że uczestnicy, którzy zapłacili już za bilety, otrzymają zwrot kosztów do 13 marca. Co więcej, wszystkie osoby, które zarejestrowały się jako chętne do uczestnictwa w I/O 2020, nie będą musiały raz jeszcze rejestrować się na wydarzenie w przyszłym roku i od razu dostaną możliwość kupna biletu.

Tak szybkie odwołanie imprezy powinno wszystkich ucieszyć w kontekście organizacyjnym. Konferencja Google I/O 2020 miała się bowiem odbyć w pierwszej połowie maja, a odwołanie jej już teraz pozwoli wielu zainteresowanym uniknąć kosztów związanych z transportem czy zakwaterowaniem. Inaczej postąpiono w przypadku finałów Intel Extreme Masters – w tym przypadku publiczności zakazano wstępu do katowickiego Spodka zaledwie na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.

Konferencja Google I/O to coroczna szansa dla producenta, by podzielić się z deweloperami informacjami o najnowszych zmianach w swoich produktach. W praktyce jest to także moment, w którym poznajemy większość kluczowych cech nowego Androida. Z powodu odwołania fizycznego spotkania, w tym roku forma przekazu będzie inna. Pozostaje mieć nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by poprzez internetowe prezentacje przekazać zainteresowanym podobny zakres materiału z planowanych prezentacji i wykładów.