Android Automotive OS trafi do samochodów koncernu PSA. Start w 2023 roku

Grupa PSA łącząca kilku producentów samochodów, w tym Opla, Citroena i Peugeota, poinformowała niedawno, że od 2023 roku w jej nowych samochodach będzie można znaleźć system Android Automotive OS. To efekt rozpoczętej współpracy z Google, która ma pomóc Grupie PSA kontynuować cyfrową transformację.

Android Automotive OS to system, który po raz pierwszy został zaprezentowany w 2017 roku i od początku kojarzony był głównie z marką Polestar należącą do Volvo, gdzie w testowych modelach pojawił się po raz pierwszy. Z czasem zainteresowanie Automotive OS wzrosło także ze strony innych producentów, a PSA jest najnowszą grupą na liście, która zadeklarowała jego implementację w pojazdach. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach na drogach pojawi się więc wiele pojazdów wyposażonych w ten wariant Androida.

Warto zwrócić uwagę, że Android Automotive OS nie ma bezpośredniego związku z popularnym już dzisiaj Androidem Auto. W przypadku Automotive OS mówimy o systemie, który jest instalowany w pojeździe i odpowiada za obsługę wszystkich funkcji infotainment w samochodzie. Do działania nie jest więc niezbędny podłączony smartfon, jak ma to miejsce teraz w przypadku Androida Auto – tutaj ekran w samochodzie jest tylko wyświetlaczem funkcji, które w praktyce obsługuje telefon.

Kiedy Android Automotive OS zacznie już być masowo stosowanych w autach, zwiększenie jego atrakcyjności nie powinno być problemem dla programistów aplikacji. Google udostępnił im kilka miesięcy temu nowy emulator ze Sklepem Play, który mogą wykorzystywać, by już teraz dostosowywać swoje programy do instalacji bezpośrednio w pojazdach.