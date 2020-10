Android Auto 5.7 dostępny do pobrania. Google chce ułatwić korzystanie z Asystenta

Udostępnij:

Android Auto 5.7 jest już dostępny do pobrania. Google, zgodnie z tradycją, nie podał wprost listy nowości w tym wydaniu, więc to kierowcy sami dopiero z czasem przekonają się, czy w tej wersji pojawiły się nowe funkcje lub poprawki. Jak zwykle warto mieć nadzieję, że aktualizacja Androida Auto poprawia jego ogólną sprawność, z którą w ostatnim czasie jest w wielu przypadkach po prostu kiepsko.

Jak zwraca uwagę 9to5Google, w kodzie Androida Auto 5.7 znaleziono wskazówki sugerujące prace nad skrótami do powtarzalnych akcji Asystenta Google. Jeśli taka opcja trafi do finalnej wersji Androida Auto, pozwoli najpewniej wywoływać konkretne prośby z poziomu ikon na ekranie startowym. W ten sposób będzie można włączyć konkretne funkcje w urządzeniach smart czy szybko zadzwonić do konkretnej osoby. Na tę chwilę taka opcja nie jest jednak dostępna.

Warto pamiętać, że poprzednia duża wersja Androida Auto była potwierdzeniem trwających prac nad udostępnieniem platformy dla firm trzecich, które wkrótce będą mogły udostępniać w Androidzie Auto swoje nawigacje. Wkrótce w Androidzie Auto będzie więc można korzystać choćby z nawigacji Sygic, której twórcy zapowiedzieli taką możliwość jeszcze w sierpniu. Konkretne daty nie są jednak w tym momencie znane.

Android Auto 5.7, podobnie jak wszystkie poprzednie aktualizacje, do użytkowników Androida 10 i 11 trafia partiami, więc u wszystkich pojawi się dopiero na dniach, po automatycznej aktualizacji ze Sklepu Play. Użytkownicy starszych wersji Androida, muszą zainstalować Androida Auto 5.7 we własnym zakresie.

Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.