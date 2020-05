Android Auto 5.3 usuwa szereg błędów, ale są też złe wieści dla użytkowników Androida 5.0

Udostępnij:

Android Auto 5.3 jest już dostępny do pobrania i jest to kolejna wersja, w której pokładane są spore nadzieje. Od miesięcy system ma bowiem liczne problemy ze sprawnym działaniem, a ostatnie aktualizacje niewiele w tym zakresie zmieniły. Google podaje wprost, jakie nowości przynosi nowa wersja Androida Auto – dobre wieści dotyczą między innymi odczytywania komunikatów w niewłaściwych językach.

Na stronie pomocy technicznej Google'a możemy przeczytać o rozwiązaniu naprawdę wielu usterek. W tej wersji usunięto między innymi problemy z lektorem, komunikatem o zbyt słabym połączeniu z internetem, wyeliminowano usterkę związaną z niewłaściwym wyświetlaniem powiadomień czy działaniem przycisków kończenia połączeń głosowych.

Jeśli wszystkie łatki są skuteczne (co bez testów samych kierowców trudno jednoznacznie stwierdzić), jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych aktualizacji Androida Auto od miesięcy. Z pierwszych komentarzy na reddicie, które są często cennym źródłem praktycznych informacji o nowych wydaniach, tym razem jednak nie można się wiele dowiedzieć.

Jeden z kierowców podaje, że zauważył zdecydowanie sprawniejsze działanie Androida Auto 5.3 w porównaniu do poprzednich wersji i dużo szybsze przełączanie aplikacji. Ktoś inny słusznie zauważa, że mała liczba komentarzy wynika zapewne z okresu pandemii, a co za tym idzie – rzadszych okazji do korzystania z Androida Auto w samochodzie.

Koniec Androida Auto w smartfonach z Androidem 5.0?

Android Auto 5.3 jest także pierwszą od dawna wersją systemu, w której zwrócono uwagę na zmiany "pod maską". Analizując plik APK udało się zauważyć nowe łańcuchy znaków, które sugerują, że Google planuje podnieść minimalne wymagania systemowe.

W aplikacji zaszyto bowiem komunikaty System w telefonie jest zbyt stary oraz Aplikacja będzie wkrótce wymagać aktualizacji Androida, które jednoznacznie zasugerują kierowcy konieczność aktualizacji oprogramowania w smartfonie, a więc w praktyce (bowiem mówimy o Androidzie 5.0) – zmianę urządzenia na nowsze. Pojawia się także sugestia, że w przyszłości Android Auto nie będzie działał w smartfonach, które nie otrzymały certyfikatu Google Play Protect.

Łańcuchy znaków w Androidzie Auto 5.3 sugerują nadchodzące porzucenie obsługi Androida 5.0, fot. shmykelsa/reddit.

Obecnie Android Auto jest dostępny dla kierowców korzystających w smartfonach z Androida 5.0 lub nowszych. W przypadku Androida 10, Android Auto jest zintegrowany z systemem i aby korzystać z niego na ekranie w samochodzie, nie jest potrzebna instalacja dodatkowych aplikacji. Na razie nie wiadomo, jak i kiedy miałyby się zmienić minimalne wymagania. Ze statystyk CERT Orange wynika, że z Androida 5.0 korzysta dziś mniej niż 1 proc. użytkowników mobilnego systemu Google'a.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.